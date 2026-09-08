"Taksichi"lar kasbini o‘zgartirmoqdami? Ularning soni deyarli 300 mingtaga kamaydi

·89·Jamiyat
"Taksichi"lar kasbini o‘zgartirmoqdami? Ularning soni deyarli 300 mingtaga kamaydi

Mamlakatimizda agregatorlar orqali yo‘lovchi tashish bilan shug‘ullanuvchi haydovchilar soni keskin kamayib ketishi kuzatilmoqda. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yil sentyabr oyi boshiga kelib ularning soni 481,1 ming nafarni tashkil etmoqda (yil boshida bu ko‘rsatkich 574,6 ming nafar, 2025 yil 1 sentyabrda esa 777,1 ming nafar bo‘lgan). Jumladan, ayol haydovchilar soni ham 4 726 nafardan 4 107 nafargacha qisqargan. Xo‘sh, haydovchilarning ommaviy ravishda bu sohani tark etishiga aslida nima sabab bo‘lmoqda va buzilgan muvozanatning ortida qanday muammolar yashirin? Maqola oxirida esa asosiy intriga — kreditga olingan mashinada ishlashning haqiqiy ahvoli va kuryerlarning daromadi nima uchun ustun kelayotganini ochib beramiz.

Haydovchilar kasbini tashlab ketishining uch asosiy sababi

Taniqli iqtisodchi Otabek Bakirovning tahlillariga ko‘ra, sohadagi inqirozni keltirib chiqarayotgan asosiy omillar quyidagilardan iborat:

  • Yoqilg‘i muammosi: Benzin yoki propan hisobiga ishlaydigan taksilar daromadining yarmidan ko‘pi faqat yoqilg‘iga sarflanmoqda. Metanda esa noyabr-mart oylaridagi uzilishlar sababli ulkan navbatlar va vaqt yo‘qotishlari yuzaga kelmoqda.

  • Agregatorlarning yuqori komissiyasi: Bozor ochilganida komissiya miqdori 10–14 foizni tashkil etgan bo‘lsa, hozirda ular haydovchilar daromadining 20–24 foizini ushlab olmoqda. Ekspertning qayd etishicha, haydovchilar endilikda o‘zlari uchun emas, ko‘proq agregatorlar manfaati yo‘hlida ishlamoqda.

  • Soliq yukining oshishi: Faoliyat 1 foizlik stavka bilan soliqqa tortilishiga qaramay, kelayotgan yildan boshlab majburiy ijtimoiy soliq joriy etilishi rejalashtirilmoqda.

«Haydovchilar endilikda o‘zlari uchun emas, balki ko‘proq agregatorlar foydasi uchun ishlamoqda, Agregatorlar (taksi buyurtma qilish xizmatlari) haydovchilar uchun komissiya miqdorini keskin oshirib yuborayotgan bo‘lsa-da, bozorni nazorat qiluvchi tegishli davlat organlari (antimonopoliya qo‘mitasi) bu holatga jiddiy chora ko‘rmayotgani tanqid ostiga olinmoqda.», — deya ta’kidlaydi mutaxassislar.

Statistika va raqamlardagi keskin pasayish

Sohadagi o‘zgarishlar va haydovchilar miqdorining qisqarishi quyidagicha ko‘rinish oldi:

Davr ko‘rsatkichlari

Haydovchilarning umumiy soni

Ayol haydovchilar soni

2025 yil 1 sentyabr

777,1 ming nafar

4 726 nafar

2026 yil boshi

574,6 ming nafar

2026 yil sentyabr boshi

481,1 ming nafar

4 107 nafar

Asosiy yechim va kuryerlik xizmatining ustunligi

Ko‘pchilikni qiziqtirgan eng asosiy savol — nega odamlar ommaviy ravishda taksichilikni tark etmoqda? Eng muhim yechim va xulosa shundaki, Otabek Bakirovning fikricha, bugungi kunda kreditga olingan avtomobil bilan taksi haydash bundan 2–3 yil oldingidek daromadli va jozibali emas. Hatto ayrim kunlarda yetkazib berish xizmati kuryerlari taksichilarga qaraganda ko‘proq pul topayotgani sohadagi vaziyatni tubdan o‘zgartirib yubordi.

Sizningcha, agregatorlarning yuqori komissiyalari va soliq yuki yumshatilmasa, yaqin kelajakda shaharlarda transport xizmati bilan bog‘liq vaziyat qanday tus oladi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring va bu muhim tahlilni yaqinlaringizga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qashqadaryoda yangi gaz-kondensat koni ochildiQashqadaryoda yangi gaz-kondensat koni ochildiBugun, 12:01MIB yordamida 2 yoshli qizaloq onasi bag‘riga qaytarildiMIB yordamida 2 yoshli qizaloq onasi bag‘riga qaytarildiBugun, 11:33Qidiruvdagi “Jentra” avtomashinasi topilib, jarima maydoniga joylashtirildiQidiruvdagi “Jentra” avtomashinasi topilib, jarima maydoniga joylashtirildiBugun, 11:31Toshkentda 3-sinf o‘quvchisi bilan bog‘liq holat tekshirilmoqdaToshkentda 3-sinf o‘quvchisi bilan bog‘liq holat tekshirilmoqdaBugun, 10:41Yoqilg‘i narxi oziq-ovqatni qimmatlashtirmoqda: Kuzda bizni nima kutyapti?Yoqilg‘i narxi oziq-ovqatni qimmatlashtirmoqda: Kuzda bizni nima kutyapti?Bugun, 10:19Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasiOila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasiKecha, 22:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Bir savat uzum 5 million so‘mga sotildi
Bir savat uzum 5 million so‘mga sotildi