MediaTek Helio G99+ taqdim etildi: byudjet telefonlar uchun yangi chip
Hamyonbop smartfonlar bozori uchun moʻljallangan mashhur 4G protsessorining yangilangan versiyasi namoyish etildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, MediaTek kompaniyasi Helio G99+ chipini rasman taqdim etdi va asosiy eʼtibor tezkor xotira imkoniyatlarini kengaytirishga qaratildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Texnik xususiyatlar va modernizatsiyaYangi platforma avvalgi muvaffaqiyatli modelning asosiy arxitekturasini toʻliq saqlab qolgan holda, zamonaviy talablarga moslashtirildi. Ushbu protsessor TSMC kompaniyasining 6-nanometrli texnologik jarayoni asosida ishlab chiqarilishida davom etmoqda.
Protsessor qismi avvalgidek qoldi: u ikkita 2,2 GGs chastotali Cortex-A76 va oltita 2,0 GGs chastotali Cortex-A55 yadrolarini oʻz ichiga oladi. Grafik vazifalar uchun esa Mali-G57 MC2 tezlatkichi masʼul boʻlib qolmoqda.
Asosiy oʻzgarish tezkor xotirani qoʻllab-quvvatlash qismida roʻy berdi. Agar avvalgi versiya maksimal tezligi 4266 Mbit/s boʻlgan LPDDR4X xotirasi bilan ishlagan boʻlsa, Helio G99+ modeli LPDDR5X xotirasini qoʻllab-quvvatlaydi va uning tezligi 5500 Mbit/s gacha yetadi.
Imkoniyatlar va bozor talablariBoshqa texnik imkoniyatlar deyarli oʻzgarmagan. Xususan, chip UFS 2.2 turdagi doimiy xotirani, 108 megapikselgacha boʻlgan kameralarni hamda Dual VoLTE texnologiyasiga ega Cat-13 4G modemini qoʻllab-quvvatlashda davom etadi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur yangi versiya tubdan yangi avlod platformasi emas, balki sinovdan oʻtgan yechimning manzilli modernizatsiyasidir. Bu ishlab chiqaruvchilarga apparat va dasturiy taʼminotni jiddiy oʻzgartirmasdan yangi qurilmalar chiqarish imkonini beradi.
Helio G99+ chipining yaratilishiga asosiy sabab operativ xotira bozoridagi oʻzgarishlardir. Jahon ishlab chiqaruvchilari oʻz quvvatlarini asta-sekin HBM, DDR5 va LPDDR5X kabi qimmatroq mahsulotlarga oʻtkazmoqda.
Oqibatda LPDDR4X xotirasi ishlab chiqarilishi qisqarib, uning narxi oshib bormoqda. Yangi protsessor kompaniyalarga zamonaviyroq va qulay xotira turlaridan foydalanish hamda byudjet 4G-smartfonlarining tannarxini nazorat ostida saqlash imkonini beradi.
…