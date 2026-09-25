Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi

·67·Jamiyat
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Namanganda 5 yoshli qizga nisbatan jinoiy harakat sodir etilgani bo'yicha Jinoyat kodeksining 118-moddasi 4-qismi va 112-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchi K.M. sud qarori bilan qamoqqa olingan.
  • Jinoyat kodeksining 118-moddasi 4-qismi voyaga yetmagan shaxsga nisbatan nomusga tegish uchun 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosini nazarda tutadi.

Avvalroq Namangan viloyatidagi maktabgacha ta’lim muassasasida 5 yoshli tarbiyalanuvchiga nisbatan jinoiy harakat sodir etilgani va gumonlanuvchi qamoqqa olingani haqida xabar berilgan edi. Holat yuzasidan yangi ma’lumotlar ma’lum qilindi.

Bolalar ombudsmani ma’lumotiga ko‘ra, voqea bo‘yicha Uchqo‘rg‘on tumani IIB Tergov bo‘limi tomonidan 12 sentyabr kuni Jinoyat kodeksining 118-moddasi 4-qismi hamda 112-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Tergov doirasida jinoyatni sodir etganlikda gumonlanayotgan K.M. protsessual tartibda ushlangan. Sud qarori bilan unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi belgilangan.

Ayni paytda ish bo‘yicha dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda.

Qonunchilikka ko‘ra, Jinoyat kodeksining 118-moddasi 4-qismi voyaga yetmagan shaxsga nisbatan nomusga tegish bilan bog‘liq jinoyat uchun 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosini nazarda tutadi. Bunday jinoyatlar uchun jazoni o‘tash bilan bog‘liq ayrim yengilliklar qo‘llanilmaydi.

Hodisadan so‘ng hududdagi “Inson” ijtimoiy xizmatlar markazi mutaxassislari tomonidan jabrlangan bola va uning oilasiga zarur psixologik, tibbiy, ijtimoiy hamda huquqiy yordam ko‘rsatilgan. Mazkur ko‘mak ishlari hozir ham davom etmoqda.

Bolalar ombudsmani esa ishni kuzatib, voyaga yetmagan jabrlanuvchining qonuniy huquq va manfaatlari ta’minlanishini nazorat qilmoqda.

Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlarda voqea yuzasidan tasdiqlanmagan turli xabarlar tarqalayotgani qayd etildi. Bolaning shaxsi, sha’ni va qadr-qimmatiga daxl qiluvchi ma’lumotlarni tarqatish uning manfaatlariga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Bolalar ombudsmani OAV va ijtimoiy tarmoqlarda holatni yoritishda voyaga yetmagan jabrlanuvchining manfaatlarini birinchi o‘ringa qo‘yish hamda faqat rasmiy manbalarda keltirilgan ma’lumotlarga tayanishga chaqirdi.

Namangan viloyatiUchqo‘rg‘on tumaniIIB Tergov5 yoshli tarbiyalanuvchi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Namanganda erini o‘ldirmoqchi bo‘lgan ayol va uning jazmani panjara ortiga ravona bo‘ldiNamanganda erini o‘ldirmoqchi bo‘lgan ayol va uning jazmani panjara ortiga ravona bo‘ldi18 sentabr 23:12Namanganda avtobusda qizga shilqimlik qilgan erkak va uni urgan qiz jarimaga tortildiNamanganda avtobusda qizga shilqimlik qilgan erkak va uni urgan qiz jarimaga tortildi12 avgust 22:00Erkakni iPhone 17 Pro Max va pul berishga majburlagan qizga hukm o‘qildiErkakni iPhone 17 Pro Max va pul berishga majburlagan qizga hukm o‘qildi8 iyul 17:5314 yoshli qizning yigiti PPX xodimini “shantaj” qilgani maʼlum boʻldi14 yoshli qizning yigiti PPX xodimini “shantaj” qilgani maʼlum boʻldi30 aprel 19:20Namanganda yirik miqdordagi qalbaki valyuta savdosi fosh etildiNamanganda yirik miqdordagi qalbaki valyuta savdosi fosh etildi20 iyun 15:40Namanganda rashk qurboni bo‘lgan 11-sinf qizining ayanchli qismatiNamanganda rashk qurboni bo‘lgan 11-sinf qizining ayanchli qismati11 may 12:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq