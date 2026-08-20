Toshkentda taksi orqali narkotik tarqatgan guruh ushlandi

·37·Jamiyat
Toshkentda taksi orqali narkotik tarqatgan guruh ushlandi
Qisqacha

Toshkentda taksi xizmatidan foydalanib sintetik narkotik moddalarni tarqatgan jinoiy guruh faoliyatiga chek qo‘yildi. Tezkor tadbirlar davomida 2009 yilda tug‘ilgan maktab o‘quvchisi va uning sheriklari qo‘lga olindi. Ulardan jami 1 kilogrammdan ortiq “alfa-PVP” sintetik narkotik moddasi hamda gashish moyi olib qo‘yildi. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, gumonlanuvchilarga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo‘llanilgan.

Toshkent shahrida taksi xizmatidan foydalanib, sintetik narkotik moddalarni tarqatib kelgan jinoiy guruh faoliyatiga chek qo‘yildi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi ma’lum qildi.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, guruh a’zolari Rossiyadan noqonuniy ravishda olib kirilgan narkotik moddalarni qabul qilib, ularni buyurtmachilarga yetkazib berish bilan shug‘ullangan.

Tezkor tadbirlar davomida 2009 yilda tug‘ilgan maktab o‘quvchisi va uning sheriklari qo‘lga olingan. Narkotik moddalarni yashirish uchun esa arra va perforator kabi turli asboblardan foydalanilgani aniqlangan. Ular mazkur buyumlar ko‘rinishida taksi orqali manzillarga yetkazilgan.

Tadbirlar davomida jami 1 kilogrammdan ortiq “alfa-PVP” sintetik narkotik moddasi hamda gashish moyi daliliy ashyo sifatida olib qo‘yilgan.

Holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Gumonlanuvchilarga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo‘llanilgan. Hozirda tergov doirasida guruhning boshqa ehtimoliy a’zolari va narkotik moddalar yetkazib berish zanjiriga aloqador shaxslar aniqlanmoqda.

ToshkentRossiyaIchki ishlar vazirligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chotqolda kam uchraydigan hayvonlar bir kadrda: fototuzoqlar sirli manzarani ochdiChotqolda kam uchraydigan hayvonlar bir kadrda: fototuzoqlar sirli manzarani ochdiBugun, 10:31O‘zbekistondagi to‘ylardan birida raqqosa ulkan kitob ichidan chiqib tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdiO‘zbekistondagi to‘ylardan birida raqqosa ulkan kitob ichidan chiqib tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdiBugun, 10:16Noqonuniy "novostroyka"larni aniqlovchi onlayn geoportal ishga tushdiNoqonuniy "novostroyka"larni aniqlovchi onlayn geoportal ishga tushdiBugun, 09:50Buxoroda 18 yoshli qiz noto‘gri ovqatlanish sababli jiddiy muammoga duch kelgani aytilmoqdaBuxoroda 18 yoshli qiz noto‘gri ovqatlanish sababli jiddiy muammoga duch kelgani aytilmoqdaBugun, 05:49O‘zbekistonda olimpiadada kutilmagan mojaro: oltin medal sohibi Isroil bayrog‘ini ko‘targani uchun reytingdan chiqarildiO‘zbekistonda olimpiadada kutilmagan mojaro: oltin medal sohibi Isroil bayrog‘ini ko‘targani uchun reytingdan chiqarildiBugun, 05:40Kamerunda oltin koni o‘pirilishi 107 kishining umriga zomin bo‘ldiKamerunda oltin koni o‘pirilishi 107 kishining umriga zomin bo‘ldiKecha, 22:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Jizzaxlik bloger Orzigul Urazmatova YTHda vafot etdi
Jizzaxlik bloger Orzigul Urazmatova YTHda vafot etdi