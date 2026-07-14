Chinni bozorda 1000 dollar: yana bir holat fosh etildi
Toshkent viloyati Zangiota tumanida tadbirkordan pul talab qilingani bilan bog‘liq holat fosh etildi. Davlat xavfsizlik xizmati ma’lumotiga ko‘ra, soliq tekshiruvi ortidan tadbirkorga jarima bilan bog‘liq “muammoni hal qilib berish” evaziga 1000 AQSH dollari so‘ralgan.
Tekshiruv Chinni bozordagi do‘konda o‘tkazilgan
DXX ma’lum qilishicha, Zangiota tumanida xalq orasida Chinni bozor nomi bilan tanilgan “Xo‘jalik mollari va hunarmandlar savdo kompleksi”da faoliyat yurituvchi yakka tartibdagi tadbirkorning do‘konida soliq tekshiruvi o‘tkazilgan.
Tekshiruv davomida tadbirkor savdo tushumlarini mobil ilovalar orqali shaxsiy bank kartasiga qabul qilgani, ammo ushbu mablag‘larni tadbirkorlik hisob raqamiga kirim qilmagani aniqlangani aytilmoqda.
Shu holatdan foydalangan Zangiota tumani Soliq inspeksiyasi bosh inspektori tadbirkorga 160 million so‘m jarima qo‘llanishini bildirib, masalani bartaraf etish evaziga 1000 AQSH dollari talab qilgani ma’lum qilindi.
Vositachi pul olayotganda ushlangan
DXX va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o‘tkazildi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, soliqchining topshirig‘iga asosan tadbirkordan pulni olgan vositachi ashyoviy dalillar bilan ushlangan.
Bu holatda asosiy e’tibor ikki jihatga qaratilmoqda: bir tomonda tadbirkorning tushumlarni hisob raqamga kirim qilmagani, ikkinchi tomonda esa shu vaziyatdan foydalanib, pul talab qilingani haqidagi tergov ma’lumotlari bor.
Farg‘onada ham shunga o‘xshash holat qayd etildi
Shunga o‘xshash holat Farg‘ona viloyatining Buvayda tumanida ham fosh etilgani aytilmoqda.
DXX, Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti va ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbirda tuman Elektr ta’minoti korxonasi muhandisi tadbirkordan 1000 AQSH dollari olgan vaqtida ushlangan.
Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, muhandis quyosh panellari o‘rnatish bilan shug‘ullanuvchi tadbirkorga o‘z hududidagi xo‘jalik yurituvchi subyektlarni mijoz sifatida yo‘naltirishni va’da qilgan.
5 ming dollar talab qilingani aytilmoqda
Ma’lum qilinishicha, muhandis tadbirkorga quyosh panellarini o‘rnatish uchun zarur hujjatlarni rasmiylashtirish, texnik shart olib berish va mijozlar topishda yordam berish evaziga jami 5 ming AQSH dollari talab qilgan.
Tezkor tadbir davomida u 1000 AQSH dollari olgan vaqtida ushlangani qayd etildi.
Hudud
Gumon qilinayotgan shaxs
Talab qilingan summa
Holat
Zangiota
Soliq inspeksiyasi bosh inspektori bilan bog‘liq holat
1000 dollar
vositachi pul olayotganda ushlangan
Buvayda
Elektr ta’minoti korxonasi muhandisi
5000 dollar
1000 dollar olayotganda ushlangan
Tadbirkorlar uchun og‘riqli signal
Har ikki holatda ham tadbirkorlar bilan bog‘liq masalalar tilga olinmoqda. Birinchi holatda soliq tekshiruvi va ehtimoliy jarima, ikkinchi holatda esa quyosh panellari o‘rnatish uchun hujjatlar va texnik shart masalasi bor.
Bunday vaziyatlarda tadbirkor qonun talablariga amal qilishi shart. Lekin mansabdor yoki mas’ul shaxslar tomonidan “muammoni hal qilib berish” evaziga pul talab qilinishi qonunga zid holat hisoblanadi.
Oddiy qilib aytganda, tadbirkor xato qilgan bo‘lsa — qonuniy tartib bor. Lekin bu xatodan kimdir “daromad manbai” sifatida foydalanishga urinsa, bu endi boshqa masala.
Jinoyat ishlari qo‘zg‘atildi
Hozirda har ikki holat yuzasidan jinoyat ishlari qo‘zg‘atilgan. Tergov harakatlari davom etmoqda.
Qonunchilikka ko‘ra, shaxsning aybdorligi sud hukmi bilan isbotlanmaguncha u aybsiz hisoblanadi. Shu sababli mazkur holatlar bo‘yicha yakuniy huquqiy baho sud va tergov organlari tomonidan beriladi.
Asosiy savol: tadbirkor kimga ishonadi?
Soliq, elektr ta’minoti, texnik shart, ruxsatnoma yoki hujjatlashtirish — tadbirkor uchun bularning har biri kundalik ish jarayonida muhim masala. Agar shu jarayonlarda noqonuniy talablar paydo bo‘lsa, biznes muhitiga ishonch pasayadi.
Shu bois bunday holatlarni fosh etish faqat bir kishini ushlash bilan cheklanmasligi kerak. Asosiy vazifa — tadbirkor qonuniy yo‘l bilan ishini bitira oladigan, ortiqcha “vositachi” va “kelishuv”larga ehtiyoj qolmaydigan tizim yaratish.
Sizningcha, tadbirkorlar bunday holatlarga duch kelganda eng avvalo qaysi organga murojaat qilishi kerak?
…