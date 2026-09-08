Vivo X500 flagman seriyasi 21-sentabrda taqdim etiladi
Vivo kompaniyasi oʻzining yangi flagman smartfonlarini taqdim etish rasmiy sanasini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Vivo X500, Vivo X500 Pro hamda Vivo X500 Pro Max modellaridan iborat yangi turkum joriy yilning 21-sentabr kuni Xitoy bozorida namoyish etiladi. Mazkur qurilmalar mobil suratga olish imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishi va flagmanlar bozorida jiddiy raqobatni keltirib chiqarishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ishlab chiqaruvchi yangi seriyada bosh eʼtiborni ayniqsa optik imkoniyatlar va tasvir sifatiga qaratgan. X500 Pro modeli dunyoda ilk bor yangi BluePrint LightGuard 900 datchigi bilan jihozlanishi xabar qilinmoqda. Ushbu sensor Sony LYT-910 bazasida yaratilgan boʻlib, oʻta keng dinamik diapazon texnologiyasi bilan birgalikda 17 bosqichgacha boʻlgan dinamik diapazonni taʼminlashga qodir.
Modellar va ularning optik imkoniyatlariYangi seriyadagi qurilmalar bir-biridan asosiy kameraning xususiyatlari va imkoniyatlari bilan sezilarli darajada farq qiladi. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, bazaviy Vivo X500 modeli 1/1,28 dyuymli LYTIA-828 asosiy sensori, LYTIA-610 telefotokamerasi va 50 megapikselli keng burchakli modulni oʻz ichiga oladi. Oʻrta talqindagi X500 Pro ham LYTIA-610 sensori bilan taʼminlanadi.
Turkumdagi eng ilgʻor model boʻlgan Vivo X500 Pro Max esa ikkita 50 megapikselli datchiklarga qoʻshimcha ravishda 200 megapikselli HP0 telefotokamerasini olishi mumkin. Shuningdek, Pro-versiyalarining asosiy va periskopik kameralari CIPA standartiga koʻra yetti darajali stabilizatsiya tizimidan foydalanish imkoniyatiga ega boʻladi.
Video va sunʼiy intellekt imkoniyatlariManbaga koʻra, yangi seriyada yuqori sifatli video yozish imkoniyatlariga ham alohida eʼtibor qaratilgan. X500 Pro modeli sekinlashtirilgan tasvirlar uchun sekundiga 240 kadr tezlikda 4K formatida, shuningdek, HDR va 10-bitli 4:2:2, Log hamda ACES tizimini qoʻllab-quvvatlagan holda sekundiga 120 kadrda 4K videolarni yozib olish imkonini taqdim etadi.
Qurilmalarning dasturiy taʼminoti ham ilgʻor texnologiyalar bilan boyitilgan. Vivo oʻz qurilmalariga sahifani tahlil qilib, sozlamalar, kompozitsiya hamda pozalar boʻyicha tavsiyalar beruvchi sunʼiy intellekt yordamchisini joriy etadi. Shuningdek, brendning maxsus tahrirchisi suratlar uchun rang ishlovini avtomatik ravishda tanlab berish funksiyasiga ega boʻladi.
…