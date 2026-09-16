Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi

·40·Avto
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Geely Galaxy Zhanjian 700 yo'ltanlamasi taqdimotidan so'ng bir soat ichida 43 900 dan ortiq buyurtma oldi.
  • Ushbu modelning maxsus Land Ark Edition seriyasi ham zudlik bilan sotilib bo'ldi.
  • Zhanjian 700 oltita versiyada bo'lib, eng yuqori versiyasi 830 kVt (1113 ot kuchi) quvvatga ega va 3,95 soniyada 100 km/soat tezlikka erishadi.
  • Avtomobil 1200 kilometrdan ortiq umumiy masofani bosib o'tishi mumkin va jiddiy off-road sharoitlari uchun moslashtirilgan.

Geely Galaxy brendi oʻzining tarixidagi ilk yoʻltanlamas modelini taqdim etdi va yangi avtomobil kutilmaganda bozorda ulkan muvaffaqiyatga erishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Galaxy Zhanjian 700 deb nomlangan yangi flagman krossover oʻzining taqdimotidan keyiniyoq xaridorlar oʻrtasida katta qiziqish uygʻotib, qisqa fursatda rekord darajadagi oldindan buyurtmalarni toʻplashga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi model savdolar boshlanganining ilk daqiqalariyoq oʻziga jalb eta oldi. Xususan, dastlabki 9 daqiqaning oʻzidayoq avtomobilni xarid qilish uchun 10 000 ta ariza kelib tushgan boʻlsa, oradan atigi bir soat oʻtib bu koʻrsatkich 43 900 tadan oshib ketdi. Shuningdek, faqatgina 700 nusxada ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan maxsus Land Ark Edition seriyasi bir zumda toʻliq sotib boʻlindi.

Texnik imkoniyatlar va quvvat

Zhanjian 700 oltita turli xil versiyada bozorga chiqarilmoqda va uning narxlari 199 800 dan 389 800 yuangacha boʻlgan diapazonni tashkil etadi. Avtomobil uchta elektr motori hamda toʻliq uzatmalar tizimini oʻz ichiga olgan zamonaviy Thor EM-T gidrid қувват agregati bilan jihozlangan. Xaridorlarga 1,5 litrli va 2,0 litrli benzinli dvigatellar tanlovi taqdim etiladi.

Top versiyadagi avtomobilning umumiy quvvati 830 kilovattni yoki naqd 1113 ot kuchini tashkil etadi. G‘ildiraklardagi pik moment miqdori esa taʼsirli — 13 920 Nyuton-metrga teng etib belgilangan. Bunday ulkan quvvat salohiyati tufayli og‘ir yoʻltanlamas oʻz vazniga qaramay, 0 dan 100 km/soat tezlikka atigi 3,95 soniyada erisha oladi.

Yurish masofasi va yoʻltanlamas xususiyatlari

Avtomobilga oʻrnatilgan CATL akkumulyatorining sigʻimi 47,14 kW·soatni tashkil etib, u faqat elektr quvvatining oʻzida CLTC tsikli boʻyicha 305 kilometrgacha masofani bosib oʻtish imkonini beradi. Yoqilgʻi va elektr quvvatining umumiy zaxirasi esa 1200 kilometrdan oshib ketadi, bu esa uzoq masofali safarlarda haydovchilarga qoʻshimcha qulaylik yaratadi.

Model jiddiy off-road sharoitlari uchun maxsus tayyorlangan. Uning kirish burchagi 30 gradusni, chiqish burchagi 31 gradusni, klirensi esa 233 millimetrni tashkil qiladi. Avtomobil chuqurligi 800 millimetrgacha boʻlgan suv kechalarini bemalol bosib oʻta oladi.

Salonda beshta yirik ekran, 18,5 litr hajmli muzlatgich hamda 14 nuqtali massaj funksiyasiga ega oʻrindiqlar oʻrnatilgan. Ogʻir yoʻllar uchun moʻljallangan 17 ta maxsus harakat rejimi, jumladan, “krab yurishi” va burilish radiusini 3,36 metrgacha qisqartiruvchi joyida burilish tizimi mavjud.

GeelyZhanjian 700KrossoverElektr avtomobilAvto yangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BYD 2027-yilda yangi turdagi akkumulyatorli mashinani chiqaradiBYD 2027-yilda yangi turdagi akkumulyatorli mashinani chiqaradi14.09, 16:24Kia PV7 elektromobili taqdim etildi: Ford E-Transit Custom raqibiKia PV7 elektromobili taqdim etildi: Ford E-Transit Custom raqibi14.09, 14:54Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladiXiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi14.09, 14:54Hyundai avtopilot joriy etishni ataylab sekinlashtirmoqdaHyundai avtopilot joriy etishni ataylab sekinlashtirmoqda14.09, 13:56Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdiChery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi13.09, 20:28Honda Passport TrailSport 2027 taqdim etildi va klirensi oshirildiHonda Passport TrailSport 2027 taqdim etildi va klirensi oshirildi13.09, 18:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi