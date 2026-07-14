Bugun Fransiya va Ispaniya final yo‘llanmasi uchun maydonga tushadi
Bugun FIFA 2026 jahon chempionati yarim finalida Fransiya va Ispaniya terma jamoalari o‘zaro bahs olib boradi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan 23:59 da boshlanadi.
Bu o‘yin ko‘pchilik tomonidan final oldidan final sifatida baholanmoqda. Sababi ikki jamoa ham hozirgi kunda dunyo futbolining eng kuchli termalari qatorida ko‘rilmoqda va musobaqada finalga chiqish uchun jiddiy da’vogar hisoblanadi.
Fransiya va Ispaniya jahon chempionatlari tarixida bungacha faqat bir marta to‘qnash kelgan. 20 yil avvalgi o‘sha uchrashuvda Fransiya nimchorak finalda Ispaniyani musobaqadan chiqarib yuborgan edi.
Bu safar esa bahs yarim final maqomida o‘tadi. G‘olib jamoa final yo‘llanmasini qo‘lga kiritadi.
Uchrashuv oldidan berilgan taxminlarda Fransiyaning asosiy vaqtda g‘alaba qozonish imkoniyati 41 foiz, Ispaniyaniki 30 foiz, qo‘shimcha vaqt ehtimoli esa 29 foiz sifatida ko‘rsatilgan.
…