Romano «Manchester Siti» yulduzi Klaudio Echeverrining yangi klubini e’lon qildi!
Portugaliyaning grand jamoasi Lissabonning «Benfika» klubi transfer oynasida navbatdagi shov-shuvli qadamni tashladi. Nufuzli futbol insayderi Fabritsio Romano ma’lum qilishicha, «burgutlar» Angliyaning «Manchester Siti» jamoasi bilan hujumkor yarimhimoyachi Klaudio Echeverri transferi bo‘yicha to‘liq kelishuvga erishdi.
20 yoshli argentinalik iqtidor egasi rasmiylashtiruv jarayonlari va tibbiy ko‘rikdan o‘tish uchun bugunning o‘zidayoq Portugaliya poytaxtiga yetib borishi kutilmoqda.
Bitim tafsilotlari: Ijara, to‘liq maosh va sotib olish bandi
Tomonlar o‘rtasidagi kelishuvning moliyaviy va yuridik shartlari:
Ijara shakli va maosh: Echeverri «Benfika» safiga ijara asosida qo‘shilmoqda, biroq muhim jihati — Lissabon klubi futbolchining yillik maoshini to‘liq o‘z zimmasiga oladi;
To‘liq sotib olish huquqi: Shartnomaga «Benfika» uchun futbolchini keyinchalik to‘liq sotib olish imkonini beruvchi rasmiy band kiritilgan (aniq transfer bahosi hozircha ochiqlanmagan);
Tezkor qadam: Kelishuvning barcha tafsilotlari muhokama qilib bo‘lingan va transfer e’loni yaqin soatlarda rasman kutilmoqda.
«Yangi Messi»ning bosib o‘tgan yo‘li
Klaudio Echeverrining «shaharliklar» tizimi va Yevropa arenalaridagi qadamlari:
«River Pleyt»dan yo‘llanma: «Manchester Siti» iqtidorli futbolchini 2024 yilning yanvarida Argentinaning «River Pleyt» klubidan sotib olgan, biroq uni bir mavsum o‘z klubida qoldirgan edi;
Yevropadagi ijaralar: So‘nggi yillarda argentinalik pleymeyker Germaniyada «Bayer Leverkuzen» va Ispaniya La Ligasida «Jirona» sharafini ijara asosida himoya qilib, tajriba orttirdi;
Lissabon tramplini: Iqtidorlarni jahon yulduzi darajasiga ko‘tarish bo‘yicha Yevropaning eng ilg‘or maktabi sanalgan «Benfika» Echeverri uchun asosiy tarkib yulduziga aylanishning eng qulay maydoniga aylanishi kutilmoqda.
…