Sud qarori ijrosi ta’minlandi: fuqaro o‘z ish o‘rniga tiklandi

·14·Jamiyat
Sud qarori ijrosi ta’minlandi: fuqaro o‘z ish o‘rniga tiklandi

Majburiy ijro byurosi Samarqand shahar bo‘limi tomonidan sud hujjatining ijrosi to‘liq ta’minlandi.

Fuqarolik ishlari bo‘yicha Samarqand shahar sudining 2026 yil 7 iyuldagi qaroriga asosan fuqaro M.S.ning foydasiga chiqarilgan ijro hujjati Byuroning Samarqand shahar bo‘limi ish yurituviga qabul qilinib, belgilangan tartibda ijro harakatlari olib borildi.

Sud qaroriga muvofiq, tibbiyot muassasasi zimmasiga da’vogarni terapiya bo‘limi mudiri, 0,5 shtat terapevt vrach hamda 0,25 shtat navbatchilik lavozimlariga ishga tiklash majburiyati yuklatilgan.

Majburiy ijro harakatlari natijasida sud qarori to‘liq va o‘z vaqtida ijro etilib, fuqaro M.S. avvalgi ish o‘rniga tiklandi.

Majburiy ijro byurosi tomonidan sud hujjatlarining qonuniy, to‘liq va o‘z vaqtida ijro etilishini ta’minlash borasida tizimli ishlar izchil davom ettirilmoqda.

SamarkandMajburiy ijro burosiSamarkand shahar fuqarolik sudi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chinni bozorda 1000 dollar: yana bir holat fosh etildiChinni bozorda 1000 dollar: yana bir holat fosh etildiBugun, 09:52Kirish testlari boshlanmoqda: abituriyentlar nimani bilishi kerak?Kirish testlari boshlanmoqda: abituriyentlar nimani bilishi kerak?Bugun, 09:37O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdiO‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdiBugun, 04:46Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldiSuv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldiBugun, 04:28Tez yordam mashinasida yana bir chaqaloq dunyoga keldiTez yordam mashinasida yana bir chaqaloq dunyoga keldiBugun, 01:52Jizzaxda garovdagi BMW avtomashinasi xatlandiJizzaxda garovdagi BMW avtomashinasi xatlandiKecha, 17:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi