Ayol astronavtlar ochiq kosmosda qariyb yetti soat ishladi
Xalqaro kosmos stansiyasi (XKS) bortida muhim texnik vazifalarni bajarish uchun navbatdagi chiqish amalga oshirildi. Evropa kosmik agentligi vakili Sofi Adeno va NASA astronavti Jessika Meir ochiq kosmosga chiqib, qariyb yetti soat davomida murakkab amaliyotlarni muvaffaqiyatli yakunladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur missiya kosmik stansiyaning infratuzilmasini yangilash hamda kelgusidagi tadqiqotlarga zamin hozirlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, ayol astronavtlarning ochiq fazodagi umumiy ishlari naq 6 soat-u 49 daqiqa davom etgan. Ushbu vaqt mobaynida ular bir qator texnik nosozliklarni bartaraf etish va kelgusi operatsiyalar uchun zarur boʻlgan uskunlarni oʻrnatish ishlarini olib bordi. XKS infratuzilmasini modernizatsiya qilish zamonaviy kosmik parvozlarning xavfsizligi va samaradorligini taʼminlashda asosiy omillardan biri sanaladi.
Bajarilgan asosiy vazifalar va texnik yangilanishlarMissiya doirasida bajarilgan eng masʼuliyatli yumushlardan biri Harmony modulidagi retroreflektorni almashtirish boʻldi. Mazkur qurilma kelgusida kosmik kishilar stansiyaga yaqinlashish va tutashish vaqtida navigatsiya tizimlari uchun muhim tayanch vazifasini bajaradi. Shuningdek, mutaxassislar stansiyaning maʼlumot uzatish tizimlari uchun maxsus uskunalar oʻrnatdi.
Bundan tashqari, stansiya fermasidagi yuqori aniqlikdagi kamera ham yangisiga almashtirildi. Astronavtlarning alohida vazifalaridan biri alfa-magnit spektrometri radiatorini kelgusidagi texnik xizmat koʻrsatish jarayonlariga puxta tayyorlashdan iborat boʻldi. Ushbu ilmiy qurilmalar kosmik nurlarni oʻrganish hamda koinot sirlarini ochishda katta ahamiyatga ega.
Tajribali astronavtlarning shaxsiy yutuqlariMazkur chiqish har ikki ishtirokchi uchun ham oʻziga xos kasbiy marralarga boy boʻldi. Sofi Adeno uchun bu ochiq kosmosga bajarilgan uchinchi muvaffaqiyatli amaliyot edi. Eslatib oʻtamiz, u avvalroq tarixda bunday murakkab operatsiyani amalga oshirgan ilk fransuz ayol sifatida eʼtirof qozongan edi.
AQShlik tajribali mutaxassis Jessika Meir uchun esa mazkur kosmik sayohat yettinchisi boʻldi. Ushbu koʻrsatkich unga NASA ayol astronavtlari orasida ochiq kosmosga chiqishlar soni boʻyicha faxrli uchinchi oʻringa koʻtarilish imkonini berdi. XKSdagi bunday murakkab texnik ishlar insoniyatning koinotni oʻzlashtirishdagi salohiyatini yana bir bor namoyon etmoqda.
…