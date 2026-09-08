MediaTek Helio G99+ taqdim etildi: byudjet telefonlar uchun yangi chip

·43·Texno
MediaTek Helio G99+ taqdim etildi: byudjet telefonlar uchun yangi chip

Hamyonbop smartfonlar bozori uchun moʻljallangan mashhur 4G protsessorining yangilangan versiyasi namoyish etildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, MediaTek kompaniyasi Helio G99+ chipini rasman taqdim etdi va asosiy eʼtibor tezkor xotira imkoniyatlarini kengaytirishga qaratildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Texnik xususiyatlar va modernizatsiya

Yangi platforma avvalgi muvaffaqiyatli modelning asosiy arxitekturasini toʻliq saqlab qolgan holda, zamonaviy talablarga moslashtirildi. Ushbu protsessor TSMC kompaniyasining 6-nanometrli texnologik jarayoni asosida ishlab chiqarilishida davom etmoqda.

Protsessor qismi avvalgidek qoldi: u ikkita 2,2 GGs chastotali Cortex-A76 va oltita 2,0 GGs chastotali Cortex-A55 yadrolarini oʻz ichiga oladi. Grafik vazifalar uchun esa Mali-G57 MC2 tezlatkichi masʼul boʻlib qolmoqda.

Asosiy oʻzgarish tezkor xotirani qoʻllab-quvvatlash qismida roʻy berdi. Agar avvalgi versiya maksimal tezligi 4266 Mbit/s boʻlgan LPDDR4X xotirasi bilan ishlagan boʻlsa, Helio G99+ modeli LPDDR5X xotirasini qoʻllab-quvvatlaydi va uning tezligi 5500 Mbit/s gacha yetadi.

Imkoniyatlar va bozor talablari

Boshqa texnik imkoniyatlar deyarli oʻzgarmagan. Xususan, chip UFS 2.2 turdagi doimiy xotirani, 108 megapikselgacha boʻlgan kameralarni hamda Dual VoLTE texnologiyasiga ega Cat-13 4G modemini qoʻllab-quvvatlashda davom etadi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur yangi versiya tubdan yangi avlod platformasi emas, balki sinovdan oʻtgan yechimning manzilli modernizatsiyasidir. Bu ishlab chiqaruvchilarga apparat va dasturiy taʼminotni jiddiy oʻzgartirmasdan yangi qurilmalar chiqarish imkonini beradi.

Helio G99+ chipining yaratilishiga asosiy sabab operativ xotira bozoridagi oʻzgarishlardir. Jahon ishlab chiqaruvchilari oʻz quvvatlarini asta-sekin HBM, DDR5 va LPDDR5X kabi qimmatroq mahsulotlarga oʻtkazmoqda.

Oqibatda LPDDR4X xotirasi ishlab chiqarilishi qisqarib, uning narxi oshib bormoqda. Yangi protsessor kompaniyalarga zamonaviyroq va qulay xotira turlaridan foydalanish hamda byudjet 4G-smartfonlarining tannarxini nazorat ostida saqlash imkonini beradi.

MediaTekHelio G99+SmartfonlarProtsessorlarTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung 4 nm quvvatlarining yarmini HBM4 bazaviy kristallariga ajratdiSamsung 4 nm quvvatlarining yarmini HBM4 bazaviy kristallariga ajratdiBugun, 10:26Vivo X500 flagman seriyasi 21-sentabrda taqdim etiladiVivo X500 flagman seriyasi 21-sentabrda taqdim etiladiBugun, 09:51Apple'dan mutlaq yangilik: iPhone 18 Pro va Ultra taqdimotiga sanoqli soatlar qoldiApple'dan mutlaq yangilik: iPhone 18 Pro va Ultra taqdimotiga sanoqli soatlar qoldiBugun, 09:29Opendoor asoschisi qurilishdagi kadrlar tanqisligiga qarshi sunʼiy intellekt loyihasini boshladiOpendoor asoschisi qurilishdagi kadrlar tanqisligiga qarshi sunʼiy intellekt loyihasini boshladiBugun, 07:21Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini yangi talqinda qaytardiSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini yangi talqinda qaytardiBugun, 00:55Apple kompaniyasining kutilayotgan taqdimoti va ilk buklanuvchi iPhone haqida nimalar ma'lumApple kompaniyasining kutilayotgan taqdimoti va ilk buklanuvchi iPhone haqida nimalar ma'lumKecha, 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi