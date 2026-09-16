Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Geely Galaxy Zhanjian 700 yo'ltanlamasi taqdimotidan so'ng bir soat ichida 43 900 dan ortiq buyurtma oldi.
- Ushbu modelning maxsus Land Ark Edition seriyasi ham zudlik bilan sotilib bo'ldi.
- Zhanjian 700 oltita versiyada bo'lib, eng yuqori versiyasi 830 kVt (1113 ot kuchi) quvvatga ega va 3,95 soniyada 100 km/soat tezlikka erishadi.
- Avtomobil 1200 kilometrdan ortiq umumiy masofani bosib o'tishi mumkin va jiddiy off-road sharoitlari uchun moslashtirilgan.
Geely Galaxy brendi oʻzining tarixidagi ilk yoʻltanlamas modelini taqdim etdi va yangi avtomobil kutilmaganda bozorda ulkan muvaffaqiyatga erishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Galaxy Zhanjian 700 deb nomlangan yangi flagman krossover oʻzining taqdimotidan keyiniyoq xaridorlar oʻrtasida katta qiziqish uygʻotib, qisqa fursatda rekord darajadagi oldindan buyurtmalarni toʻplashga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi model savdolar boshlanganining ilk daqiqalariyoq oʻziga jalb eta oldi. Xususan, dastlabki 9 daqiqaning oʻzidayoq avtomobilni xarid qilish uchun 10 000 ta ariza kelib tushgan boʻlsa, oradan atigi bir soat oʻtib bu koʻrsatkich 43 900 tadan oshib ketdi. Shuningdek, faqatgina 700 nusxada ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan maxsus Land Ark Edition seriyasi bir zumda toʻliq sotib boʻlindi.
Texnik imkoniyatlar va quvvatZhanjian 700 oltita turli xil versiyada bozorga chiqarilmoqda va uning narxlari 199 800 dan 389 800 yuangacha boʻlgan diapazonni tashkil etadi. Avtomobil uchta elektr motori hamda toʻliq uzatmalar tizimini oʻz ichiga olgan zamonaviy Thor EM-T gidrid қувват agregati bilan jihozlangan. Xaridorlarga 1,5 litrli va 2,0 litrli benzinli dvigatellar tanlovi taqdim etiladi.
Top versiyadagi avtomobilning umumiy quvvati 830 kilovattni yoki naqd 1113 ot kuchini tashkil etadi. G‘ildiraklardagi pik moment miqdori esa taʼsirli — 13 920 Nyuton-metrga teng etib belgilangan. Bunday ulkan quvvat salohiyati tufayli og‘ir yoʻltanlamas oʻz vazniga qaramay, 0 dan 100 km/soat tezlikka atigi 3,95 soniyada erisha oladi.
Yurish masofasi va yoʻltanlamas xususiyatlariAvtomobilga oʻrnatilgan CATL akkumulyatorining sigʻimi 47,14 kW·soatni tashkil etib, u faqat elektr quvvatining oʻzida CLTC tsikli boʻyicha 305 kilometrgacha masofani bosib oʻtish imkonini beradi. Yoqilgʻi va elektr quvvatining umumiy zaxirasi esa 1200 kilometrdan oshib ketadi, bu esa uzoq masofali safarlarda haydovchilarga qoʻshimcha qulaylik yaratadi.
Model jiddiy off-road sharoitlari uchun maxsus tayyorlangan. Uning kirish burchagi 30 gradusni, chiqish burchagi 31 gradusni, klirensi esa 233 millimetrni tashkil qiladi. Avtomobil chuqurligi 800 millimetrgacha boʻlgan suv kechalarini bemalol bosib oʻta oladi.
Salonda beshta yirik ekran, 18,5 litr hajmli muzlatgich hamda 14 nuqtali massaj funksiyasiga ega oʻrindiqlar oʻrnatilgan. Ogʻir yoʻllar uchun moʻljallangan 17 ta maxsus harakat rejimi, jumladan, “krab yurishi” va burilish radiusini 3,36 metrgacha qisqartiruvchi joyida burilish tizimi mavjud.
Izohlar 0
…