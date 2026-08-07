Airbnb kompaniyasi sunʼiy intellekt yordamida yangi funksiyalarni tezroq taqdim etmoqda
Airbnb sun'iy intellekt yordamida g'oyadan yangi funksiyani amalda joriy etishgacha bo'lgan vaqtni 60 foizga qisqartirdi. Joriy yilning o'tgan davrida taqdim etilgan yangi funksiyalar va yaxshilanishlar soni o'tgan yilning mos davriga nisbatan deyarli 80 foizga oshdi. Kompaniya foydalanuvchilarga oddiy matnli so'rovlar orqali turar joylarni vizual va shaxsiylashtirilgan tarzda izlash imkonini beruvchi sun'iy intellekt qidiruv funksiyasini sinovdan o'tkazmoqda.
Mashhur turistik xizmatlar platformasi Airbnb oʻz mahsulotlarini yaratish va sinovdan oʻtkazish jarayonida sunʼiy intellekt texnologiyalaridan faol foydalana boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya rahbarlari yangi funksiyalarni yaratish va ularni foydalanuvchilarga yetkazish tezligini sezilarli darajada oshirganini maʼlum qildi. Bu oʻzgarishlar kompaniyaning ichki ishlarida ham, mijozlarga xizmat koʻrsatish tizimida ham keskin burilish yasamoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniyaning soʻnggi moliyaviy hisobot yigʻilishida bosh direktor Brayan Cheski sunʼiy intellekt tufayli gʻoyadan tortib uning amalda joriy etilishigacha boʻlgan vaqt 60 foizga qisqarganini alohida taʼkidladi. Joriy yilning oʻtgan davrida taqdim etilgan yangi funksiyalar va yaxshilanishlar soni oʻtgan yilning mos davriga nisbatan deyarli 80 foizga oshgan. Ushbu yutuqlar qidiruv tizimi, roʻyxatdan oʻtish, buyurtmani rasmiylashtirish va toʻlov jarayonlarini yanada takomillashtirishga zamin yaratdi.
Sunʼiy intellekt qidiruv va mijozlarni qoʻllab-quvvatlashdaGarchi isteʼmolchiga qaratilgan interfeysda sunʼiy intellekt imkoniyatlari sekinroq joriy etilayotgan boʻlsa-da, Airbnb bu borada oʻziga xos yondashuvni qoʻllamoqda. Hozirgacha sharhlar xulosasi va eʼlonlarning asosiy jihatlarini koʻrsatish bilan cheklangan kompaniya endilikda yangi sunʼiy intellekt qidiruv funksiyasini sinovdan oʻtkazishga kirishdi. Unga koʻra, foydalanuvchilar oddiy matnli soʻrovlar yordamida oʻzlariga mos turar joylarni vizual formatda qidirib topish imkoniyatiga ega boʻladilar.
Yangi qidiruv tizimi mijozlarga tanish boʻlgan anʼanaviy filtrlar oʻrnini majburiy ravishda egallamaydi. Kompaniya maxsus tugma orqali sunʼiy intellekt qidiruviga oʻtish imkoniyatini taqdim etmoqda. Bunda natijalar suhbat shaklida, sunʼiy intellekt tomonidan real vaqt rejimida shaxsiylashtirilgan tarzda taqdim etiladi. Shuningdek, uy egalari uchun ham onlayn roʻyxatdan oʻtish jarayonlari sezilarli darajada tezlashgani aytilmoqda.
Mijozlarni qoʻllab-quvvatlash xarajatlari kamaydiTexnologiyaning backend qismida ham muhim oʻzgarishlar roʻy berdi. Airbnb oʻzining sunʼiy intellektga asoslangan botini Shimoliy Amerikada ishga tushirganidan soʻng, uni 50 dan ortiq tillarga kengaytirdi va yaqin kelajakda ovozli qoʻngʻiroqlar uchun ham joriy etishni rejalashtirmoqda. Bugungi kunda sunʼiy intellekt agenti yordamida boshlangan murojaatlarning qariyb 45 foizi inson aralashuvisiz toʻliq hal etilmoqda.
Ushbu avtomatlashtirish jarayonlari natijasida kompaniyaning har bir buyurtma uchun sarflanadigan qoʻllab-quvvatlash xarajatlari yillik hisobda 16 foizga kamaydi. Brayan Cheskiyning taʼkidlashicha, sunʼiy intellekt oddiy chat-bot funksiyasidan koʻra koʻproq sayohat va qidiruv sohasidagi murakkab vazifalarni hal qilishga yoʻnaltirilmoqda, bu esa kelgusida platformaning yanada samarali ishlashini taʼminlaydi.
…