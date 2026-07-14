NASA va Roskosmos rahbarlari Xalqaro koinot stansiyasi kelajagini muhokama qiladi

·27·Texno
NASA va Roskosmos rahbarlari Xalqaro koinot stansiyasi kelajagini muhokama qiladi

Bugun, 14-iyul kuni jahon kosmonavtikasi uchun muhim voqelik yuz beradi: NASA hamda Roskosmos rahbarlari Xalqaro koinot stansiyasining (XKS) kelajakdagi taqdirini hal qilish uchun muzokaralar stoliga oʻtiradi. Ushbu uchrashuv stansiyadan foydalanish muddatini uzaytirish va orbital hamkorlikning yangi bosqichlarini belgilab berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Roskosmos rahbari Dmitriy Bakanovning soʻzlariga koʻra, hozirda ikki agentlik oʻrtasidagi oʻzaro aloqalar ijobiy darajada saqlanib qolmoqda. Siyosiy vaziyatga qaramay, boshqariladigan koinot loyihalari xalqaro sanksiyalar roʻyxatidan chiqarilgani muloqotni davom ettirishga imkon bermoqda. Bu esa orbita ustidagi ilmiy tadqiqotlarning uzluksizligini taʼminlashda asosiy omil boʻlib xizmat qilmoqda.

Stansiya faoliyati 2028-yildan keyin ham davom etadimi?

Hozirgi kelishuvlarga koʻra, XKS kamida 2028-yilga qadar ekspluatatsiya qilinishi kafolatlangan. Biroq bugungi muzokaralarda ushbu muddatni yanada uzaytirish masalasi koʻrib chiqilmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, tomonlar stansiyaning texnik holati va resurslarini hisobga olgan holda kelgusidagi rejalar boʻyicha bir toʻxtamga kelishlari lozim.

Shu bilan birga, har ikki tomon oʻzining mustaqil loyihalari ustida ham ish boshlagan. Xususan, AQSH va Rossiya kelajakda oʻzlarining alohida milliy orbital stansiyalarini qurishni rejalashtirmoqda. Bu borada orbitalarning ogʻish burchagi va texnik yechimlar boʻyicha oʻzaro muhokama qilinadigan jihatlar talaygina.

Muzokaralarning ahamiyatini yana bir fakt tasdiqlaydi: NASA maʼmuri Bill Nelson (manbada keltirilgan Jared Ayzekman bilan bogʻliq maʼlumot kontekstida) soʻnggi yillarda ilk bor xalqaro ekipajning koinotga uchish jarayonida ishtirok etish uchun Boyqoʻngʻir kosmodromiga tashrif buyurdi. Bu koinot sohasidagi hamkorlik nafaqat texnik, balki diplomatik darajada ham muhim ekanini koʻrsatadi.

XKS loyihasi chorak asrdan buyon insoniyatning koinotdagi eng yirik laboratoriyasi boʻlib xizmat qilib kelmoqda. Oʻzbekistonlik mutaxassislar va ilmiy doiralar ham ushbu stansiyada oʻtkaziladigan tajribalar natijalarini doimiy kuzatib borishadi, chunki undagi tadqiqotlar global ilm-fan rivojiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Bugungi uchrashuv natijalari yaqin oʻn yillikdagi koinot dasturlari yoʻnalishini belgilab berishi shubhasiz.

NASARoskosmosXKSKoinotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropadagi anomal issiq: Midea qisqa muddatda 200 mingta konditsioner yetkazib berdiYevropadagi anomal issiq: Midea qisqa muddatda 200 mingta konditsioner yetkazib berdiBugun, 11:22StepX Neo: Dunyodagi ilk oflayn sunʼiy intellekt agentiga ega smartfon taqdim etildiStepX Neo: Dunyodagi ilk oflayn sunʼiy intellekt agentiga ega smartfon taqdim etildiBugun, 09:22Boy va muvaffaqiyatli: Nega texnologiya olami gigantlari yana AI sohasiga qaytmoqda?Boy va muvaffaqiyatli: Nega texnologiya olami gigantlari yana AI sohasiga qaytmoqda?Bugun, 07:58Uber strategiyasi: Kompaniya nima uchun "hamma narsa uchun ilova" boʻlishni istamaydi?Uber strategiyasi: Kompaniya nima uchun "hamma narsa uchun ilova" boʻlishni istamaydi?Bugun, 05:51Assassin's Creed Black Flag Resynced uchun qanday videokarta kerak? Test natijalariAssassin's Creed Black Flag Resynced uchun qanday videokarta kerak? Test natijalariBugun, 05:29PixVerse startapi 439 million dollar investitsiya jalb qilib, unicorn maqomiga erishdiPixVerse startapi 439 million dollar investitsiya jalb qilib, unicorn maqomiga erishdiBugun, 05:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi