Eri sayohatga olib chiqmagan ayol ajrashish uchun murojaat qildi

·31·Dunyo
Eri sayohatga olib chiqmagan ayol ajrashish uchun murojaat qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Sharjada istiqomat qiluvchi ayol eri uni sayohat va ko‘ngilochar tadbirlarga olib chiqmaganidan norozi bo‘lib, ajrashish uchun oilaviy maslahat xizmatiga murojaat qildi.
  • Ayol erining saxiy, sabrli va yaxshi xulqli ekanligini ta’kidlagan bo‘lsa-da, uning tashqi dam olishga qiziqmasligi tashvishga solgan.
  • Mutaxassislar ayolga boshqa oila a’zolari bilan vaqt o‘tkazishni tavsiya qilib, faqat ushbu sababga ko‘ra ajrashishni keskin qaror deb atashdan saqlanishni maslahat bergan.

Sharja shahrida istiqomat qiluvchi ayol eri uni sayohat, sayr va turli ko‘ngilochar tadbirlarga olib chiqishga qiziqish bildirmayotganidan norozi bo‘lib, ajrashish masalasida oilaviy maslahat xizmatiga murojaat qildi.

Mazkur holat BAA ommaviy axborot vositalarida muhokama qilindi. Voqea haqida Sharja sudlari qoshidagi Oilaviy yo‘l-yo‘riq bo‘limi direktori doktor Roziya Hasan Al Raysiy televideniye dasturida ma’lumot berdi.

Doktor Al Raysiyning aytishicha, ayol avval Oilaviy yo‘l-yo‘riq xizmatiga murojaat qilib, turmush o‘rtog‘i asosan uyda qolishni afzal ko‘rishini va uni sayr qilish, dam olish yoki sayohatlarga birga olib chiqishga unchalik qiziqmasligini bildirgan.

Ayol erining ijobiy fazilatlarini ham alohida qayd etgan. U turmush o‘rtog‘ini saxiy, sabrli va yaxshi xulqli inson sifatida ta’riflagan. Biroq erkakning uydan tashqarida dam olish va ko‘ngilochar mashg‘ulotlarda ishtirok etishni istamasligi ayolni tashvishga sola boshlagan.

Sharja Oilaviy yo‘l-yo‘riq bo‘limi vakillari ayolga dam olish va sayr qilish uchun aka-ukasi, opa-singillari hamda boshqa oila a’zolari bilan birga vaqt o‘tkazishi mumkinligini tushuntirgan. Shuningdek, mutaxassislar unga faqat ushbu masala sababli ajrashish haqida keskin qaror qabul qilmaslikni tavsiya qilgan.

Mas’ullar oilaviy hayotda o‘zaro tushunish, murosa va bir-birining xohish-istaklariga hurmat bilan yondashish muhimligini ta’kidlagan. Ular turmush tarzidagi farqlar va dam olish borasidagi qarashlar oiladagi tinchlikka salbiy ta’sir ko‘rsatishiga yo‘l qo‘ymaslik zarurligini aytgan.

Doktor Al Raysiyning ta’kidlashicha, er-xotinning hayot tarzi yoki dam olish usullariga bo‘lgan munosabati turlicha bo‘lishi ba’zan norozilik va tushunmovchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Biroq har bir kelishmovchilik nikohni bekor qilish bilan yakunlanishi shart emas.

Mutaxassis, shuningdek, har qanday kichik kelishmovchilikni darhol huquqiy yoki oilaviy mojaroga aylantirishdan saqlanishga chaqirgan. Ayniqsa, nikoh munosabatlariga jiddiy ta’sir ko‘rsatayotgan muammo mavjud bo‘lmagan holatlarda mayda farqlarni katta nizoga aylantirmaslik muhimligi ta’kidlangan.

Mutaxassislarning fikricha, er-xotin o‘rtasidagi o‘zaro muloqot, tushunish va murosa turmushdagi turli qarashlar tufayli yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolarni yumshatishda muhim ahamiyat kasb etadi.

SharjaOilaviy yo‘l‑yo‘riq xizmatiAyolning ajralishiBAA ommaviy axborot vositalari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent aeroportida 4,4 kg sintetik narkotik musodara qilindiToshkent aeroportida 4,4 kg sintetik narkotik musodara qilindi29 iyul 13:55Pokistonda besh ekipaj a’zosi bo‘lgan yuk samolyoti radardan yo‘qoldiPokistonda besh ekipaj a’zosi bo‘lgan yuk samolyoti radardan yo‘qoldi8 iyul 19:33Hibsdagi to‘yida 52 kilogramm oltin taqilgan kelin eriga qarshi ko‘rsatma berdiHibsdagi to‘yida 52 kilogramm oltin taqilgan kelin eriga qarshi ko‘rsatma berdi16 sentabr 19:21Moskva aeroporti hojatxonasidan ayol va chaqaloq jasadi topildiMoskva aeroporti hojatxonasidan ayol va chaqaloq jasadi topildi3 oktabr 14:54To‘ydan besh oy o‘tib o‘lgan kelin ishida yangi tafsilotlar ochiqlandiTo‘ydan besh oy o‘tib o‘lgan kelin ishida yangi tafsilotlar ochiqlandi19 avgust 13:38Qozog‘istonda eridan kaltaklanayotganini aytgan 28 yoshli ayol ertasi kuni vafot etdiQozog‘istonda eridan kaltaklanayotganini aytgan 28 yoshli ayol ertasi kuni vafot etdi1 oktabr 00:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota