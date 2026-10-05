Eri sayohatga olib chiqmagan ayol ajrashish uchun murojaat qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Sharjada istiqomat qiluvchi ayol eri uni sayohat va ko‘ngilochar tadbirlarga olib chiqmaganidan norozi bo‘lib, ajrashish uchun oilaviy maslahat xizmatiga murojaat qildi.
- Ayol erining saxiy, sabrli va yaxshi xulqli ekanligini ta’kidlagan bo‘lsa-da, uning tashqi dam olishga qiziqmasligi tashvishga solgan.
- Mutaxassislar ayolga boshqa oila a’zolari bilan vaqt o‘tkazishni tavsiya qilib, faqat ushbu sababga ko‘ra ajrashishni keskin qaror deb atashdan saqlanishni maslahat bergan.
Sharja shahrida istiqomat qiluvchi ayol eri uni sayohat, sayr va turli ko‘ngilochar tadbirlarga olib chiqishga qiziqish bildirmayotganidan norozi bo‘lib, ajrashish masalasida oilaviy maslahat xizmatiga murojaat qildi.
Mazkur holat BAA ommaviy axborot vositalarida muhokama qilindi. Voqea haqida Sharja sudlari qoshidagi Oilaviy yo‘l-yo‘riq bo‘limi direktori doktor Roziya Hasan Al Raysiy televideniye dasturida ma’lumot berdi.
Doktor Al Raysiyning aytishicha, ayol avval Oilaviy yo‘l-yo‘riq xizmatiga murojaat qilib, turmush o‘rtog‘i asosan uyda qolishni afzal ko‘rishini va uni sayr qilish, dam olish yoki sayohatlarga birga olib chiqishga unchalik qiziqmasligini bildirgan.
Ayol erining ijobiy fazilatlarini ham alohida qayd etgan. U turmush o‘rtog‘ini saxiy, sabrli va yaxshi xulqli inson sifatida ta’riflagan. Biroq erkakning uydan tashqarida dam olish va ko‘ngilochar mashg‘ulotlarda ishtirok etishni istamasligi ayolni tashvishga sola boshlagan.
Sharja Oilaviy yo‘l-yo‘riq bo‘limi vakillari ayolga dam olish va sayr qilish uchun aka-ukasi, opa-singillari hamda boshqa oila a’zolari bilan birga vaqt o‘tkazishi mumkinligini tushuntirgan. Shuningdek, mutaxassislar unga faqat ushbu masala sababli ajrashish haqida keskin qaror qabul qilmaslikni tavsiya qilgan.
Mas’ullar oilaviy hayotda o‘zaro tushunish, murosa va bir-birining xohish-istaklariga hurmat bilan yondashish muhimligini ta’kidlagan. Ular turmush tarzidagi farqlar va dam olish borasidagi qarashlar oiladagi tinchlikka salbiy ta’sir ko‘rsatishiga yo‘l qo‘ymaslik zarurligini aytgan.
Doktor Al Raysiyning ta’kidlashicha, er-xotinning hayot tarzi yoki dam olish usullariga bo‘lgan munosabati turlicha bo‘lishi ba’zan norozilik va tushunmovchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Biroq har bir kelishmovchilik nikohni bekor qilish bilan yakunlanishi shart emas.
Mutaxassis, shuningdek, har qanday kichik kelishmovchilikni darhol huquqiy yoki oilaviy mojaroga aylantirishdan saqlanishga chaqirgan. Ayniqsa, nikoh munosabatlariga jiddiy ta’sir ko‘rsatayotgan muammo mavjud bo‘lmagan holatlarda mayda farqlarni katta nizoga aylantirmaslik muhimligi ta’kidlangan.
Mutaxassislarning fikricha, er-xotin o‘rtasidagi o‘zaro muloqot, tushunish va murosa turmushdagi turli qarashlar tufayli yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolarni yumshatishda muhim ahamiyat kasb etadi.
Izohlar 0
…