Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Nemolchi.uz ma’lumotiga ko‘ra, 6 iyul kuni ertalab avtobusda ayolga nisbatan nomaqbul harakat sodir etilgani aytilmoqda.
Jabrlanuvchi voqea soat 08:30–08:50 atrofida bo‘lganini bildirgan. Uning so‘zlariga qaraganda, avtobusda yo‘lovchilar kam bo‘lgan. Bir erkak avval uning yoniga o‘tirgan, ammo ayol noxush hidni sezib, boshqa joyga o‘tgan.
Keyin erkak jamoat transportida axloq me’yorlariga to‘g‘ri kelmaydigan harakatlarni amalga oshira boshlagan. Ayol holatni tasvirga olgan. U erkak ba’zan to‘xtab, keyin yana shu harakatini davom ettirganini aytgan.
Shundan so‘ng jabrlanuvchi unga e’tiroz bildirgan va videoni internetga joylashtirishini aytgan. Erkak esa ayolning gapi unga tegishlimi-yo‘qmi, deb so‘ragan. Ayol bu harakatlar aynan u haqida ekanini bildirgach, erkak avtobusdan tushib ketgan. Ma’lum qilinishicha, u yo‘l haqini ham to‘lamagan.
Jabrlanuvchi bunday holatlar jamoat transportida xavfsizlik masalasini yana bir bor kun tartibiga olib chiqishini aytgan. Ayniqsa, voyaga yetmagan qizlar bunday vaziyatdan keyin ruhiy bosimga tushishi mumkinligini ta’kidlagan.
Ayni vaqtda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan rasmiy munosabat bildirilgani yo‘q. Holat yuzasidan ijtimoiy tarmoqlarda turli fikrlar bildirilmoqda.
…