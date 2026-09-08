Yoqilg‘i narxi oziq-ovqatni qimmatlashtirmoqda: Kuzda bizni nima kutyapti?

·77·Jamiyat
Yoqilg‘i narxi oziq-ovqatni qimmatlashtirmoqda: Kuzda bizni nima kutyapti?

Mamlakatimizda iste’mol bozoridagi narx-navo yana keskin ko‘tarilib, aholining haqli e’tirozlariga sabab bo‘lmoqda. Avgust oyida eng yuqori sur’atda qimmatlashgan 30 ta tovar turining naq 19 tasini aynan oziq-ovqat mahsulotlari tashkil etdi. Iqtisodchilarning ta’kidlashicha, inflyatsiya sur’atlarining kuchayishiga bevosita yoki bilvosita ta’sir ko‘rsatayotgan asosiy omil — yoqilg‘i mahsulotlarining sun’iy va uzluksiz qimmatlashishidir. Xo‘sh, yoqilg‘i narxining tinimsiz o‘sishi transport va logistika xarajatlariga qanday ta’sir ko‘rsatadi hamda kuz mavsumida bozorlarda vaziyat qanday tus oladi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — hududlar o‘rtasidagi ulkan farq hamda milliy taomimizning aniq qiymatini ochib beramiz.

Yoqilg‘i narxining oziq-ovqat zanjiriga ta’siri

Taniqli iqtisodchi Otabek Bakirovning tahlillariga ko‘ra, yoqilg‘i qiymatining oshishi barcha turdagi mahsulotlarni tashish xarajatlarini keskin oshirib yubormoqda. Bu esa o‘z navbatida butun oziq-ovqat yetkazib berish zanjirini og‘irlashtirib, kuz mavsumida inflyatsiya bosimini yanada kuchaytirishi muqarrar.

  • Oziq-ovqat ustunligi: O‘tgan oyda eng ko‘p qimmatlashgan tovarlarning katta qismi aynan kundalik iste’moldagi oziq-ovqat mahsulotlari hissasiga to‘g‘ri keldi.

  • Logistika muammolari: Yoqilg‘ining qimmatlashuvi ishlab chiqaruvchidan tortib to do‘kon raflarigacha bo‘lgan masofadagi transport xarajatlarini oshirib, narxlarga bevosita ta’sir qilmoqda.

«Yoqilg‘i narxining to‘xtamasligi transport xarajatlarini va butun oziq-ovqat zanjirini og‘irlashtirmoqda — kuzda inflyatsiya effekti yanada kuchayadi», — deya qayd etadi mutaxassislar.

Hududlar kesimida osh va go‘sht narxlaridagi keskin farqlar

Respublika bo‘ylab milliy taomimiz — oshning narxi deyarli barcha hududlarda o‘sgani kuzatildi, biroq hududlar o‘rtasida sezilarli tafovutlar mavjud:

Hududlar

Osh narxi yoki dinamikasi

Asosiy ko‘rsatkichlar

Andijon viloyati

Narx pasaygan yagona hudud

1 kg osh 1 foizga arzonlashdi (go‘sht 114 907 so‘mdan 111 713 so‘mga tushdi)

Farg‘ona viloyati

Eng qimmat go‘sht

Go‘sht narxi 127 491 so‘mni tashkil etib, Andijondan 14.1 foizga qimmat

Toshkent shahri

Eng qimmat osh

Poytaxtda 1 kg osh narxi 130 285 so‘mga yetdi

Asosiy yechim va kuzgi prognoz

Ko‘pchilikni qiziqtirgan eng asosiy savol — nima uchun faqat birgina hududda narxlar pasaydi va qolgan masalliqlar qanday o‘zgardi? Mutaxassislar hisob-kitobiga ko‘ra, avgust oyida faqat Andijonda go‘shtning biroz arzonlashuvi evaziga osh narxi pasaygan. Qolgan barcha hududlarda esa oshning bir kilogrammi 2.1 foizgacha qimmatlashgan. Shuningdek, goroxdan tashqari osh tayyorlashda ishlatiladigan barcha boshqa masalliqlarning narxi o‘sish tendensiyasini saqlab qolgan.

Sizningcha, kuz mavsumida oziq-ovqat va yoqilg‘i narxlarining keskin o‘sishiga qarshi qanday ta’sirli choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim tahlilni yaqinlaringizga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qashqadaryoda yangi gaz-kondensat koni ochildiQashqadaryoda yangi gaz-kondensat koni ochildiBugun, 12:01MIB yordamida 2 yoshli qizaloq onasi bag‘riga qaytarildiMIB yordamida 2 yoshli qizaloq onasi bag‘riga qaytarildiBugun, 11:33Qidiruvdagi “Jentra” avtomashinasi topilib, jarima maydoniga joylashtirildiQidiruvdagi “Jentra” avtomashinasi topilib, jarima maydoniga joylashtirildiBugun, 11:31Toshkentda 3-sinf o‘quvchisi bilan bog‘liq holat tekshirilmoqdaToshkentda 3-sinf o‘quvchisi bilan bog‘liq holat tekshirilmoqdaBugun, 10:41"Taksichi"lar kasbini o‘zgartirmoqdami? Ularning soni deyarli 300 mingtaga kamaydi"Taksichi"lar kasbini o‘zgartirmoqdami? Ularning soni deyarli 300 mingtaga kamaydiBugun, 10:32Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasiOila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasiKecha, 22:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Bir savat uzum 5 million so‘mga sotildi
Bir savat uzum 5 million so‘mga sotildi