Ronaldusiz Portugaliyadan g‘alaba: Millatlar ligasi 4-turida nimalar yuz berdi?

·39·Sport
Ronaldusiz Portugaliyadan g‘alaba: Millatlar ligasi 4-turida nimalar yuz berdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Millatlar ligasining 4-turida Portugaliya Krishtianu Ronaldusiz Norvegiyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, guruhdagi peshqadamligini mustahkamladi.
  • Germaniya Gretsiya safarida golsiz durang qayd etib, ochko yo‘qotdi, Niderlandiya esa Serbiya ustidan qozonilgan g‘alaba evaziga o‘z guruhida birinchi o‘ringa chiqdi.
  • Ushbu turda shuningdek, Uels Daniyaga, Irlandiya Isroilga qarshi o‘yinlarda ochko yo‘qotdi.

Yevropada Millatlar ligasining 4-tur bahslari start oldi. A ligasida kechgan uchrashuvlar muxlislarga shiddatli qarama-qarshiliklar, kutilmagan duranglar va yorqin irodali g‘alabalarni taqdim etdi.

Turning markaziy voqealari sifatida Portugaliyaning Krishtianu Ronaldusiz kechgan muhim yutug‘i, Germaniyaning Gretsiya safaridagi ochko yo‘qotishi hamda Niderlandiyaning Amsterdamdagi ishonchli harakatlarini alohida ajratib ko‘rsatish mumkin.

Portugaliya — Norvegiya: Ramush va Kanselu Holand to‘sig‘ini sindirdi

4-guruh peshqadami Portugaliya terma jamoasi o‘z maydonida Erling Holand va Martin Edegor boshchiligidagi Norvegiyani qabul qildi. Keskin kurashlarga boy bo‘lgan bellashuvda mezbonlar 2:1 hisobida irodali g‘alabaga erishdi:

  • 36-daqiqa | 0:1: Mehmonlar himoyachisi Kristoffer Ayer hisobni ochib, norvegiyaliklarni oldinga olib chiqdi;

  • 38-daqiqa | 1:1: Oradan atigi ikki daqiqa o‘tib, Joau Kanselu chiroyli zarba bilan muvozanatni tikladi;

  • 79-daqiqa | 2:1: Uchrashuv taqdirini yana Gonsalu Ramush hal qildi — hujumchi so‘nggi daqiqalarda muhim golni kiritib, jamoasiga g‘alaba keltirdi.

Ushbu muvaffaqiyatdan so‘ng Portugaliya 12 ochko jamg‘arib, 4 ta o‘yinda 4 ta g‘alaba bilan guruh peshqadamligini mustahkamladi. Norvegiya esa 3 ochko bilan so‘nggi pog‘onada qolmoqda.

Germaniya Afinada ochko yo‘qotdi, Niderlandiya peshqadamlikni mustahkamladi

  • Gretsiya — Germaniya 0:0: Afinada kechgan bahsda Yulian Nagelsmann shogirdlari greklar mudofaasini yorib o‘ta olmadi. 90 daqiqalik murosasiz kurash nursiz durang bilan tugadi. Germaniya 5 ochko bilan 3-o‘rinda qolayotgan bo‘lsa, sensatsion Gretsiya 8 ochko to‘plab, 2-pog‘onani saqlab turibdi.

  • Niderlandiya — Serbiya 2:1: «Uchar gollandlar» serblarga qarshi jiddiy qarshilikka duch keldi. Tyon Kopmeynersning 31-daqiqadagi goliga serbiyaliklar Svetkovichning aniq zarbasi bilan javob qaytardi. Bahs taqdirini 72-daqiqada zaxiradan tushgan Joshua Zirkzeye hal qildi. G‘alaba Niderlandiyani 8 ochko bilan guruh peshqadamiga aylantirdi (Serbiya hisobida hamon 0 ochko).

  • Uels — Daniya 0:1: Skandinaviyaliklar safarda muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritdi. Yagona golga 75-daqiqada 11 metrlik jarima zarbasini sovuqqonlik bilan golga aylantirgan Rasmus Hoylund mualliflik qildi.

Barcha natijalar va rasmiy qaydnomalar:

Gretsiya — Germaniya 0:0

  • Gretsiya: Solakis, Saliakis, Mavropanos (Retsos, 78), Kuliyerakis, Simikas, Masuras, Kurbelis (Muzakitis, 68), Zafeiris, Kiziridis (Andrutsos, 46), Pavlidis, Ioannidis (Kostulas, 88).

  • Germaniya: Urbig, Troy, Tiau, Anton, Raum, Karl (El Mala, 64), Pavlovich, Bishof (Konte, 83), Sherxant, Virts, Burkardt (Voltemade, 64).

Niderlandiya — Serbiya 2:1

  • Gollar: Kopmeyners (31), Zirkzeye (72) — Svetkovich (35).

  • Niderlandiya: Verbryuggen, Dumfris, van Deyk, Kopmeyners, van de Ven, Gravenberh, Verman (Xato, 58), Reynders (Timber, 82), Sammervill, Lang (van Bommel, 58), Merdink (Zirkzeye, 46).

  • Serbiya: Milinkovich-Savich, Gudel, Babich, Pavlovich, Terzich (Kostich, 74), Nedelkovich, Stankovich (Maksimovich, 66), Lukich, Samarjich (Zivkovich, 73), Svetkovich, Tadich.

Portugaliya — Norvegiya 2:1

  • Gollar: Kanselu (38), Ramush (79) — Ayer (36).

  • Portugaliya: Koshta, Kanselu (Dalot, 63), Diash, Veyga, Mendesh, Palinya (Nevesh, 63), Konseysau, Vitinya, Fernandesh, Ramush, Feliks.

  • Norvegiya: Selvik, Eursnes, Ayer, Ostigor, Volfe, Berge, Berg, Shelderup, Edegor, Nusa (Bobb, 74), Holand (Larsen, 67).

Boshqa uchrashuvlar natijalari:

  • Irlandiya — Isroil 1:1 (Gollar: Perrott 39 pen. — Peres 47)

  • Uels — Daniya 0:1 (Gol: Hoylund 75 pen.)

  • Ozarboyjon — Litva 1:0 (Gol: Haybulayev 25)

  • Malta — Andorra 1:0 (Gol: Teuma 49)

  • Kosovo — Avstriya 1:1 (Gollar: Asllani 70 — Lang 85)

Krishtianu RonalduErling XolandTyon KopmeynersGrupp 4
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu va Erling Xoland UEFA Millatlar ligasida to‘qnash keladiKrishtianu Ronaldu va Erling Xoland UEFA Millatlar ligasida to‘qnash keladi27 sentabr 18:36Erling Xoland Ronaldudan oʻzib ketdi va Norvegiya gʻalabasini taʼminladiErling Xoland Ronaldudan oʻzib ketdi va Norvegiya gʻalabasini taʼminladi25 sentabr 01:54Holand Ronaldudan ilhom olgan: Norvegiya yulduzining g‘ayrioddiy ratsioni ochildiHoland Ronaldudan ilhom olgan: Norvegiya yulduzining g‘ayrioddiy ratsioni ochildi9 iyul 19:25Lamine Yamal, Kylian Mbappe va Erling Xoland nima uchun Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmaydi?Lamine Yamal, Kylian Mbappe va Erling Xoland nima uchun Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmaydi?6 iyul 13:54Ronaldusiz Portugaliyadan 6 golli shou, Kloppning shogirdlari esa Serbiyada zafar quchdiRonaldusiz Portugaliyadan 6 golli shou, Kloppning shogirdlari esa Serbiyada zafar quchdi2 oktabr 07:55Millatlar ligasida "sensatsiya": Germaniya mag‘lub bo‘ldi, Ronaldusiz Portugaliyada g‘alaba!Millatlar ligasida "sensatsiya": Germaniya mag‘lub bo‘ldi, Ronaldusiz Portugaliyada g‘alaba!28 sentabr 06:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi