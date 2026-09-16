Samsung Galaxy qurilmalari uchun One UI 9.0 interfeysi chiqdi

·35·Texno
Samsung Galaxy qurilmalari uchun One UI 9.0 interfeysi chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samsung kompaniyasi Android 17 bazasidagi One UI 9.0 interfeysining global taqdimotini boshladi, u dastlab Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8, Z Flip8 va Galaxy S26 turkumidagi smartfonlar uchun taqdim etilmoqda.
  • Yangilangan dasturiy ta'minot sun'iy intellekt imkoniyatlarini kengaytirib, video qayta ishlash, tarjima, hujjatlar bilan ishlash, shaxsiy tavsiyalar va xavfsizlikni yaxshilaydi.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Samsung kompaniyasi Android 17 bazasida ishlaydigan yangi One UI 9.0 interfeysining global miqyosdagi taqdimoti boshlanganini rasman eʼlon qildi. Dastlab Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 hamda Z Flip8 gadjetlarida namoyish etilgan ushbu yangi dasturiy taʼminot endilikda Galaxy S26 turkumidagi flagman smartfonlar, jumladan, Galaxy S26, Galaxy S26 Plus va Galaxy S26 Ultra modellari uchun ham foydalanishga topshirildi. Mazkur yangilanish dastlab Janubiy Koreya va AQSh bozorlarida ommaga taqdim etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangilangan operatsion tizim doirasida sunʼiy intellekt imkoniyatlari sezilarli darajada kengaytirilib, video kontentni qayta ishlash, tarjima qilish, hujjatlar bilan ishlash, shaxsiy tavsiyalar va xavfsizlikni taʼminlashga qaratilgan ilgʻor vositalar joriy etildi. Xususan, My FanCam deb nomlangan qiziqarli funksiya foydalanuvchiga yozib olingan videodagi muayyan shaxsni belgilash imkonini beradi. Shundan soʻng sunʼiy intellekt obyektning harakatini kuzatib, uni avtomatik ravishda kadrlash markazida saqlab turadi va qoʻlda montaj qilish zaruratini yoʻqotadi.

Sunʼiy intellekt va shaxsiy boshqaruvdagi oʻzgarishlar

Tizimdagi Now Brief funksiyasi yanada moslashuvchan shaxsiy lentalarga aylantirilib, foydalanuvchiga kundalik xulosalar tarkibini mustaqil tanlash imkonini beruvchi tahrirlanadigan kartochkalar bilan boyitildi. Now Nudge funksiyasi esa smartfondagi jarayonlar kontekstini tahlil qilib, tegishli harakatlarni tavsiya etadi. Masalan, yozishmada uchrashuv muhokama qilqilayotganda tizim bron maʼlumotlarini ochish yoki manzilni saqlashni taklif qiladi. Shuningdek, Creative Studio kelgusidagi voqealarni tahlil qilib, doʻstning tugʻilgan kuni kabi sanalarga tematik otkritkalar yaratish gʻoyalarini bildiradi.

Matn va ovozli tarjimon Interpreter ham qator yangiliklarga ega boʻldi. Thread View rejimi tarjima qilingan suhbat tuzilmasini saqlab qolgan holda oldingi gaplarga tezda qaytish imkonini bersa, Conversation Mode yanada tezroq ishlay boshladi. Mos keluvchi Galaxy Buds quloqchinlari ishlatilganda tarjima qilingan nutqni uzatish kechikishi qisqargani maʼlum qilindi. Hujjatlarni skanerlash qurilmasi esa kitob sahifalari va burchaklari buk-langan qogʻozlardagi noaniqliklarni toʻgʻrilash hamda yaxshilangan Finger Eraser yordamida kadrga tushib qolgan barmoqlarni oʻchirish qobiliyatiga ega boʻldi.

Xavfsizlik va himoya choralari

One UI 9.0 doirasida xavfsizlik masalalariga ham alohida eʼtibor qaratildi. Security Brief xulosalari potentsial xavfli dasturlar, nomaʼlum manbalardan oʻrnatilgan ilovalar va ortiqcha ruxsatlar haqida Now Brief orqali ogohlantiradi. Privacy Alerts esa ilovalarning fonda ruxsat olishga boʻlgan shubhali urinishlarini qurilmaning oʻzida sunʼiy intellekt yordamida aniqlaydi. Bundan tashqari, Samsung potentsial firibgarlik qoʻngʻiroqlarini aniqlaydigan Scam Detection funksiyasining geografiyasini kengaytirib, uni yangi mamlakatlar va tillarda ishga tushirmoqda.

SamsungOne UI 9AndroidGalaxy S26Suniy intellekt
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bayqonurdan “Progres MS-35” yuk kemasi MKS sari muvaffaqiyatli uchirildiBayqonurdan “Progres MS-35” yuk kemasi MKS sari muvaffaqiyatli uchirildiBugun, 20:27NASA sunʼiy intellektga ega avtonom robotlar guruhini sinovdan oʻtkazdiNASA sunʼiy intellektga ega avtonom robotlar guruhini sinovdan oʻtkazdiBugun, 19:58Onyx Boox Android 16 boshqaruvida ishlaydigan uchta yangi elektron kitobni taqdim etdiOnyx Boox Android 16 boshqaruvida ishlaydigan uchta yangi elektron kitobni taqdim etdiBugun, 18:26Nancy Grace Roman kosmik teleskopi 22 yilgacha xizmat qilishi mumkinNancy Grace Roman kosmik teleskopi 22 yilgacha xizmat qilishi mumkinBugun, 17:51Sunʼiy intellekt agentlari ish topish uchun ommaviy ravishda xat yubormoqdaSunʼiy intellekt agentlari ish topish uchun ommaviy ravishda xat yubormoqdaBugun, 16:51Interlune Oyda geliy-3 qazib olish uchun yana 5 million dollar mablagʻ jalb qildiInterlune Oyda geliy-3 qazib olish uchun yana 5 million dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 15:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi