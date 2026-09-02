Ayol astronavtlar ochiq kosmosda qariyb yetti soat ishladi

·1·Texno
Ayol astronavtlar ochiq kosmosda qariyb yetti soat ishladi

Xalqaro kosmos stansiyasi (XKS) bortida muhim texnik vazifalarni bajarish uchun navbatdagi chiqish amalga oshirildi. Evropa kosmik agentligi vakili Sofi Adeno va NASA astronavti Jessika Meir ochiq kosmosga chiqib, qariyb yetti soat davomida murakkab amaliyotlarni muvaffaqiyatli yakunladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur missiya kosmik stansiyaning infratuzilmasini yangilash hamda kelgusidagi tadqiqotlarga zamin hozirlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, ayol astronavtlarning ochiq fazodagi umumiy ishlari naq 6 soat-u 49 daqiqa davom etgan. Ushbu vaqt mobaynida ular bir qator texnik nosozliklarni bartaraf etish va kelgusi operatsiyalar uchun zarur boʻlgan uskunlarni oʻrnatish ishlarini olib bordi. XKS infratuzilmasini modernizatsiya qilish zamonaviy kosmik parvozlarning xavfsizligi va samaradorligini taʼminlashda asosiy omillardan biri sanaladi.

Bajarilgan asosiy vazifalar va texnik yangilanishlar

Missiya doirasida bajarilgan eng masʼuliyatli yumushlardan biri Harmony modulidagi retroreflektorni almashtirish boʻldi. Mazkur qurilma kelgusida kosmik kishilar stansiyaga yaqinlashish va tutashish vaqtida navigatsiya tizimlari uchun muhim tayanch vazifasini bajaradi. Shuningdek, mutaxassislar stansiyaning maʼlumot uzatish tizimlari uchun maxsus uskunalar oʻrnatdi.

Bundan tashqari, stansiya fermasidagi yuqori aniqlikdagi kamera ham yangisiga almashtirildi. Astronavtlarning alohida vazifalaridan biri alfa-magnit spektrometri radiatorini kelgusidagi texnik xizmat koʻrsatish jarayonlariga puxta tayyorlashdan iborat boʻldi. Ushbu ilmiy qurilmalar kosmik nurlarni oʻrganish hamda koinot sirlarini ochishda katta ahamiyatga ega.

Tajribali astronavtlarning shaxsiy yutuqlari

Mazkur chiqish har ikki ishtirokchi uchun ham oʻziga xos kasbiy marralarga boy boʻldi. Sofi Adeno uchun bu ochiq kosmosga bajarilgan uchinchi muvaffaqiyatli amaliyot edi. Eslatib oʻtamiz, u avvalroq tarixda bunday murakkab operatsiyani amalga oshirgan ilk fransuz ayol sifatida eʼtirof qozongan edi.

AQShlik tajribali mutaxassis Jessika Meir uchun esa mazkur kosmik sayohat yettinchisi boʻldi. Ushbu koʻrsatkich unga NASA ayol astronavtlari orasida ochiq kosmosga chiqishlar soni boʻyicha faxrli uchinchi oʻringa koʻtarilish imkonini berdi. XKSdagi bunday murakkab texnik ishlar insoniyatning koinotni oʻzlashtirishdagi salohiyatini yana bir bor namoyon etmoqda.

KosmosNASAXKSAstronavtlarTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi yangi flagman buklama telefonini namoyish etdiXiaomi kompaniyasi yangi flagman buklama telefonini namoyish etdiBugun, 10:50Samsung Galaxy S27 flagmanlari quvvatlash tezligi boʻyicha maʼlumot berildiSamsung Galaxy S27 flagmanlari quvvatlash tezligi boʻyicha maʼlumot berildiBugun, 10:20AnTuTu avgust oyi eng kuchli subflagmanlar reytingini eʼlon qildiAnTuTu avgust oyi eng kuchli subflagmanlar reytingini eʼlon qildiBugun, 09:26Olimlar okeanlarda kislorod kamayib borayotgani haqida ogohlantirdiOlimlar okeanlarda kislorod kamayib borayotgani haqida ogohlantirdiBugun, 08:58Red Magic 11S Pro+ 2026-yil avgust oyining eng kuchli smartfoni deb topildiRed Magic 11S Pro+ 2026-yil avgust oyining eng kuchli smartfoni deb topildiBugun, 08:22Xiaomi kompaniyasi Mijia Ceiling Fan bilan xalqaro bozorga chiqmoqdaXiaomi kompaniyasi Mijia Ceiling Fan bilan xalqaro bozorga chiqmoqdaBugun, 05:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi