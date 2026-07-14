Kirish testlari boshlanmoqda: abituriyentlar nimani bilishi kerak?

·18·Jamiyat
Kirish testlari boshlanmoqda: abituriyentlar nimani bilishi kerak?

14 iyuldan O‘zbekistonda oliy ta’lim va professional ta’lim muassasalariga kirish test sinovlari start oladi. Imtihonlar 23 iyulgacha davom etadi.

Testlar har kuni ikki smenada o‘tkaziladi. Birinchi smena soat 08:00 da, ikkinchisi 15:00 da boshlanadi.

Abituriyentlar imtihonga borishdan oldin zarur hujjatlarni tayyorlab qo‘yishi kerak. Testga faqat pasport yoki ID-kartaning asl nusxasi hamda my.uzbmb.uz saytidan chop etilgan ruxsatnoma bilan kiritiladi.

Hujjatlarning nusxasi qabul qilinmaydi. Shuningdek, belgilangan vaqtdan kechikkan abituriyentlar ham test sinoviga qo‘yilmaydi.

Abituriyentlardan imtihon boshlanishidan kamida 1,5 soat avval test o‘tkaziladigan hududga yetib kelish so‘ralmoqda. Test sanasi yoki manzilini boshqa kunga ko‘chirish imkoniyati yo‘q.

Kirish testlariAbituriyentlarO‘zbekistonOliy ta’limID-kartaRuxsatnoma
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chinni bozorda 1000 dollar: yana bir holat fosh etildiChinni bozorda 1000 dollar: yana bir holat fosh etildiBugun, 09:52Sud qarori ijrosi ta’minlandi: fuqaro o‘z ish o‘rniga tiklandiSud qarori ijrosi ta’minlandi: fuqaro o‘z ish o‘rniga tiklandiBugun, 09:47O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdiO‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdiBugun, 04:46Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldiSuv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldiBugun, 04:28Tez yordam mashinasida yana bir chaqaloq dunyoga keldiTez yordam mashinasida yana bir chaqaloq dunyoga keldiBugun, 01:52Jizzaxda garovdagi BMW avtomashinasi xatlandiJizzaxda garovdagi BMW avtomashinasi xatlandiKecha, 17:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi