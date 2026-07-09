“Yozishmalarni eringga yuboraman”: ayolni shantaj qilgan yigitga hukm o‘qildi

·73·Jamiyat
“Yozishmalarni eringga yuboraman”: ayolni shantaj qilgan yigitga hukm o‘qildi

Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz shahrida turmush qurgan ayolni shaxsiy yozishmalari va audioxabarlarini oshkor qilish bilan qo‘rqitib, undan qariyb 86,3 million so‘mlik pul va tilla taqinchoqlarni undirib kelgan yigitga sud hukmi chiqarildi.

Sud hujjatlariga ko‘ra, Shahrisabzdagi oliy ta’lim muassasasining sirtqi bo‘limida tahsil olgan yigit 2025 yilda ayol bilan ijtimoiy tarmoq orqali tanishgan. Oradan ko‘p o‘tmay ular o‘rtasida yaqin munosabatlar yuzaga kelgan.

Keyinchalik yigit telefonida saqlanib qolgan yozishmalar va audioxabarlarni ayolning turmush o‘rtog‘i hamda farzandlariga yuborishi, shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda tarqatishi bilan qo‘rqitib, undan muntazam pul talab qila boshlagan.

Ma’lum qilinishicha, 2025 yil noyabridan 2026 yil mart oyigacha bo‘lgan davrda ayol bosim ostida yigitga bo‘lib-bo‘lib 75 million so‘m bergan. Mablag‘ topa olmagan paytlarda esa qiymati 11 million 300 ming so‘mlik tilla taqinchoqlarini topshirishga majbur bo‘lgan.

Biroq sudlanuvchi bu bilan ham cheklanmay, 2026 yil mart oyida yana 20 million so‘m talab qilgan. Ayol bunday mablag‘ni topa olmasligini aytganda, yigit unga kredit olib bo‘lsa ham pul topishni tavsiya qilgan.

Shundan so‘ng jabrlanuvchi huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilgan. O‘tkazilgan tezkor tadbir davomida yigit talab qilgan pullarning navbatdagi qismi — 10 million so‘mni olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olingan.

Sud uni tovlamachilik jinoyatini sodir etganlikda aybli deb topdi. Yetkazilgan moddiy zarar to‘liq qoplangani inobatga olinib, sudlanuvchiga 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi.

Shuningdek, jinoyatni sodir etishda foydalanilgan iPhone 13 Pro mobil telefoni ham musodara qilinib, davlat foydasiga o‘tkazildi.

ShahrisabzQashqadaryoiPhone 13 Pro
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Noqonuniy qurilmalarga murosa yo‘q: sud qarori bilan buzish ishlari davom etmoqdaNoqonuniy qurilmalarga murosa yo‘q: sud qarori bilan buzish ishlari davom etmoqdaBugun, 17:14Hisorda noyob qor qoploni fotoqopqonga tushdiHisorda noyob qor qoploni fotoqopqonga tushdiBugun, 16:17Toshkentda kanalda ikki kishi cho‘kib ketdiToshkentda kanalda ikki kishi cho‘kib ketdiBugun, 15:09Toshkentda issiq sabab avtobuslarning balonlari ham shikastlanayotgani aks etgan tasvirlar tarqaldiToshkentda issiq sabab avtobuslarning balonlari ham shikastlanayotgani aks etgan tasvirlar tarqaldiBugun, 13:09Toshkentdagi podstansiyada portlash yuz berdiToshkentdagi podstansiyada portlash yuz berdiBugun, 13:04Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqdaToshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqdaBugun, 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda