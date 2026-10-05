Fiziklar juda kuchli neytino paydo boʻlishini beshinchi oʻlcham bilan izohlamoqda

·10·Texno
Fiziklar juda kuchli neytino paydo boʻlishini beshinchi oʻlcham bilan izohlamoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2023-yil fevral oyida KM3NeT neytrino teleskopi fanga nomaʼlum boʻlgan oʻta yuqori energiyali zarbani qayd etdi, bu esa avvalgi kuzatilgan zarralardan 35 barobar quvvatliroq edi.
  • Diter Lyust boshchiligidagi olimlar guruhi bu hodisani beshinchi oʻlcham ichidagi qora tuynuk portlashi bilan izohlamoqda, bu yerda faqat neytrinolar chiqib keta oladi.

2023-yil fevral oyida Italiyaning Sitsiliya qirgʻogʻi yaqinida qurilayotgan KM3NeT neytrino teleskopi fanga nomaʼlum boʻlgan oʻta yuqori energiyali zarbani qayd etdi. Ushbu neytrino oʻzidan oldin kuzatilgan shunga oʻxshash zarralardan naqd 35 barobar quvvatliroq chiqqani astrophysical hamjamiyatda katta qiziqish uygʻotdi. Uch yil davomida olimlar blazarlar va kosmik nurlar toʻqnashuvi kabi turli nazariyalarni koʻrib chiqdilar, biroq ularning hech biri yuzaga kelgan savollarga toʻliq javob bera olmadi. Physical Review D jurnalida chop etilgan yangi ilmiy ishda Myunxerdagi Maks Plank fizika instituti olimi Diter Lyust boshchiligidagi guruh bu sirli zarracha boshqa olamda emas, balki beshinchi oʻlcham ichidagi qora tuynuk portlashi natijasida yuzaga kelganini taxmin qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, gap ilk koinotda Katta portlashdan soʻng darhol paydo boʻlgan gipotetik obyektlar — birlamchi qora tuynuklar haqida bormoqda. Stiven Xoking nazariyasiga koʻra, ular asta-sekin bugʻlanib, zarralar chiqaradi. Asteroid massasigacha boʻlgan bunday tuynuk bugungi kungacha saqlanib qolgan va uning soʻnggi chaqnashi neytrino oqimini keltirib chiqargan boʻlishi mumkin. Bir yil avval Massachusets texnologiya instituti (MIT) tadqiqotchilari Quyoshdan 2000 astronomik birlik masofada joylashgan shunday obyekt KM3NeT qayd etgan zarbani keltirib chiqarishi mumkinligini hisoblab chiqqan edilar. Biroq boshqa asboblar fotonlarni qayd etmagani bu versiyaning asosiy kamchiligiga aylangan edi.

Tirik qolgan gipotetik beshinchi oʻlcham sirlari

Ushbu ziddiyatni hal qilish uchun Lyust va uning hamkasblari qadimiy nazariyaga qoʻshimcha ravishda «qorongʻi oʻlcham» konsepsiyasini kiritishdi. Garvard universiteti mutaxassisi Kumrun Vafa ilgari surgan gʻoyaga koʻra, beshinchi oʻlcham qorongʻi energiyaning qoʻshimcha effekti boʻlib, har bir fazo-vaqt nuqtasida mikron oʻlchamli aylana shaklida mavjud. Uni koʻrib boʻlmaydi, chunki tortishuvdan tashqari barcha oʻzaro taʼsirlar toʻrt oʻlchamli brana ichida cheklangan. Agar portlayotgan birlamchi qora tuynuk aynan shu oʻlcham ichida joylashgan boʻlsa, fizik qonuniyatlarga koʻra, undan faqat neytrinolar chiqib keta oladi va fotonlar tashqariga chiqmaydi — bu esa amalda aynan shunday kuzatilgan.

Ushbu model oʻz navbatida kosmik torlarning qulashi natijasida hosil boʻlgan qora tuynuklarni nazarda tutadi. Torlar atrofidagi yuqori zichlik qora tuynuk paydo boʻlishi uchun yetarli sharoit yaratgan. Biroq skeptik olimlar beshinchi oʻlchamning mavjudligi hali toʻliq toʻgʻriligi isbotlanmaganini taʼkidlashmoqda. Viskonsin-Medison universiteti kosmologi Den Huper tadqiqotchilarning daʼvolari juda dadil ekanini va ularni himoya qilish qiyinligini qayd etdi. Shuningdek, Janubiy qutbdagi ancha yirikroq IceCube detektori oxirgi 15 yil ichida shunday yuqori energiyali bitta ham neytrinoni qayd etmagani qoʻshimcha savollarni tugʻdirmoqda.

Kelajakdagi tadqiqotlar va yangi teleskoplar

Olimlarning fikricha, yaqinlashib kelayotgan koinotni oʻrganish loyihalari bu kabi jumboqlarga aniqlik kiritadi. Xususan, Grenlandiyada qurilayotgan Radioneytrino observatoriyasi neytrinolarni optik chaqnashlar orqali emas, balki radiochastotalar yordamida aniqlaydi. Bu esa stansiyalar orasidagi masofani kengaytirib, ulkan energiyalarni qamrab olish imkonini beradi. Shuningdek, IceCube ikkinchi avlodi loyihasi 500 kvadrat kilometr maydonda radioantenna tarmogʻini yoyishni rejalashtirmoqda. Hozircha KM3NeT qayd etgan zarba uchun kosmik nurlar yoki blazarlar kabi boshqa yerga yaqinroq tushuntirishlar ham mavjud boʻlib turibdi, biroq ularning birortasi ham toʻliq isbotlanmagani sababli beshinchi oʻlchamdagi qora tuynuklar gipotezasi ilmiy muhokamada qolmoqda.

FizikaNeytrinoQora TuynuklarIlm-fanKosmologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilm-fan tarixi: Oʻchiq atom reaktorining neytrino exosi qayd etildiIlm-fan tarixi: Oʻchiq atom reaktorining neytrino exosi qayd etildi6 avgust 14:51CERN neytrino detektori prototipini 300 ming volt kuchlanishda sinovdan oʻtkazmoqdaCERN neytrino detektori prototipini 300 ming volt kuchlanishda sinovdan oʻtkazmoqda31 iyul 22:29Koinot kengayishi sekinlashyaptimi: kosmologiyadagi yangi bahsKoinot kengayishi sekinlashyaptimi: kosmologiyadagi yangi bahs14 sentabr 04:55Koinot haqidagi tasavvurlarimiz notoʻgʻrimi? Kopernik prinsipi shubha ostida qoldiKoinot haqidagi tasavvurlarimiz notoʻgʻrimi? Kopernik prinsipi shubha ostida qoldi13 iyul 10:24Fiziklar Penrouz g‘oyasini amalda sinab ko‘rdi: yorug‘likdan tez harakatdan energiya olindiFiziklar Penrouz g‘oyasini amalda sinab ko‘rdi: yorug‘likdan tez harakatdan energiya olindi5 avgust 04:50LIGO fiziklari Katta portlash davridagi qora tuynuklar izidan tushishdiLIGO fiziklari Katta portlash davridagi qora tuynuklar izidan tushishdi2 iyun 00:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...