JCH-2026: Roy Kin sensatsion finalni bashorat qildi – Bosh favoritlar kim?

·20·Sport
JCH-2026: Roy Kin sensatsion finalni bashorat qildi – Bosh favoritlar kim?

2026 yilgi jahon chempionati o‘zining eng qizg‘in pallasiga — yarimfinal bosqichiga yetib keldi. «Manchester Yunayted» klubining afsonaviy sobiq yarimhimoyachisi va hozirda taniqli ekspert Roy Kin mundialning bosh favoritlarini ma’lum qildi. Uning fikricha, bu yilgi JCH finalida yana tarixiy to‘qnashuv takrorlanishi kutilmoqda.

Zamin.uz Roy Kinning ITV efirida bildirgan shov-shuvli fikrlarini taqdim etadi.

«Fransiyaning hujum chizig‘i dahshatli»

Roy Kinning fikricha, Fransiya terma jamoasi hozirda eng kuchli tarkiblardan biriga ega. Biroq u faqat nomlarga ishnoib qolmaslik kerakligini Braziliya misolida tushuntirdi.

«Fransiyaning hujum chizig‘i boshqa jamoalarnikidan kuchliroqdek ko‘rinmoqda. Lekin biz shunga o‘xshash holatni Braziliya o‘yinida ham ko‘rgan edik. Shuningdek, Angliya yetakchilari Panamaga qarshi bahsda qanday qilib o‘yinni o‘z foydasiga kuchaytira olganiga guvoh bo‘ldik. Albatta, statistikaga ko‘ra Fransiya kuchliroq. Lekin, qarang, xuddi shu gapni Argentina haqida ham aytish mumkin», — dedi ekspert.

Tarix takrorlanadimi? Kin faqat ikki jamoaga ishonmoqda

Sobiq futbolchining ta’kidlashicha, Argentina va Fransiya terma jamoalarining yana finalda to‘qnash kelishi muxlislar uchun kutilmagan holat bo‘lmaydi. Aksincha, ularning ushbu bosqichga yetib bora olmasligi katta sensatsiya hisoblanadi.

«Menimcha, Argentina ham, Fransiya ham juda yaxshi tarkibga va katta imkoniyatlarga ega. Agar ular yana finalda uchrashsa, bu hech kimni hayratda qoldirmaydi. Aksincha, agar ular finalga chiqa olishmasa, shaxsan men hayron qolaman», — deya qo‘shimcha qildi Kin.

JCH-2026: Yarimfinal juftliklari va kuchlar nisbati

Hozirda turnirda atigi 4 ta eng kuchli jamoa qoldi. Roy Kin finalda ko‘rishni istayotgan Fransiya va Argentinani oldinda juda og‘ir sinovlar kutmoqda.

Yarimfinal bahslari quyidagicha ko‘rinish olgan:

Yarimfinal uchrashuvlari

Roy Kinning taxmini

Raqiblarning imkoniyati

Fransiya — Ispaniya

Fransiya finalga chiqadi

Ispaniya turnirda eng chiroyli va shiddatli futbol namoyish etayotgan jamoalardan biri bo‘lib turibdi.

Argentina — Angliya

Argentina finalga chiqadi

Angliya terma jamoasi o‘yin taqdirini hal qila oladigan yulduz yetakchilar evaziga kuchli.

Eslatib o‘tamiz, avvalroq Roy Kin ushbu mundialning 3 ta asosiy favoritini aytib o‘tgan va ular orasiga Angliyani ham qo‘shgan edi. Biroq hal qiluvchi pallada u baribir amaldagi jahon chempionlari va ularning eski raqiblariga ustunlik bermoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bugun Fransiya va Ispaniya final yo‘llanmasi uchun maydonga tushadiBugun Fransiya va Ispaniya final yo‘llanmasi uchun maydonga tushadiBugun, 09:35Lamin Yamal Fransiyaga qarshi o‘yin haqida: “Bu eng muhim o‘yinim”Lamin Yamal Fransiyaga qarshi o‘yin haqida: “Bu eng muhim o‘yinim”Bugun, 09:18JCH-2026. Angliya — Argentina o‘yinini qaysi hakam boshqarishi ma’lum bo‘ldiJCH-2026. Angliya — Argentina o‘yinini qaysi hakam boshqarishi ma’lum bo‘ldiBugun, 09:12Ispaniya bosh murabbiyi tan oldi: Fransiya yanada kuchayganIspaniya bosh murabbiyi tan oldi: Fransiya yanada kuchayganBugun, 08:54Bogdan Guskov uchun katta shans: Magomed Ankalayev bilan asosiy jangBogdan Guskov uchun katta shans: Magomed Ankalayev bilan asosiy jangBugun, 08:42Jahon chempionati yarim finallari: Lionel Messi va Argentina Angliyaga qarshiJahon chempionati yarim finallari: Lionel Messi va Argentina Angliyaga qarshiBugun, 04:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi