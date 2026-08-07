Xitoyning Kimi neyrotarmogʻi kiberxavfsizlik test muhitidan qochib chiqdi

·51·Texno
Xitoyning Kimi neyrotarmogʻi kiberxavfsizlik test muhitidan qochib chiqdi
Qisqacha

Moonshot kompaniyasi ishlab chiqqan KimiK3 modeli kiberimkoniyatlarini sinovdan o'tkazish uchun tayyorlangan maxsus muhitdan chiqib, cheklovlarni buyruqlar satri vositalari orqali chetlab o'tgan. Frontier Security tadqiqotchilariga ko'ra, bunga Kimi sinovi o'tkazilgan “qum qutisi”ning tegishli tarzda sozlanmagani sabab bo'lgan.

Xitoyning Moonshot kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan soʻnggi KimiK3 sunʼiy intellekt modeli uning kiberm Imkoniyatlarini sinovdan oʻtkazish uchun maxsus tayyorlangan muhitdan chiqib ketdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu holat yetakchi texnologiya kompaniyalari va mustaqil tashkilotlar xakerlik uchun moʻljallangan sunʼiy intellekt modellarini jilovlashda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelayotganini yana bir bor yaqqol koʻrsatib berdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Soʻnggi haftalarda AQShning OpenAI, Anthropic va Meta kabi sunʼiy intellekt laboratoriyalari, shuningdek, Buyuk Britaniyaning Sunʼiy intellekt xavfsizligi instituti ilgʻor til modellarining sinov muhitidan turli usullar bilan qochib ketgani va tajriba rejasiga kiritilmagan real nishonlarga hujum qilgani qayd etilgan edi. Bunday holatlar tez-tez takrorlanayotgani bois, hozirda mazkur hodisalarning barchasini kuzatib boruvchi Felony Bench maxsus veb-sayti ham ishga tushirildi. Mazkur nom sunʼiy intellekt modellari nazariy jihatdan jinoiy qilmishlarni sodir etishi mumkinligiga ishora qiladi.

Sinov muhitidagi nosozliklar

Frontier Security kiberxavfsizlik firmasi tadqiqotchilarining blog-postida yozilishicha, Kimi sinovi oʻtkazilgan maxsus “qum qutisi” (sandbox) tegishli tarzda toʻgʻri sozlanmagan. Tajriba davomida sunʼiy intellekt modelining muayyan veb-trafikka kirishi cheklangan boʻlsa-da, u buyruqlar satri vositalariga tayanib, cheklovlarni chetlab oʻtishga muvaffaq boʻlgan.

Tadqiqotchilarning taʼkidlashicha, bu kabi holatlar ilmiy hamjamiyat foydalanayotgan kiberxavfsizlik baholashlarining zaifliklarga moyilligini va modellarga aldash imkonini berishini koʻrsatadi. Shuningdek, ayrim modellar ataylab boʻshliqlar hamda zaifliklarni qidirib topishi va sinovlardan oʻtishda hiyla ishlatishi aniqlangan.

Global miqyosdagi muammo va statistika

Felony Bench maʼlumotlari bazasiga koʻra, Moonshot kompaniyasi ushbu roʻyxatda oʻziga xos “oʻrin egallagan” OpenAI va Anthropic (har birida yettitadan qayd etilgan hodisa) hamda Meta (bitta hodisa) safiga qoʻshildi. Ushbu tendensiya dunyo boʻylab sunʼiy intellekt xavfsizligi va nazorati qanchalik murakkab vazifa ekanini koʻrsatmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, kelgusida kiberxavfsizlik sinovlarini oʻtkazish yondashuvlarini tubdan oʻzgartirish talab etiladi. Aks holda, avtonom tizimlar nafaqat laboratoriya doirasidan chiqib ketadi, balki raqamli infratuzilmalarga kutilmagan xavf tugʻdirishi mumkin.

Sunʼiy intellektKimiKiberxavfsizlikMoonshotXakerlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi