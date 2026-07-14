Chinni bozorda 1000 dollar: yana bir holat fosh etildi

·6·Jamiyat
Chinni bozorda 1000 dollar: yana bir holat fosh etildi

Toshkent viloyati Zangiota tumanida tadbirkordan pul talab qilingani bilan bog‘liq holat fosh etildi. Davlat xavfsizlik xizmati ma’lumotiga ko‘ra, soliq tekshiruvi ortidan tadbirkorga jarima bilan bog‘liq “muammoni hal qilib berish” evaziga 1000 AQSH dollari so‘ralgan.

Tekshiruv Chinni bozordagi do‘konda o‘tkazilgan

DXX ma’lum qilishicha, Zangiota tumanida xalq orasida Chinni bozor nomi bilan tanilgan “Xo‘jalik mollari va hunarmandlar savdo kompleksi”da faoliyat yurituvchi yakka tartibdagi tadbirkorning do‘konida soliq tekshiruvi o‘tkazilgan.

Tekshiruv davomida tadbirkor savdo tushumlarini mobil ilovalar orqali shaxsiy bank kartasiga qabul qilgani, ammo ushbu mablag‘larni tadbirkorlik hisob raqamiga kirim qilmagani aniqlangani aytilmoqda.

Shu holatdan foydalangan Zangiota tumani Soliq inspeksiyasi bosh inspektori tadbirkorga 160 million so‘m jarima qo‘llanishini bildirib, masalani bartaraf etish evaziga 1000 AQSH dollari talab qilgani ma’lum qilindi.

Vositachi pul olayotganda ushlangan

DXX va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o‘tkazildi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, soliqchining topshirig‘iga asosan tadbirkordan pulni olgan vositachi ashyoviy dalillar bilan ushlangan.

Bu holatda asosiy e’tibor ikki jihatga qaratilmoqda: bir tomonda tadbirkorning tushumlarni hisob raqamga kirim qilmagani, ikkinchi tomonda esa shu vaziyatdan foydalanib, pul talab qilingani haqidagi tergov ma’lumotlari bor.

Farg‘onada ham shunga o‘xshash holat qayd etildi

Shunga o‘xshash holat Farg‘ona viloyatining Buvayda tumanida ham fosh etilgani aytilmoqda.

DXX, Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti va ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbirda tuman Elektr ta’minoti korxonasi muhandisi tadbirkordan 1000 AQSH dollari olgan vaqtida ushlangan.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, muhandis quyosh panellari o‘rnatish bilan shug‘ullanuvchi tadbirkorga o‘z hududidagi xo‘jalik yurituvchi subyektlarni mijoz sifatida yo‘naltirishni va’da qilgan.

5 ming dollar talab qilingani aytilmoqda

Ma’lum qilinishicha, muhandis tadbirkorga quyosh panellarini o‘rnatish uchun zarur hujjatlarni rasmiylashtirish, texnik shart olib berish va mijozlar topishda yordam berish evaziga jami 5 ming AQSH dollari talab qilgan.

Tezkor tadbir davomida u 1000 AQSH dollari olgan vaqtida ushlangani qayd etildi.

Hudud

Gumon qilinayotgan shaxs

Talab qilingan summa

Holat

Zangiota

Soliq inspeksiyasi bosh inspektori bilan bog‘liq holat

1000 dollar

vositachi pul olayotganda ushlangan

Buvayda

Elektr ta’minoti korxonasi muhandisi

5000 dollar

1000 dollar olayotganda ushlangan

Tadbirkorlar uchun og‘riqli signal

Har ikki holatda ham tadbirkorlar bilan bog‘liq masalalar tilga olinmoqda. Birinchi holatda soliq tekshiruvi va ehtimoliy jarima, ikkinchi holatda esa quyosh panellari o‘rnatish uchun hujjatlar va texnik shart masalasi bor.

Bunday vaziyatlarda tadbirkor qonun talablariga amal qilishi shart. Lekin mansabdor yoki mas’ul shaxslar tomonidan “muammoni hal qilib berish” evaziga pul talab qilinishi qonunga zid holat hisoblanadi.

Oddiy qilib aytganda, tadbirkor xato qilgan bo‘lsa — qonuniy tartib bor. Lekin bu xatodan kimdir “daromad manbai” sifatida foydalanishga urinsa, bu endi boshqa masala.

Jinoyat ishlari qo‘zg‘atildi

Hozirda har ikki holat yuzasidan jinoyat ishlari qo‘zg‘atilgan. Tergov harakatlari davom etmoqda.

Qonunchilikka ko‘ra, shaxsning aybdorligi sud hukmi bilan isbotlanmaguncha u aybsiz hisoblanadi. Shu sababli mazkur holatlar bo‘yicha yakuniy huquqiy baho sud va tergov organlari tomonidan beriladi.

Asosiy savol: tadbirkor kimga ishonadi?

Soliq, elektr ta’minoti, texnik shart, ruxsatnoma yoki hujjatlashtirish — tadbirkor uchun bularning har biri kundalik ish jarayonida muhim masala. Agar shu jarayonlarda noqonuniy talablar paydo bo‘lsa, biznes muhitiga ishonch pasayadi.

Shu bois bunday holatlarni fosh etish faqat bir kishini ushlash bilan cheklanmasligi kerak. Asosiy vazifa — tadbirkor qonuniy yo‘l bilan ishini bitira oladigan, ortiqcha “vositachi” va “kelishuv”larga ehtiyoj qolmaydigan tizim yaratish.

Sizningcha, tadbirkorlar bunday holatlarga duch kelganda eng avvalo qaysi organga murojaat qilishi kerak?

Chinni BazaarZangiotaToshkentFarg'onaBuvayda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sud qarori ijrosi ta’minlandi: fuqaro o‘z ish o‘rniga tiklandiSud qarori ijrosi ta’minlandi: fuqaro o‘z ish o‘rniga tiklandiBugun, 09:47Kirish testlari boshlanmoqda: abituriyentlar nimani bilishi kerak?Kirish testlari boshlanmoqda: abituriyentlar nimani bilishi kerak?Bugun, 09:37O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdiO‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdiBugun, 04:46Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldiSuv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldiBugun, 04:28Tez yordam mashinasida yana bir chaqaloq dunyoga keldiTez yordam mashinasida yana bir chaqaloq dunyoga keldiBugun, 01:52Jizzaxda garovdagi BMW avtomashinasi xatlandiJizzaxda garovdagi BMW avtomashinasi xatlandiKecha, 17:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi