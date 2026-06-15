“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi

·0·Jamiyat
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi

Ijtimoiy tarmoqlarda mushuklar ishtirokidagi kulgili video foydalanuvchilar orasida keng muhokama qilinmoqda. Video qisqa vaqt ichida millionlab tomoshalar yig‘ib, turli hazil va memlarga sabab bo‘ldi.

Lavhada bir mushuk og‘zida sichqon bilan boshqa mushuk tomon kelayotgani aks etgan. Foydalanuvchilar esa vaziyatni insoniy munosabatlarga qiyoslab, unga o‘ziga xos syujet to‘qib chiqishgan.

Qora va oq mushuklar maysazorda birga yotishibdi.

Eng ommalashgan izohlardan birida: “Mushuk festivaldan qaytgan sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgandi, ammo uni xiyonat ustida ushlab qoldi”, deyiladi.

Boshqa foydalanuvchilar esa voqeaga hazil aralash yondashib, “Muhimi, sichqon tirik qoldi”, “Bu yilning eng dramatik sevgi hikoyasi bo‘ldi”, kabi izohlar qoldirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Telegramda "soxta dacha" bilan chuv tushirayotgan firibgarlar paydo bo‘ldiTelegramda "soxta dacha" bilan chuv tushirayotgan firibgarlar paydo bo‘ldiBugun, 19:30Yosh oilalar uchun uy-joy ijarasi kompensatsiyasini olish imkoniyati yaratildiYosh oilalar uchun uy-joy ijarasi kompensatsiyasini olish imkoniyati yaratildiKecha, 18:32Yo‘llar chigirtkalar bilan qoplandi: vaziyat yuzasidan izoh berildiYo‘llar chigirtkalar bilan qoplandi: vaziyat yuzasidan izoh berildiKecha, 16:31Urganch markazida dahshat: Cobalt qahvaxonaga kirib ketdiUrganch markazida dahshat: Cobalt qahvaxonaga kirib ketdiKecha, 16:17Farg‘onadagi YTH oqibatida ikki kishi halok bo‘ldiFarg‘onadagi YTH oqibatida ikki kishi halok bo‘ldiKecha, 16:08Turkiyada qidiruvda bo‘lgan ikki nafar O‘zbekiston fuqarosi qo‘lga olindiTurkiyada qidiruvda bo‘lgan ikki nafar O‘zbekiston fuqarosi qo‘lga olindiKecha, 12:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi