Vivo X500 flagman seriyasi 21-sentabrda taqdim etiladi

·8·Texno
Vivo X500 flagman seriyasi 21-sentabrda taqdim etiladi

Vivo kompaniyasi oʻzining yangi flagman smartfonlarini taqdim etish rasmiy sanasini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Vivo X500, Vivo X500 Pro hamda Vivo X500 Pro Max modellaridan iborat yangi turkum joriy yilning 21-sentabr kuni Xitoy bozorida namoyish etiladi. Mazkur qurilmalar mobil suratga olish imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishi va flagmanlar bozorida jiddiy raqobatni keltirib chiqarishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ishlab chiqaruvchi yangi seriyada bosh eʼtiborni ayniqsa optik imkoniyatlar va tasvir sifatiga qaratgan. X500 Pro modeli dunyoda ilk bor yangi BluePrint LightGuard 900 datchigi bilan jihozlanishi xabar qilinmoqda. Ushbu sensor Sony LYT-910 bazasida yaratilgan boʻlib, oʻta keng dinamik diapazon texnologiyasi bilan birgalikda 17 bosqichgacha boʻlgan dinamik diapazonni taʼminlashga qodir.

Modellar va ularning optik imkoniyatlari

Yangi seriyadagi qurilmalar bir-biridan asosiy kameraning xususiyatlari va imkoniyatlari bilan sezilarli darajada farq qiladi. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, bazaviy Vivo X500 modeli 1/1,28 dyuymli LYTIA-828 asosiy sensori, LYTIA-610 telefotokamerasi va 50 megapikselli keng burchakli modulni oʻz ichiga oladi. Oʻrta talqindagi X500 Pro ham LYTIA-610 sensori bilan taʼminlanadi.

Turkumdagi eng ilgʻor model boʻlgan Vivo X500 Pro Max esa ikkita 50 megapikselli datchiklarga qoʻshimcha ravishda 200 megapikselli HP0 telefotokamerasini olishi mumkin. Shuningdek, Pro-versiyalarining asosiy va periskopik kameralari CIPA standartiga koʻra yetti darajali stabilizatsiya tizimidan foydalanish imkoniyatiga ega boʻladi.

Video va sunʼiy intellekt imkoniyatlari

Manbaga koʻra, yangi seriyada yuqori sifatli video yozish imkoniyatlariga ham alohida eʼtibor qaratilgan. X500 Pro modeli sekinlashtirilgan tasvirlar uchun sekundiga 240 kadr tezlikda 4K formatida, shuningdek, HDR va 10-bitli 4:2:2, Log hamda ACES tizimini qoʻllab-quvvatlagan holda sekundiga 120 kadrda 4K videolarni yozib olish imkonini taqdim etadi.

Qurilmalarning dasturiy taʼminoti ham ilgʻor texnologiyalar bilan boyitilgan. Vivo oʻz qurilmalariga sahifani tahlil qilib, sozlamalar, kompozitsiya hamda pozalar boʻyicha tavsiyalar beruvchi sunʼiy intellekt yordamchisini joriy etadi. Shuningdek, brendning maxsus tahrirchisi suratlar uchun rang ishlovini avtomatik ravishda tanlab berish funksiyasiga ega boʻladi.

VivoSmartfonlarTexnologiyalarGadjetlarAndroid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple'dan mutlaq yangilik: iPhone 18 Pro va Ultra taqdimotiga sanoqli soatlar qoldiApple'dan mutlaq yangilik: iPhone 18 Pro va Ultra taqdimotiga sanoqli soatlar qoldiBugun, 09:29Opendoor asoschisi qurilishdagi kadrlar tanqisligiga qarshi sunʼiy intellekt loyihasini boshladiOpendoor asoschisi qurilishdagi kadrlar tanqisligiga qarshi sunʼiy intellekt loyihasini boshladiBugun, 07:21Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini yangi talqinda qaytardiSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini yangi talqinda qaytardiBugun, 00:55Apple kompaniyasining kutilayotgan taqdimoti va ilk buklanuvchi iPhone haqida nimalar ma'lumApple kompaniyasining kutilayotgan taqdimoti va ilk buklanuvchi iPhone haqida nimalar ma'lumKecha, 20:54LG televizorlaridagi zaifliklar: ovoz yozish va xavfsizlik masalalariLG televizorlaridagi zaifliklar: ovoz yozish va xavfsizlik masalalariKecha, 20:24Noutbuklar uchun 96 GB sigʻimli LPDDR5X LPCAMM2 xotira moduli taqdim etildiNoutbuklar uchun 96 GB sigʻimli LPDDR5X LPCAMM2 xotira moduli taqdim etildiKecha, 19:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi