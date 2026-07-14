Yer arzonlayapti, kvartira qimmat: Toshkentda nima bo‘lyapti?
Toshkent ko‘chmas mulk bozorida qiziq qarama-qarshilik kuzatilmoqda. Kvartiralar narxi oshishda davom etayotgan bir paytda, yer uchastkalari segmentida pasayish qayd etildi. Markaziy bank ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yilning I choragi yakunida poytaxtda 1 sotix yerning o‘rtacha narxi 301 million so‘mni tashkil qildi.
1 sotix yer 301 million so‘mgacha pasaydi
Markaziy bank sharhiga ko‘ra, Toshkent shahrida yer uchastkalari narxida pasayuvchi dinamika davom etmoqda.
2026 yilning I choragi yakuniga ko‘ra, 1 sotix yerning o‘rtacha narxi 301 million so‘m bo‘lgan. Bu o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 6,4 foizga kam.
Bozordagi hozirgi narxlar 2024 yildagi yuqori ko‘rsatkichlardan ham sezilarli past. O‘sha paytda poytaxtda 1 sotix yer narxi 370–380 million so‘m atrofigacha ko‘tarilgan edi.
Nega yer arzonlashmoqda?
Markaziy bank bu pasayishni asosan shahar markazidan uzoqroq hududlarda yer uchastkalari taklifi oshib borayotgani bilan izohlamoqda.
Ya’ni bozorga ko‘proq yer chiqarilganda, o‘rtacha narxga bosim paydo bo‘ladi. Ayniqsa, markazdan yiroq joylardagi uchastkalar ko‘paysa, umumiy statistikada narx pasayishi tezroq seziladi.
Oddiy qilib aytganda, “yer yo‘q, narx uchadi” rejimi biroz yumshayapti. Lekin bu hamma joyda yer keskin arzonlab ketdi, degani emas.
Kvartiralar esa qimmatlashishda davom etmoqda
Yer bozorida pasayish kuzatilayotgan bir paytda, ko‘p qavatli uy-joy segmentida narxlar o‘sishda davom etmoqda.
Ma’lumotlarga ko‘ra, mart oyida yangi qurilgan uylar dollar hisobida 8,1 foizga, ikkilamchi bozordagi xonadonlar esa 9,4 foizga qimmatlashgan.
Segment
Dinamika
Yer uchastkalari
−6,4%
Yangi qurilgan uylar
+8,1%
Ikkilamchi uylar
+9,4%
1 sotix yerning o‘rtacha narxi
301 mln so‘m
Bu raqamlar poytaxtda talab aynan tayyor yoki qurilayotgan kvartiralarga ko‘proq to‘planayotganini ko‘rsatadi.
Nega kvartiralar qimmatlayapti?
Kvartira bozorida talab yuqori. Toshkentda aholi soni, ichki migratsiya, ijara bozori, ipoteka, investitsiya uchun uy olish va yangi qurilishlar atrofidagi faollik narxlarni yuqori ushlab turibdi.
Ko‘pchilik uchun kvartira — yashash joyi, ijara daromadi yoki kapitalni saqlash vositasi. Yer uchastkasi esa boshqacha aktiv: uni olish, hujjatlashtirish, qurilish qilish, kommunikatsiya ulash va keyin tayyor holatga keltirish ko‘proq vaqt va xarajat talab qiladi.
Shuning uchun bozorda kvartira “tayyor mahsulot”, yer esa “loyiha boshlanishi” sifatida ko‘riladi. Hozir xaridorlar ko‘proq tayyorlik darajasi yuqori bo‘lgan mulkka pul tikishni ma’qul ko‘rayotgan bo‘lishi mumkin.
Bozorda ikki xil signal paydo bo‘ldi
Toshkent ko‘chmas mulk bozori hozir ikki xil signal bermoqda.
Bir tomondan, yer uchastkalarida taklif oshishi va narx pasayishi kuzatilyapti. Ikkinchi tomondan, kvartiralar narxi o‘sishda davom etmoqda.
Bu holat ko‘p kvartirali uylar segmentida talab va tanqislik saqlanib qolayotganini, yer uchastkalari bozorida esa ma’lum darajada to‘yinish boshlanganini anglatishi mumkin.
Xaridorlar uchun bu nimani anglatadi?
Agar kimdir yer sotib olib, keyin uy qurishni rejalashtirayotgan bo‘lsa, hozirgi pasayish bozorni kuzatish uchun muhim signal bo‘lishi mumkin.
Lekin yer narxi arzonlashdi degani har qanday uchastka yaxshi investitsiya degani emas. Bu yerda joylashuv, kommunikatsiya, hujjatlar, yo‘l, infratuzilma va qurilish xarajatlari hal qiluvchi ahamiyatga ega.
Kvartira oluvchilar uchun esa vaziyat boshqacha: talab yuqori bo‘lgan hududlarda narxlar yanada mustahkam turishi mumkin. Ayniqsa, markazga yaqin, transportga qulay va ijarabop obyektlarda narx bosimi saqlanadi.
Investorlar nimani kuzatishi kerak?
Ko‘chmas mulkka pul tikayotganlar uchun hozirgi vaziyatda faqat “arzonladi” yoki “qimmatladi” degan sodda xulosa yetarli emas.
Muhim savollar bor:
• yer qayerda joylashgan?
• kommunikatsiya bormi?
• keyin qurilish qilish qanchaga tushadi?
• kvartira qaysi hududda?
• ijara talabi qanday?
• narx o‘sishi real talab bilan bog‘liqmi yoki spekulyativmi?
Bozordagi farqni tushungan odam yutadi. Faqat “hamma olyapti, men ham olaman” rejimi esa ko‘chmas mulkda ham ba’zan qimmatga tushadi.
Toshkent bozori o‘zgarish nuqtasida
Markaziy bank ma’lumotlari Toshkent ko‘chmas mulk bozori bir xil harakat qilmayotganini ko‘rsatmoqda. Yer uchastkalari arzonlashmoqda, kvartiralar esa qimmatlashishda davom etmoqda.
Bu poytaxtda talabning strukturasi o‘zgarayotgani, xaridorlar tayyor uy-joyga ko‘proq qiziqishi va yer bozorida taklif omili kuchayganini anglatishi mumkin.
Endi asosiy savol shu: yer narxidagi pasayish vaqtinchalik holatmi yoki Toshkent ko‘chmas mulk bozorida yangi trend boshlanyaptimi?
…