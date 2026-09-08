Samsung 4 nm quvvatlarining yarmini HBM4 bazaviy kristallariga ajratdi

·45·Texno
Samsung 4 nm quvvatlarining yarmini HBM4 bazaviy kristallariga ajratdi

Janubiy Koreyaning texnologiya giganti Samsung oʻzining 4 nanometrli texnologik jarayon quvvatlarining salmoqli qismini xotira ishlab chiqarishga yoʻnaltirdi. ZDNet nashrining xabar berishicha, ushbu ilgʻor quvvatlarning yarmidan koʻpi, aniqrogʻi 50-60 foizi yangi avlod HBM4 xotirasi uchun bazaviy kristallarni tayyorlashga ajratilgan. Mazkur strategik qadam sunʼiy intellekt va yuqori unumdor hisoblash tizimlari uchun moʻljallangan komponentlar bozoridagi keskin talab bilan izohlanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumki, Samsung bozorga 2 nm meʼyorlari asosida tayyorlanadigan chiplarni yetkazib berish boʻyicha peshqadamlardan biri sanaladi. Biroq, bunday turdagi SoC (kristaldagi tizim) hozircha yagona boʻlib qolmoqda, kompaniyaning asosiy yarimoʻtkazgich mahsulotlari esa 4 nm texnologiyasi yordamida ishlab chiqarilmoqda. Hozirgi kunda aynan mana shu quvvatlarning katta qismi zamonaviy xotira modullarini yaratish uchun zarur boʻlgan infratuzilmaga moslashtirildi.

HBM4 arxitekturasi va bazaviy kristallar

HBM (High Bandwidth Memory) xotirasi oʻzidan bir nechta DRAM chiplaridan iborat maxsus stekni namoyon etadi. Ushbu murakkab tuzilmaning poydevorida esa bazaviy kristall yotadi. Garchi xotiraning oʻzi butunlay oʻzgacha usullar va boshqa texnologik jarayonlar yordamida yaratilsa-da, uning asosi boʻlgan bazaviy kristall odatdagi mantiqiy SoC chiplari ishlab chiqariladigan liniyalarda yasaladi.

Aynan shuning uchun Samsung oʻzining avvalgi avlod 4 nm texnologik jarayoniga tegishli umumiy quvvatlarining yarmidan koʻpini ushbu vazifaga safarbar etdi. Manbaga koʻra, tegishli ishlab chiqarish liniyalarining umumiy quvvati oyiga 30 ming dona kremniy plastinani tashkil etadi. Bu esa kompaniyaga eng soʻnggi turdagi xotira modullariga boʻlgan ehtiyojni barqaror qoplash imkonini beradi.

Ekspertlarning fikricha, sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi va maʼlumotlar markazlarining kengayishi xotira va protsessorlarning oʻzaro integratsiyasini yanada kuchaytirmoqda. Samsung tomonidan 4 nm liniyalarning HBM4 bazaviy kristallari foydasiga taqsimlanishi bozor talablariga tezkor moslashish zarurati bilan bogʻliq. Natijada, kompaniya yuqori tezlikdagi xotira segmentida oʻz mavqeini yanada mustahkamlashni maqsad qilgan.

SamsungHBM4TexnologiyaYarimoʻtkazgichlarChiplar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MediaTek Helio G99+ taqdim etildi: byudjet telefonlar uchun yangi chipMediaTek Helio G99+ taqdim etildi: byudjet telefonlar uchun yangi chipBugun, 10:54Vivo X500 flagman seriyasi 21-sentabrda taqdim etiladiVivo X500 flagman seriyasi 21-sentabrda taqdim etiladiBugun, 09:51Apple'dan mutlaq yangilik: iPhone 18 Pro va Ultra taqdimotiga sanoqli soatlar qoldiApple'dan mutlaq yangilik: iPhone 18 Pro va Ultra taqdimotiga sanoqli soatlar qoldiBugun, 09:29Opendoor asoschisi qurilishdagi kadrlar tanqisligiga qarshi sunʼiy intellekt loyihasini boshladiOpendoor asoschisi qurilishdagi kadrlar tanqisligiga qarshi sunʼiy intellekt loyihasini boshladiBugun, 07:21Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini yangi talqinda qaytardiSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini yangi talqinda qaytardiBugun, 00:55Apple kompaniyasining kutilayotgan taqdimoti va ilk buklanuvchi iPhone haqida nimalar ma'lumApple kompaniyasining kutilayotgan taqdimoti va ilk buklanuvchi iPhone haqida nimalar ma'lumKecha, 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi