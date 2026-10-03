Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 3-oktyabr kuni Toshkentdagi Malika bozorida iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining narxlari ma’lum bo‘ldi.
- Qurilmalar eSIM+eSIM va SIM+eSIM versiyalarida, xotira hajmi va rangiga qarab 1589 dollardan 2999 dollargacha sotilmoqda.
- Narxlar har kuni o‘zgarishi mumkin.
3 oktyabr holatiga ko‘ra, Toshkentdagi Malika bozorida iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining narxlari ma’lum bo‘ldi. Qurilmalar eSIM+eSIM hamda SIM+eSIM versiyalarida, xotira hajmi va ranglariga qarab turli narxlarda sotilmoqda.
eSIM+eSIM versiyalari:
iPhone 18 Pro 256 GB:
• Silver — 1 589 dollar
• Glacier — 1 599 dollar
• Black — 1 629 dollar
• Burgundy — 1 649 dollar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 dollar
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Black — 1 819 dollar
• Silver — 1 799 dollar
• Glacier — 1 819 dollar
• Burgundy — 1 899 dollar
iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Black — 2 099 dollar
• Silver — 2 179 dollar
• Glacier — 2 099 dollar
• Burgundy — 2 179 dollar
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 749 dollar
SIM+eSIM versiyalari:
iPhone 18 Pro 256 GB:
• Silver — 1 589 dollar
• Glacier — 1 619 dollar
• Black — 1 699 dollar
• Burgundy — 1 699 dollar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 dollar
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Glacier — 1 929 dollar
• Black — 1 929 dollar
• Silver — 1 899 dollar
• Burgundy — 2 069 dollar
iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Black — 2 179 dollar
• Silver — 2 149 dollar
• Burgundy — 2 249 dollar
• Glacier — 2 199 dollar
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 749 dollar
Qayd etilishicha, smartfonlarning narxlari har kuni o‘zgarib turishi mumkin.
Izohlar 0
…