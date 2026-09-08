Apple'dan mutlaq yangilik: iPhone 18 Pro va Ultra taqdimotiga sanoqli soatlar qoldi
Texnologiya olamidagi eng katta voqeaga hamma narsa tayyor va butun dunyo e’tibori Kupertino tomon qaratilgan. Yangi avlod smartfonlarining rasmiy premerasiga atigi bir kun qoldi va muxlislar katta hayajon bilan ushbu kunni kutishmoqda. Xo‘sh, yubiley taqdimotida Apple qanday syurprizlar tayyorlagan va yangi flagmanlar qanday o‘zgarishlar bilan barchani lol qoldiradi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — taqdimotning aniq boshlanish vaqti va asosiy qadamlar sirini ochib beramiz.
Taqdimot oldidan katta shov-shuv: Yangi avloddan nimalar kutilmoqda?
Har yili kuz oyida o‘tkaziladigan an’anaviy tadbir bu safar rekord darajadagi qiziqishlarga sabab bo‘lmoqda. Tarmoqqa sizib chiqqan ma’lumotlarga ko‘ra, yangi lineykada dizayn va imkoniyatlar borasida tub burilish yasaladi.
Dizayn va ranglar gammasi: Taqdim etilayotgan ma’lumotlarga ko‘ra, foydalanuvchilarga Dark Gray, Silver, Dark Cherry hamda Light Blue kabi yangi va jozibali ranglar taqdim etiladi.
Ultra modelining paydo bo‘lishi: Smartfonlar olamida yangi toifa sifatida e’tirof etilayotgan Ultra versiyasi alohida dizayn va kuchaytirilgan imkoniyatlarga ega bo‘lishi kutilmoqda.
«Har bir yangi taqdimot oldidan Apple standartlarni yanada yuqoriga ko‘taradi. Bu safargi flagmanlar texnoindustriyada yangi davrni boshlab beradi», — deydi soha ekspertlari.
Texnik tafsilotlar va kutilayotgan o‘zgarishlar
Yangi flagmanlar qatori qator muhim parametrlar bilan farq qiladi:
Modellar qatori
Asosiy ranglar
O‘ziga xos xususiyatlari
iPhone 18 Pro
Dark Gray, Silver, Dark Cherry, Light Blue
Ixcham va kuchaytirilgan protsessor
iPhone 18 Pro Max
Dark Gray, Silver, Dark Cherry, Light Blue
Kengaytirilgan ekran va battareya
iPhone 18 Ultra
Silver, Dark Blue
Premial materiallar va yangi arxitektura
Asosiy intriga va taqdimot vaqti qachon?
Barcha mish-mishlar va taxminlarga ertaga oydinlik kiritiladi. Eng asosiy vaqt siri shundaki, yangi iPhone Ultra, 18 Pro va Pro Max modellarining rasmiy taqdimoti ertaga, 9 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi.
Sizningcha, yangi iPhone 18 lineykasi va kutilayotgan Ultra modeli olamshumul o‘zgarishlarni olib kela oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim xabarni texnologik yangiliklarga qiziquvchi do‘stlaringizga ulashing!
…