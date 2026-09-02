Romano «Manchester Siti» yulduzi Klaudio Echeverrining yangi klubini e’lon qildi!

·0·Sport
Romano «Manchester Siti» yulduzi Klaudio Echeverrining yangi klubini e’lon qildi!

Portugaliyaning grand jamoasi Lissabonning «Benfika» klubi transfer oynasida navbatdagi shov-shuvli qadamni tashladi. Nufuzli futbol insayderi Fabritsio Romano ma’lum qilishicha, «burgutlar» Angliyaning «Manchester Siti» jamoasi bilan hujumkor yarimhimoyachi Klaudio Echeverri transferi bo‘yicha to‘liq kelishuvga erishdi.

20 yoshli argentinalik iqtidor egasi rasmiylashtiruv jarayonlari va tibbiy ko‘rikdan o‘tish uchun bugunning o‘zidayoq Portugaliya poytaxtiga yetib borishi kutilmoqda.

Bitim tafsilotlari: Ijara, to‘liq maosh va sotib olish bandi

Tomonlar o‘rtasidagi kelishuvning moliyaviy va yuridik shartlari:

  • Ijara shakli va maosh: Echeverri «Benfika» safiga ijara asosida qo‘shilmoqda, biroq muhim jihati — Lissabon klubi futbolchining yillik maoshini to‘liq o‘z zimmasiga oladi;

  • To‘liq sotib olish huquqi: Shartnomaga «Benfika» uchun futbolchini keyinchalik to‘liq sotib olish imkonini beruvchi rasmiy band kiritilgan (aniq transfer bahosi hozircha ochiqlanmagan);

  • Tezkor qadam: Kelishuvning barcha tafsilotlari muhokama qilib bo‘lingan va transfer e’loni yaqin soatlarda rasman kutilmoqda.

«Yangi Messi»ning bosib o‘tgan yo‘li

Klaudio Echeverrining «shaharliklar» tizimi va Yevropa arenalaridagi qadamlari:

  • «River Pleyt»dan yo‘llanma: «Manchester Siti» iqtidorli futbolchini 2024 yilning yanvarida Argentinaning «River Pleyt» klubidan sotib olgan, biroq uni bir mavsum o‘z klubida qoldirgan edi;

  • Yevropadagi ijaralar: So‘nggi yillarda argentinalik pleymeyker Germaniyada «Bayer Leverkuzen» va Ispaniya La Ligasida «Jirona» sharafini ijara asosida himoya qilib, tajriba orttirdi;

  • Lissabon tramplini: Iqtidorlarni jahon yulduzi darajasiga ko‘tarish bo‘yicha Yevropaning eng ilg‘or maktabi sanalgan «Benfika» Echeverri uchun asosiy tarkib yulduziga aylanishning eng qulay maydoniga aylanishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Klaudio Echeverri Manchester Sitidan Benfikaga koʻchib oʻtdiKlaudio Echeverri Manchester Sitidan Benfikaga koʻchib oʻtdiBugun, 11:15River Pleyt Enso Fernandes transferidan multimillionlik foyda oladiRiver Pleyt Enso Fernandes transferidan multimillionlik foyda oladiBugun, 11:15Lionel Messining vorisi aniqlandi: Argentina terma jamoasida 10-raqam kimga nasib etadi?Lionel Messining vorisi aniqlandi: Argentina terma jamoasida 10-raqam kimga nasib etadi?Bugun, 10:58Germaniyada aqlbovar qilmas ko‘rsatkich: 4 ta o‘yinda 27 ta gol urildi!Germaniyada aqlbovar qilmas ko‘rsatkich: 4 ta o‘yinda 27 ta gol urildi!Bugun, 10:46Kataloniyada katta o‘zgarish: Kasado nima uchun «Barselona»ni tark etdi?Kataloniyada katta o‘zgarish: Kasado nima uchun «Barselona»ni tark etdi?Bugun, 09:18Daniel Sebalos «Real Madrid»ni tark etib, qadrdon klubiga qaytdi!Daniel Sebalos «Real Madrid»ni tark etib, qadrdon klubiga qaytdi!Bugun, 09:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi