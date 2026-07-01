Qashqadaryoda 14 yoshli qiz zo‘rlandi, holat yuzasidan to‘rt kishi qo‘lga olindi

·35·Jamiyat
Qashqadaryoda 14 yoshli qiz zo‘rlandi, holat yuzasidan to‘rt kishi qo‘lga olindi

Qashqadaryo viloyatining Yakkabog‘ tumanida voyaga yetmagan qizga nisbatan sodir etilgan og‘ir jinoyat yuzasidan to‘rt nafar shaxs qo‘lga olindi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan mazkur holat bo‘yicha keng qamrovli tergov harakatlari olib borilmoqda.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, joriy yilning 7 iyun kuni 23, 22, 21 va 20 yoshli to‘rt nafar erkak 14 yoshli qizni Damas rusumli avtomashinaga mindirib, aholi yashash hududidan tashqariga olib chiqqan. Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, u yerda qizga nisbatan og‘ir jinoyat sodir etilgan.

Hodisa haqida xabar kelib tushgach, Yakkabog‘ tumani ichki ishlar bo‘limi huzuridagi tergov-tezkor guruhi voqea joyini ko‘zdan kechirib, ish uchun ahamiyatli bo‘lgan ashyoviy dalillarni yig‘gan. Shuningdek, sud-tibbiy, biologik va psixologik ekspertizalar tayinlangan.

Avvaliga mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 128-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Keyinchalik to‘plangan dalillar asosida ish Jinoyat kodeksining 118-moddasi 3-qismi «a» bandi bo‘yicha qayta malakalandi.

Tergov organlari tomonidan to‘rt nafar gumonlanuvchiga mazkur modda asosida ayb e’lon qilinib, ular protsessual tartibda ushlangan.

Ma’lum qilinishicha, jinoyat ishi Tergov departamenti tomonidan alohida nazoratga olingan. Dastlabki tergov harakatlari yakunlanganidan so‘ng aybdorligi isbotlangan shaxslarga nisbatan qonun doirasida tegishli choralar ko‘rilishi bildirildi.

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tergov manfaatlaridan kelib chiqib, ish bo‘yicha boshqa ma’lumotlar hozircha oshkor etilmasligini ma’lum qildi.

QashqadaryoYakkabog'Damas
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdiToshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdiBugun, 10:08Bir qo‘ng‘iroqdan keyin Gentra haydovchisi mashinasidan ayrildiBir qo‘ng‘iroqdan keyin Gentra haydovchisi mashinasidan ayrildiBugun, 03:56Yoshlar tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlashga 50 milliard so‘m ajratiladiYoshlar tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlashga 50 milliard so‘m ajratiladiKecha, 15:19Toshkentdagi noqonuniy xususiy bog‘cha faoliyati vaqtincha to‘xtatildiToshkentdagi noqonuniy xususiy bog‘cha faoliyati vaqtincha to‘xtatildiKecha, 13:53Xorazmda qurilish vaqtida erkakni tuproq bosib qoldiXorazmda qurilish vaqtida erkakni tuproq bosib qoldiKecha, 12:497 yoshli bola Howo yuk mashinasini boshqargani ma’lum bo‘ldi7 yoshli bola Howo yuk mashinasini boshqargani ma’lum bo‘ldiKecha, 12:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi