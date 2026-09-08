Apple'dan mutlaq yangilik: iPhone 18 Pro va Ultra taqdimotiga sanoqli soatlar qoldi

·36·Texno
Apple'dan mutlaq yangilik: iPhone 18 Pro va Ultra taqdimotiga sanoqli soatlar qoldi

Texnologiya olamidagi eng katta voqeaga hamma narsa tayyor va butun dunyo e’tibori Kupertino tomon qaratilgan. Yangi avlod smartfonlarining rasmiy premerasiga atigi bir kun qoldi va muxlislar katta hayajon bilan ushbu kunni kutishmoqda. Xo‘sh, yubiley taqdimotida Apple qanday syurprizlar tayyorlagan va yangi flagmanlar qanday o‘zgarishlar bilan barchani lol qoldiradi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — taqdimotning aniq boshlanish vaqti va asosiy qadamlar sirini ochib beramiz.

Taqdimot oldidan katta shov-shuv: Yangi avloddan nimalar kutilmoqda?

Har yili kuz oyida o‘tkaziladigan an’anaviy tadbir bu safar rekord darajadagi qiziqishlarga sabab bo‘lmoqda. Tarmoqqa sizib chiqqan ma’lumotlarga ko‘ra, yangi lineykada dizayn va imkoniyatlar borasida tub burilish yasaladi.

  • Dizayn va ranglar gammasi: Taqdim etilayotgan ma’lumotlarga ko‘ra, foydalanuvchilarga Dark Gray, Silver, Dark Cherry hamda Light Blue kabi yangi va jozibali ranglar taqdim etiladi.

  • Ultra modelining paydo bo‘lishi: Smartfonlar olamida yangi toifa sifatida e’tirof etilayotgan Ultra versiyasi alohida dizayn va kuchaytirilgan imkoniyatlarga ega bo‘lishi kutilmoqda.

«Har bir yangi taqdimot oldidan Apple standartlarni yanada yuqoriga ko‘taradi. Bu safargi flagmanlar texnoindustriyada yangi davrni boshlab beradi», — deydi soha ekspertlari.

Texnik tafsilotlar va kutilayotgan o‘zgarishlar

Yangi flagmanlar qatori qator muhim parametrlar bilan farq qiladi:

Modellar qatori

Asosiy ranglar

O‘ziga xos xususiyatlari

iPhone 18 Pro

Dark Gray, Silver, Dark Cherry, Light Blue

Ixcham va kuchaytirilgan protsessor

iPhone 18 Pro Max

Dark Gray, Silver, Dark Cherry, Light Blue

Kengaytirilgan ekran va battareya

iPhone 18 Ultra

Silver, Dark Blue

Premial materiallar va yangi arxitektura

Asosiy intriga va taqdimot vaqti qachon?

Barcha mish-mishlar va taxminlarga ertaga oydinlik kiritiladi. Eng asosiy vaqt siri shundaki, yangi iPhone Ultra, 18 Pro va Pro Max modellarining rasmiy taqdimoti ertaga, 9 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi.

Sizningcha, yangi iPhone 18 lineykasi va kutilayotgan Ultra modeli olamshumul o‘zgarishlarni olib kela oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim xabarni texnologik yangiliklarga qiziquvchi do‘stlaringizga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vivo X500 flagman seriyasi 21-sentabrda taqdim etiladiVivo X500 flagman seriyasi 21-sentabrda taqdim etiladiBugun, 09:51Opendoor asoschisi qurilishdagi kadrlar tanqisligiga qarshi sunʼiy intellekt loyihasini boshladiOpendoor asoschisi qurilishdagi kadrlar tanqisligiga qarshi sunʼiy intellekt loyihasini boshladiBugun, 07:21Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini yangi talqinda qaytardiSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini yangi talqinda qaytardiBugun, 00:55Apple kompaniyasining kutilayotgan taqdimoti va ilk buklanuvchi iPhone haqida nimalar ma'lumApple kompaniyasining kutilayotgan taqdimoti va ilk buklanuvchi iPhone haqida nimalar ma'lumKecha, 20:54LG televizorlaridagi zaifliklar: ovoz yozish va xavfsizlik masalalariLG televizorlaridagi zaifliklar: ovoz yozish va xavfsizlik masalalariKecha, 20:24Noutbuklar uchun 96 GB sigʻimli LPDDR5X LPCAMM2 xotira moduli taqdim etildiNoutbuklar uchun 96 GB sigʻimli LPDDR5X LPCAMM2 xotira moduli taqdim etildiKecha, 19:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi