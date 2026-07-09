Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda

·0·Jamiyat
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda

Nemolchi.uz ma’lumotiga ko‘ra, 6 iyul kuni ertalab avtobusda ayolga nisbatan nomaqbul harakat sodir etilgani aytilmoqda.

Jabrlanuvchi voqea soat 08:30–08:50 atrofida bo‘lganini bildirgan. Uning so‘zlariga qaraganda, avtobusda yo‘lovchilar kam bo‘lgan. Bir erkak avval uning yoniga o‘tirgan, ammo ayol noxush hidni sezib, boshqa joyga o‘tgan.

Keyin erkak jamoat transportida axloq me’yorlariga to‘g‘ri kelmaydigan harakatlarni amalga oshira boshlagan. Ayol holatni tasvirga olgan. U erkak ba’zan to‘xtab, keyin yana shu harakatini davom ettirganini aytgan.

Shundan so‘ng jabrlanuvchi unga e’tiroz bildirgan va videoni internetga joylashtirishini aytgan. Erkak esa ayolning gapi unga tegishlimi-yo‘qmi, deb so‘ragan. Ayol bu harakatlar aynan u haqida ekanini bildirgach, erkak avtobusdan tushib ketgan. Ma’lum qilinishicha, u yo‘l haqini ham to‘lamagan.

Jabrlanuvchi bunday holatlar jamoat transportida xavfsizlik masalasini yana bir bor kun tartibiga olib chiqishini aytgan. Ayniqsa, voyaga yetmagan qizlar bunday vaziyatdan keyin ruhiy bosimga tushishi mumkinligini ta’kidlagan.

Ayni vaqtda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan rasmiy munosabat bildirilgani yo‘q. Holat yuzasidan ijtimoiy tarmoqlarda turli fikrlar bildirilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda 6 oyoqli qo‘zichoq tug‘ildi (video)O‘zbekistonda 6 oyoqli qo‘zichoq tug‘ildi (video)Bugun, 12:25Yashnobodda qurilish maydonida fojia: 25 yoshli ishchi plita ostida qoldiYashnobodda qurilish maydonida fojia: 25 yoshli ishchi plita ostida qoldiBugun, 11:42Ruxsatnoma berish boshlandi: abituriyentlar uchun muhim shartlar eslatildiRuxsatnoma berish boshlandi: abituriyentlar uchun muhim shartlar eslatildiBugun, 11:32Farg‘onada shag‘al uyumidagi sir ochildi: yirik holat fosh qilindi (video)Farg‘onada shag‘al uyumidagi sir ochildi: yirik holat fosh qilindi (video)Bugun, 09:54Shirinlik solingan sumkadan kutilmagan topilma: Chilonzorda yirik kanal to‘xtatildiShirinlik solingan sumkadan kutilmagan topilma: Chilonzorda yirik kanal to‘xtatildiBugun, 09:45Zangiotada xonadonlardan birida yong‘in sodir bo‘ldiZangiotada xonadonlardan birida yong‘in sodir bo‘ldiKecha, 20:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda