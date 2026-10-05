Ronaldusiz Portugaliyadan g‘alaba: Millatlar ligasi 4-turida nimalar yuz berdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Millatlar ligasining 4-turida Portugaliya Krishtianu Ronaldusiz Norvegiyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, guruhdagi peshqadamligini mustahkamladi.
- Germaniya Gretsiya safarida golsiz durang qayd etib, ochko yo‘qotdi, Niderlandiya esa Serbiya ustidan qozonilgan g‘alaba evaziga o‘z guruhida birinchi o‘ringa chiqdi.
- Ushbu turda shuningdek, Uels Daniyaga, Irlandiya Isroilga qarshi o‘yinlarda ochko yo‘qotdi.
Yevropada Millatlar ligasining 4-tur bahslari start oldi. A ligasida kechgan uchrashuvlar muxlislarga shiddatli qarama-qarshiliklar, kutilmagan duranglar va yorqin irodali g‘alabalarni taqdim etdi.
Turning markaziy voqealari sifatida Portugaliyaning Krishtianu Ronaldusiz kechgan muhim yutug‘i, Germaniyaning Gretsiya safaridagi ochko yo‘qotishi hamda Niderlandiyaning Amsterdamdagi ishonchli harakatlarini alohida ajratib ko‘rsatish mumkin.
Portugaliya — Norvegiya: Ramush va Kanselu Holand to‘sig‘ini sindirdi
4-guruh peshqadami Portugaliya terma jamoasi o‘z maydonida Erling Holand va Martin Edegor boshchiligidagi Norvegiyani qabul qildi. Keskin kurashlarga boy bo‘lgan bellashuvda mezbonlar 2:1 hisobida irodali g‘alabaga erishdi:
36-daqiqa | 0:1: Mehmonlar himoyachisi Kristoffer Ayer hisobni ochib, norvegiyaliklarni oldinga olib chiqdi;
38-daqiqa | 1:1: Oradan atigi ikki daqiqa o‘tib, Joau Kanselu chiroyli zarba bilan muvozanatni tikladi;
79-daqiqa | 2:1: Uchrashuv taqdirini yana Gonsalu Ramush hal qildi — hujumchi so‘nggi daqiqalarda muhim golni kiritib, jamoasiga g‘alaba keltirdi.
Ushbu muvaffaqiyatdan so‘ng Portugaliya 12 ochko jamg‘arib, 4 ta o‘yinda 4 ta g‘alaba bilan guruh peshqadamligini mustahkamladi. Norvegiya esa 3 ochko bilan so‘nggi pog‘onada qolmoqda.
Germaniya Afinada ochko yo‘qotdi, Niderlandiya peshqadamlikni mustahkamladi
Gretsiya — Germaniya 0:0: Afinada kechgan bahsda Yulian Nagelsmann shogirdlari greklar mudofaasini yorib o‘ta olmadi. 90 daqiqalik murosasiz kurash nursiz durang bilan tugadi. Germaniya 5 ochko bilan 3-o‘rinda qolayotgan bo‘lsa, sensatsion Gretsiya 8 ochko to‘plab, 2-pog‘onani saqlab turibdi.
Niderlandiya — Serbiya 2:1: «Uchar gollandlar» serblarga qarshi jiddiy qarshilikka duch keldi. Tyon Kopmeynersning 31-daqiqadagi goliga serbiyaliklar Svetkovichning aniq zarbasi bilan javob qaytardi. Bahs taqdirini 72-daqiqada zaxiradan tushgan Joshua Zirkzeye hal qildi. G‘alaba Niderlandiyani 8 ochko bilan guruh peshqadamiga aylantirdi (Serbiya hisobida hamon 0 ochko).
Uels — Daniya 0:1: Skandinaviyaliklar safarda muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritdi. Yagona golga 75-daqiqada 11 metrlik jarima zarbasini sovuqqonlik bilan golga aylantirgan Rasmus Hoylund mualliflik qildi.
Barcha natijalar va rasmiy qaydnomalar:
Gretsiya — Germaniya 0:0
Gretsiya: Solakis, Saliakis, Mavropanos (Retsos, 78), Kuliyerakis, Simikas, Masuras, Kurbelis (Muzakitis, 68), Zafeiris, Kiziridis (Andrutsos, 46), Pavlidis, Ioannidis (Kostulas, 88).
Germaniya: Urbig, Troy, Tiau, Anton, Raum, Karl (El Mala, 64), Pavlovich, Bishof (Konte, 83), Sherxant, Virts, Burkardt (Voltemade, 64).
Niderlandiya — Serbiya 2:1
Gollar: Kopmeyners (31), Zirkzeye (72) — Svetkovich (35).
Niderlandiya: Verbryuggen, Dumfris, van Deyk, Kopmeyners, van de Ven, Gravenberh, Verman (Xato, 58), Reynders (Timber, 82), Sammervill, Lang (van Bommel, 58), Merdink (Zirkzeye, 46).
Serbiya: Milinkovich-Savich, Gudel, Babich, Pavlovich, Terzich (Kostich, 74), Nedelkovich, Stankovich (Maksimovich, 66), Lukich, Samarjich (Zivkovich, 73), Svetkovich, Tadich.
Portugaliya — Norvegiya 2:1
Gollar: Kanselu (38), Ramush (79) — Ayer (36).
Portugaliya: Koshta, Kanselu (Dalot, 63), Diash, Veyga, Mendesh, Palinya (Nevesh, 63), Konseysau, Vitinya, Fernandesh, Ramush, Feliks.
Norvegiya: Selvik, Eursnes, Ayer, Ostigor, Volfe, Berge, Berg, Shelderup, Edegor, Nusa (Bobb, 74), Holand (Larsen, 67).
Boshqa uchrashuvlar natijalari:
Irlandiya — Isroil 1:1 (Gollar: Perrott 39 pen. — Peres 47)
Uels — Daniya 0:1 (Gol: Hoylund 75 pen.)
Ozarboyjon — Litva 1:0 (Gol: Haybulayev 25)
Malta — Andorra 1:0 (Gol: Teuma 49)
Kosovo — Avstriya 1:1 (Gollar: Asllani 70 — Lang 85)
Izohlar 0
…