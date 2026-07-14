Kafedagi janjal 23 yoshli yigitning umriga zomin bo‘ldi

·60·Jamiyat
Kafedagi janjal 23 yoshli yigitning umriga zomin bo‘ldi

23 yoshli Abdurasul Ahmadjonov asosiy ishidan so‘ng qo‘shimcha daromad topish maqsadida Farg‘ona shahridagi kafelardan birida ofitsiant sifatida faoliyat yuritardi. Joriy yilning 12 aprel kuni soat 21:10 lar atrofida u va kafega kelgan mijozlar o‘rtasida mojaro kelib chiqqan.

Janjal oqibatida Abdurasul og‘ir tan jarohati olib, zudlik bilan shifoxonaning reanimatsiya bo‘limiga yotqizilgan. Shifokorlarning sa’y-harakatlariga qaramay, u keyinchalik vafot etgan.

Marhumning onasi ushbu ish bo‘yicha faqat bir kishiga nisbatan javobgarlik chorasi ko‘rilayotganidan norozi ekanini bildirib, Kun.uz nashriga murojaat qilgan. Uning aytishicha, o‘g‘liga bir emas, bir necha kishi hujum qilgan va uni tepib, og‘ir ahvolga solgan.

Biroq voqea yuzasidan so‘roq qilingan guvohlar bu da’volarni rad etgan. Hozirda hodisa bilan bog‘liq holatlar yuzasidan tergov davom etmoqda va barcha tafsilotlarga huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan huquqiy baho berilishi kutilmoqda.

Abdurasul AhmadjonovFerganaKun.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yer arzonlayapti, kvartira qimmat: Toshkentda nima bo‘lyapti?Yer arzonlayapti, kvartira qimmat: Toshkentda nima bo‘lyapti?Bugun, 10:42Chinni bozorda 1000 dollar: yana bir holat fosh etildiChinni bozorda 1000 dollar: yana bir holat fosh etildiBugun, 09:52Sud qarori ijrosi ta’minlandi: fuqaro o‘z ish o‘rniga tiklandiSud qarori ijrosi ta’minlandi: fuqaro o‘z ish o‘rniga tiklandiBugun, 09:47Kirish testlari boshlanmoqda: abituriyentlar nimani bilishi kerak?Kirish testlari boshlanmoqda: abituriyentlar nimani bilishi kerak?Bugun, 09:37O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdiO‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdiBugun, 04:46Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldiSuv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldiBugun, 04:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi