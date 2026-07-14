Bugun Fransiya va Ispaniya final yo‘llanmasi uchun maydonga tushadi

·35·Sport
Bugun Fransiya va Ispaniya final yo‘llanmasi uchun maydonga tushadi

Bugun FIFA 2026 jahon chempionati yarim finalida Fransiya va Ispaniya terma jamoalari o‘zaro bahs olib boradi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan 23:59 da boshlanadi.

Bu o‘yin ko‘pchilik tomonidan final oldidan final sifatida baholanmoqda. Sababi ikki jamoa ham hozirgi kunda dunyo futbolining eng kuchli termalari qatorida ko‘rilmoqda va musobaqada finalga chiqish uchun jiddiy da’vogar hisoblanadi.

Fransiya va Ispaniya jahon chempionatlari tarixida bungacha faqat bir marta to‘qnash kelgan. 20 yil avvalgi o‘sha uchrashuvda Fransiya nimchorak finalda Ispaniyani musobaqadan chiqarib yuborgan edi.

Bu safar esa bahs yarim final maqomida o‘tadi. G‘olib jamoa final yo‘llanmasini qo‘lga kiritadi.

Uchrashuv oldidan berilgan taxminlarda Fransiyaning asosiy vaqtda g‘alaba qozonish imkoniyati 41 foiz, Ispaniyaniki 30 foiz, qo‘shimcha vaqt ehtimoli esa 29 foiz sifatida ko‘rsatilgan.

FransiyaIspaniyaFIFA 2026Jahon chempionatiYarim finalFinal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026: Roy Kin sensatsion finalni bashorat qildi – Bosh favoritlar kim?JCH-2026: Roy Kin sensatsion finalni bashorat qildi – Bosh favoritlar kim?Bugun, 09:50Lamin Yamal Fransiyaga qarshi o‘yin haqida: “Bu eng muhim o‘yinim”Lamin Yamal Fransiyaga qarshi o‘yin haqida: “Bu eng muhim o‘yinim”Bugun, 09:18JCH-2026. Angliya — Argentina o‘yinini qaysi hakam boshqarishi ma’lum bo‘ldiJCH-2026. Angliya — Argentina o‘yinini qaysi hakam boshqarishi ma’lum bo‘ldiBugun, 09:12Ispaniya bosh murabbiyi tan oldi: Fransiya yanada kuchayganIspaniya bosh murabbiyi tan oldi: Fransiya yanada kuchayganBugun, 08:54Bogdan Guskov uchun katta shans: Magomed Ankalayev bilan asosiy jangBogdan Guskov uchun katta shans: Magomed Ankalayev bilan asosiy jangBugun, 08:42Jahon chempionati yarim finallari: Lionel Messi va Argentina Angliyaga qarshiJahon chempionati yarim finallari: Lionel Messi va Argentina Angliyaga qarshiBugun, 04:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi