Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari

·9·Texno
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 3-oktyabr kuni Toshkentdagi Malika bozorida iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining narxlari ma’lum bo‘ldi.
  • Qurilmalar eSIM+eSIM va SIM+eSIM versiyalarida, xotira hajmi va rangiga qarab 1589 dollardan 2999 dollargacha sotilmoqda.
  • Narxlar har kuni o‘zgarishi mumkin.

3 oktyabr holatiga ko‘ra, Toshkentdagi Malika bozorida iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining narxlari ma’lum bo‘ldi. Qurilmalar eSIM+eSIM hamda SIM+eSIM versiyalarida, xotira hajmi va ranglariga qarab turli narxlarda sotilmoqda.

eSIM+eSIM versiyalari:

iPhone 18 Pro 256 GB:
• Silver — 1 589 dollar
• Glacier — 1 599 dollar
• Black — 1 629 dollar
• Burgundy — 1 649 dollar

• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 dollar

iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Black — 1 819 dollar
• Silver — 1 799 dollar
• Glacier — 1 819 dollar
• Burgundy — 1 899 dollar

iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Black — 2 099 dollar
• Silver — 2 179 dollar
• Glacier — 2 099 dollar
• Burgundy — 2 179 dollar

• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 749 dollar

SIM+eSIM versiyalari:

iPhone 18 Pro 256 GB:
• Silver — 1 589 dollar
• Glacier — 1 619 dollar
• Black — 1 699 dollar
• Burgundy — 1 699 dollar

• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 dollar

iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Glacier — 1 929 dollar
• Black — 1 929 dollar
• Silver — 1 899 dollar
• Burgundy — 2 069 dollar

iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Black — 2 179 dollar
• Silver — 2 149 dollar
• Burgundy — 2 249 dollar
• Glacier — 2 199 dollar

• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 749 dollar

Qayd etilishicha, smartfonlarning narxlari har kuni o‘zgarib turishi mumkin.

iPhone 18iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxMalika bozori
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2 oktyabrda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi2 oktyabrda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardiKecha 11:11iPhone 18 Pro va Pro Max'ning yangi narxlari e’lon qilindiiPhone 18 Pro va Pro Max'ning yangi narxlari e’lon qilindi29 sentabr 10:42O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardiO‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi28 sentabr 13:53iPhone 18 narxi ma’lum bo‘ldi: yangi Pro modellari yanada qimmatlashadi!iPhone 18 narxi ma’lum bo‘ldi: yangi Pro modellari yanada qimmatlashadi!13 sentabr 01:41Xitoy bozorida iPhone 18 Pro va Pro Max modellari savdosi keskin oshdiXitoy bozorida iPhone 18 Pro va Pro Max modellari savdosi keskin oshdi1 oktabr 09:58Kamerunda iPhone 18 Pro Max’ning ilk xaridori tantanali kutib olindi: do‘kondagi marosim hayratga soldiKamerunda iPhone 18 Pro Max’ning ilk xaridori tantanali kutib olindi: do‘kondagi marosim hayratga soldi27 sentabr 17:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi