JCH-2026: Roy Kin sensatsion finalni bashorat qildi – Bosh favoritlar kim?
2026 yilgi jahon chempionati o‘zining eng qizg‘in pallasiga — yarimfinal bosqichiga yetib keldi. «Manchester Yunayted» klubining afsonaviy sobiq yarimhimoyachisi va hozirda taniqli ekspert Roy Kin mundialning bosh favoritlarini ma’lum qildi. Uning fikricha, bu yilgi JCH finalida yana tarixiy to‘qnashuv takrorlanishi kutilmoqda.
Zamin.uz Roy Kinning ITV efirida bildirgan shov-shuvli fikrlarini taqdim etadi.
«Fransiyaning hujum chizig‘i dahshatli»
Roy Kinning fikricha, Fransiya terma jamoasi hozirda eng kuchli tarkiblardan biriga ega. Biroq u faqat nomlarga ishnoib qolmaslik kerakligini Braziliya misolida tushuntirdi.
«Fransiyaning hujum chizig‘i boshqa jamoalarnikidan kuchliroqdek ko‘rinmoqda. Lekin biz shunga o‘xshash holatni Braziliya o‘yinida ham ko‘rgan edik. Shuningdek, Angliya yetakchilari Panamaga qarshi bahsda qanday qilib o‘yinni o‘z foydasiga kuchaytira olganiga guvoh bo‘ldik. Albatta, statistikaga ko‘ra Fransiya kuchliroq. Lekin, qarang, xuddi shu gapni Argentina haqida ham aytish mumkin», — dedi ekspert.
Tarix takrorlanadimi? Kin faqat ikki jamoaga ishonmoqda
Sobiq futbolchining ta’kidlashicha, Argentina va Fransiya terma jamoalarining yana finalda to‘qnash kelishi muxlislar uchun kutilmagan holat bo‘lmaydi. Aksincha, ularning ushbu bosqichga yetib bora olmasligi katta sensatsiya hisoblanadi.
«Menimcha, Argentina ham, Fransiya ham juda yaxshi tarkibga va katta imkoniyatlarga ega. Agar ular yana finalda uchrashsa, bu hech kimni hayratda qoldirmaydi. Aksincha, agar ular finalga chiqa olishmasa, shaxsan men hayron qolaman», — deya qo‘shimcha qildi Kin.
JCH-2026: Yarimfinal juftliklari va kuchlar nisbati
Hozirda turnirda atigi 4 ta eng kuchli jamoa qoldi. Roy Kin finalda ko‘rishni istayotgan Fransiya va Argentinani oldinda juda og‘ir sinovlar kutmoqda.
Yarimfinal bahslari quyidagicha ko‘rinish olgan:
Yarimfinal uchrashuvlari
Roy Kinning taxmini
Raqiblarning imkoniyati
Fransiya — Ispaniya
Fransiya finalga chiqadi
Ispaniya turnirda eng chiroyli va shiddatli futbol namoyish etayotgan jamoalardan biri bo‘lib turibdi.
Argentina — Angliya
Argentina finalga chiqadi
Angliya terma jamoasi o‘yin taqdirini hal qila oladigan yulduz yetakchilar evaziga kuchli.
Eslatib o‘tamiz, avvalroq Roy Kin ushbu mundialning 3 ta asosiy favoritini aytib o‘tgan va ular orasiga Angliyani ham qo‘shgan edi. Biroq hal qiluvchi pallada u baribir amaldagi jahon chempionlari va ularning eski raqiblariga ustunlik bermoqda.
…