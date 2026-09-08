9 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
9 sentyabr kuni amal qiladigan dollar kursi 16–17 so‘mga ko‘tarilishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Universalbank — 11 785 so‘m.
• Anorbank — 11 780 so‘m.
• Hayotbank — 11 780 so‘m.
• NBU — 11 780 so‘m.
• TuronBank — 11 780 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Asakabank — 11 820 so‘m.
• Tengebank — 11 820 so‘m.
• Davrbank — 11 830 so‘m.
• Asia Alliance Bank — 11 830 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
…