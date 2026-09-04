«314 trillion so‘m qayerga ketdi?»: Prezident kambag‘allikni qisqartirishdagi keskin farq haqida

·5·Iqtisodiyot
«314 trillion so‘m qayerga ketdi?»: Prezident kambag‘allikni qisqartirishdagi keskin farq haqida

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti raisligida kambag‘allikni qisqartirish va aholi daromadlarini oshirish masalalariga bag‘ishlangan kengaytirilgan videoselektor yig‘ilishi bo‘lib o‘tmoqda. Davlat rahbari so‘nggi uch yil ichida mahallalarda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun naqd 314 trillion so‘m mablag‘ yo‘naltirilganini ta’kidlab, imkoniyat va moliyaviy resurslar barcha hududlarga birdek berilayotgan bir paytda, nega yakuniy natijalar orasida yer bilan osmoncha farq kuzatilayotgani bo‘yicha mas’ullarga keskin savollarni o‘rtaga tashladi.

Umumiy ko‘rsatkich: 2,2 milliondan 1,5 milliongacha qisqarish

Mamlakat bo‘yicha erishilgan natijalar va hududlardagi tizim ishida sezilarli ijobiy siljishlar bor:

  • Kambag‘allik darajasi 5,8 foizga tushdi: Yil boshida ehtiyojmand aholi soni 2,2 million nafarni tashkil etgan bo‘lsa, amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida bu raqam 1,5 milliongacha qisqardi;

  • Namunali hududlar: 49 ta tuman hamda 3 429 ta mahallada tizim to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilib, ular bosqichma-bosqich «kambag‘allikdan xoli hudud» maqomiga erishmoqda;

  • 159 ta shahar va tumanda oqsoqlik: Afsuski, qolgan 159 ta tuman va shaharda ko‘rsatkichlar hamon sustligicha qolmoqda.

«Bir xil resurs — turlicha samara»: Keskin va hayratlanarli kontrastlar

Yig‘ilishda tumanlar kesimida ajratilgan kreditlarning samaradorligi bo‘yicha hayratlanarli misollar keltirildi:

  • Sharof Rashidov va Qarshi tumanlari (har biri 2,3 trln so‘mdan olgan):

    • Sharof Rashidov tumanida bir nafar fuqaroni kambag‘allikdan chiqarish uchun o‘rtacha 78 million so‘m sarflanib, jami 30 ming nafar aholi rasman daromadli qilindi;

    • Qarshi tumanida esa bir kishiga to‘g‘ri kelgan mablag‘ miqdori 176 million so‘mni tashkil etib, band bo‘lganlar soni bor-yo‘g‘i 13 ming nafarda cheklandi;

  • Qamashi va Piskent tumanlari (har biri 1,1 trln so‘mdan ajratilgan):

    • Qamashi tumanida ajratilgan mablag‘ evaziga 28 ming nafar fuqaro kambag‘allikdan chiqarildi;

    • Piskent tumanida esa atigi 4,5 ming kishi ro‘yxatdan chiqarilib, bir fuqaro hisobiga sarflangan mablag‘ rekord darajada — 250 million so‘mga aylangan!

Xuddi shunday salbiy va samarasiz vaziyat G‘uzor, Nishon, Muborak, Yangiqo‘rg‘on, Toyloq, Boysun, Oltinsoy, Bandixon, Beshariq, Farg‘ona tumanlarida hamda Nurafshon, Bekobod va Yangiyo‘l shaharlarida ham davom etmoqda.

Asosiy muammo nimada? Prezident mas’ullarni keskin tanqid qildi

Davlat rahbarining ta’kidlashicha, hududlardagi bunday ulkan tafovutlar va samarasizlikning bosh omili — mahalla tizimiga bevosita javobgar bo‘lgan ayrim rahbarlarning salohiyatsizligida:

  • Yo‘nalish bera olmaslik: Rahbarlar ajratilgan trillionlab mablag‘larni aholining real daromad topishiga to‘g‘ri yo‘naltirish mexanizmlarini bilmaydi;

  • Mas’uliyatdan qochish va qo‘rquv: Ko‘plab mansabdorlar mustaqil tashabbus ko‘rsatishdan qo‘rqib, javobgarlikni o‘z bo‘yniga olishdan ochiqchasiga bo‘yin tovlamoqda.

Milliardlab va trillionlab imtiyozli kreditlar xalq farovonligiga real ta’sir ko‘rsatishi uchun tizimda jiddiy nazorat va javobgarlik talab qilinmoqda.

Sizningcha, nega bir tumanda 78 million so‘m bilan odamlarni kambag‘allikdan chiqarish mumkin-u, boshqasida 250 million so‘m ham kamlik qilmoqda? Ajratilayotgan trillionlab mablag‘larning samarasiz sarflanishiga qaysi amaldorlar shaxsan javobgar bo‘lishi kerak? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belarusning valyuta zaxiralari bir oyda 1 milliard dollarga oshdi...Belarusning valyuta zaxiralari bir oyda 1 milliard dollarga oshdi...Kecha, 22:37Dollar va yevro arzonladi: Rossiya Markaziy banki yangi kurslarni e’lon qildiDollar va yevro arzonladi: Rossiya Markaziy banki yangi kurslarni e’lon qildiKecha, 22:32Kambag‘allikni qisqartirishda inqilobiy o‘zgarishlar — «Garovi bormi?» deyilmaydi endiKambag‘allikni qisqartirishda inqilobiy o‘zgarishlar — «Garovi bormi?» deyilmaydi endiKecha, 18:014 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi4 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 17:48Kredit va subsidiya shartlarini belgilash tartibi o‘zgaradiKredit va subsidiya shartlarini belgilash tartibi o‘zgaradiKecha, 12:50O‘zbekistonda startaplarga 5 mlrd so‘mgacha mablag‘ ajratiladiO‘zbekistonda startaplarga 5 mlrd so‘mgacha mablag‘ ajratiladiKecha, 11:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
28 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
28 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi