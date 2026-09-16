Samsung Galaxy qurilmalari uchun One UI 9.0 interfeysi chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samsung kompaniyasi Android 17 bazasidagi One UI 9.0 interfeysining global taqdimotini boshladi, u dastlab Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8, Z Flip8 va Galaxy S26 turkumidagi smartfonlar uchun taqdim etilmoqda.
- Yangilangan dasturiy ta'minot sun'iy intellekt imkoniyatlarini kengaytirib, video qayta ishlash, tarjima, hujjatlar bilan ishlash, shaxsiy tavsiyalar va xavfsizlikni yaxshilaydi.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Samsung kompaniyasi Android 17 bazasida ishlaydigan yangi One UI 9.0 interfeysining global miqyosdagi taqdimoti boshlanganini rasman eʼlon qildi. Dastlab Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 hamda Z Flip8 gadjetlarida namoyish etilgan ushbu yangi dasturiy taʼminot endilikda Galaxy S26 turkumidagi flagman smartfonlar, jumladan, Galaxy S26, Galaxy S26 Plus va Galaxy S26 Ultra modellari uchun ham foydalanishga topshirildi. Mazkur yangilanish dastlab Janubiy Koreya va AQSh bozorlarida ommaga taqdim etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangilangan operatsion tizim doirasida sunʼiy intellekt imkoniyatlari sezilarli darajada kengaytirilib, video kontentni qayta ishlash, tarjima qilish, hujjatlar bilan ishlash, shaxsiy tavsiyalar va xavfsizlikni taʼminlashga qaratilgan ilgʻor vositalar joriy etildi. Xususan, My FanCam deb nomlangan qiziqarli funksiya foydalanuvchiga yozib olingan videodagi muayyan shaxsni belgilash imkonini beradi. Shundan soʻng sunʼiy intellekt obyektning harakatini kuzatib, uni avtomatik ravishda kadrlash markazida saqlab turadi va qoʻlda montaj qilish zaruratini yoʻqotadi.
Sunʼiy intellekt va shaxsiy boshqaruvdagi oʻzgarishlarTizimdagi Now Brief funksiyasi yanada moslashuvchan shaxsiy lentalarga aylantirilib, foydalanuvchiga kundalik xulosalar tarkibini mustaqil tanlash imkonini beruvchi tahrirlanadigan kartochkalar bilan boyitildi. Now Nudge funksiyasi esa smartfondagi jarayonlar kontekstini tahlil qilib, tegishli harakatlarni tavsiya etadi. Masalan, yozishmada uchrashuv muhokama qilqilayotganda tizim bron maʼlumotlarini ochish yoki manzilni saqlashni taklif qiladi. Shuningdek, Creative Studio kelgusidagi voqealarni tahlil qilib, doʻstning tugʻilgan kuni kabi sanalarga tematik otkritkalar yaratish gʻoyalarini bildiradi.
Matn va ovozli tarjimon Interpreter ham qator yangiliklarga ega boʻldi. Thread View rejimi tarjima qilingan suhbat tuzilmasini saqlab qolgan holda oldingi gaplarga tezda qaytish imkonini bersa, Conversation Mode yanada tezroq ishlay boshladi. Mos keluvchi Galaxy Buds quloqchinlari ishlatilganda tarjima qilingan nutqni uzatish kechikishi qisqargani maʼlum qilindi. Hujjatlarni skanerlash qurilmasi esa kitob sahifalari va burchaklari buk-langan qogʻozlardagi noaniqliklarni toʻgʻrilash hamda yaxshilangan Finger Eraser yordamida kadrga tushib qolgan barmoqlarni oʻchirish qobiliyatiga ega boʻldi.
Izohlar 0
…