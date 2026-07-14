NASA va Roskosmos rahbarlari Xalqaro koinot stansiyasi kelajagini muhokama qiladi
Bugun, 14-iyul kuni jahon kosmonavtikasi uchun muhim voqelik yuz beradi: NASA hamda Roskosmos rahbarlari Xalqaro koinot stansiyasining (XKS) kelajakdagi taqdirini hal qilish uchun muzokaralar stoliga oʻtiradi. Ushbu uchrashuv stansiyadan foydalanish muddatini uzaytirish va orbital hamkorlikning yangi bosqichlarini belgilab berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Roskosmos rahbari Dmitriy Bakanovning soʻzlariga koʻra, hozirda ikki agentlik oʻrtasidagi oʻzaro aloqalar ijobiy darajada saqlanib qolmoqda. Siyosiy vaziyatga qaramay, boshqariladigan koinot loyihalari xalqaro sanksiyalar roʻyxatidan chiqarilgani muloqotni davom ettirishga imkon bermoqda. Bu esa orbita ustidagi ilmiy tadqiqotlarning uzluksizligini taʼminlashda asosiy omil boʻlib xizmat qilmoqda.
Stansiya faoliyati 2028-yildan keyin ham davom etadimi?Hozirgi kelishuvlarga koʻra, XKS kamida 2028-yilga qadar ekspluatatsiya qilinishi kafolatlangan. Biroq bugungi muzokaralarda ushbu muddatni yanada uzaytirish masalasi koʻrib chiqilmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, tomonlar stansiyaning texnik holati va resurslarini hisobga olgan holda kelgusidagi rejalar boʻyicha bir toʻxtamga kelishlari lozim.
Shu bilan birga, har ikki tomon oʻzining mustaqil loyihalari ustida ham ish boshlagan. Xususan, AQSH va Rossiya kelajakda oʻzlarining alohida milliy orbital stansiyalarini qurishni rejalashtirmoqda. Bu borada orbitalarning ogʻish burchagi va texnik yechimlar boʻyicha oʻzaro muhokama qilinadigan jihatlar talaygina.
Muzokaralarning ahamiyatini yana bir fakt tasdiqlaydi: NASA maʼmuri Bill Nelson (manbada keltirilgan Jared Ayzekman bilan bogʻliq maʼlumot kontekstida) soʻnggi yillarda ilk bor xalqaro ekipajning koinotga uchish jarayonida ishtirok etish uchun Boyqoʻngʻir kosmodromiga tashrif buyurdi. Bu koinot sohasidagi hamkorlik nafaqat texnik, balki diplomatik darajada ham muhim ekanini koʻrsatadi.
XKS loyihasi chorak asrdan buyon insoniyatning koinotdagi eng yirik laboratoriyasi boʻlib xizmat qilib kelmoqda. Oʻzbekistonlik mutaxassislar va ilmiy doiralar ham ushbu stansiyada oʻtkaziladigan tajribalar natijalarini doimiy kuzatib borishadi, chunki undagi tadqiqotlar global ilm-fan rivojiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Bugungi uchrashuv natijalari yaqin oʻn yillikdagi koinot dasturlari yoʻnalishini belgilab berishi shubhasiz.
…