Airbnb kompaniyasi sunʼiy intellekt yordamida yangi funksiyalarni tezroq taqdim etmoqda

·43·Texno
Airbnb kompaniyasi sunʼiy intellekt yordamida yangi funksiyalarni tezroq taqdim etmoqda
Qisqacha

Airbnb sun'iy intellekt yordamida g'oyadan yangi funksiyani amalda joriy etishgacha bo'lgan vaqtni 60 foizga qisqartirdi. Joriy yilning o'tgan davrida taqdim etilgan yangi funksiyalar va yaxshilanishlar soni o'tgan yilning mos davriga nisbatan deyarli 80 foizga oshdi. Kompaniya foydalanuvchilarga oddiy matnli so'rovlar orqali turar joylarni vizual va shaxsiylashtirilgan tarzda izlash imkonini beruvchi sun'iy intellekt qidiruv funksiyasini sinovdan o'tkazmoqda.

Mashhur turistik xizmatlar platformasi Airbnb oʻz mahsulotlarini yaratish va sinovdan oʻtkazish jarayonida sunʼiy intellekt texnologiyalaridan faol foydalana boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya rahbarlari yangi funksiyalarni yaratish va ularni foydalanuvchilarga yetkazish tezligini sezilarli darajada oshirganini maʼlum qildi. Bu oʻzgarishlar kompaniyaning ichki ishlarida ham, mijozlarga xizmat koʻrsatish tizimida ham keskin burilish yasamoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniyaning soʻnggi moliyaviy hisobot yigʻilishida bosh direktor Brayan Cheski sunʼiy intellekt tufayli gʻoyadan tortib uning amalda joriy etilishigacha boʻlgan vaqt 60 foizga qisqarganini alohida taʼkidladi. Joriy yilning oʻtgan davrida taqdim etilgan yangi funksiyalar va yaxshilanishlar soni oʻtgan yilning mos davriga nisbatan deyarli 80 foizga oshgan. Ushbu yutuqlar qidiruv tizimi, roʻyxatdan oʻtish, buyurtmani rasmiylashtirish va toʻlov jarayonlarini yanada takomillashtirishga zamin yaratdi.

Sunʼiy intellekt qidiruv va mijozlarni qoʻllab-quvvatlashda

Garchi isteʼmolchiga qaratilgan interfeysda sunʼiy intellekt imkoniyatlari sekinroq joriy etilayotgan boʻlsa-da, Airbnb bu borada oʻziga xos yondashuvni qoʻllamoqda. Hozirgacha sharhlar xulosasi va eʼlonlarning asosiy jihatlarini koʻrsatish bilan cheklangan kompaniya endilikda yangi sunʼiy intellekt qidiruv funksiyasini sinovdan oʻtkazishga kirishdi. Unga koʻra, foydalanuvchilar oddiy matnli soʻrovlar yordamida oʻzlariga mos turar joylarni vizual formatda qidirib topish imkoniyatiga ega boʻladilar.

Yangi qidiruv tizimi mijozlarga tanish boʻlgan anʼanaviy filtrlar oʻrnini majburiy ravishda egallamaydi. Kompaniya maxsus tugma orqali sunʼiy intellekt qidiruviga oʻtish imkoniyatini taqdim etmoqda. Bunda natijalar suhbat shaklida, sunʼiy intellekt tomonidan real vaqt rejimida shaxsiylashtirilgan tarzda taqdim etiladi. Shuningdek, uy egalari uchun ham onlayn roʻyxatdan oʻtish jarayonlari sezilarli darajada tezlashgani aytilmoqda.

Mijozlarni qoʻllab-quvvatlash xarajatlari kamaydi

Texnologiyaning backend qismida ham muhim oʻzgarishlar roʻy berdi. Airbnb oʻzining sunʼiy intellektga asoslangan botini Shimoliy Amerikada ishga tushirganidan soʻng, uni 50 dan ortiq tillarga kengaytirdi va yaqin kelajakda ovozli qoʻngʻiroqlar uchun ham joriy etishni rejalashtirmoqda. Bugungi kunda sunʼiy intellekt agenti yordamida boshlangan murojaatlarning qariyb 45 foizi inson aralashuvisiz toʻliq hal etilmoqda.

Ushbu avtomatlashtirish jarayonlari natijasida kompaniyaning har bir buyurtma uchun sarflanadigan qoʻllab-quvvatlash xarajatlari yillik hisobda 16 foizga kamaydi. Brayan Cheskiyning taʼkidlashicha, sunʼiy intellekt oddiy chat-bot funksiyasidan koʻra koʻproq sayohat va qidiruv sohasidagi murakkab vazifalarni hal qilishga yoʻnaltirilmoqda, bu esa kelgusida platformaning yanada samarali ishlashini taʼminlaydi.

AirbnbSunʼiy intellektTexnologiyaQidiruvYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi