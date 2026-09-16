2027 yildan 2 yillik diplomlar bekor bo‘lmoqda: tizimda «Tibbiyot og‘asi» joriy etiladi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2027-yildan boshlab O‘zbekistonda tibbiyot texnikumlarida ikki yillik o‘quv dasturlari asosida hamshira tayyorlash to‘xtatiladi.
- Bu o‘zgarish «hamshiralik ishi» yo‘nalishini «tibbiy hamrohlik ishi» mutaxassisligi hamda oliy ta’lim muassasalarida «oliy tibbiy hamrohlik ishi» bakalavriat yo‘nalishi bilan almashtiradi.
- Ushbu yo‘nalishni tamomlagan erkak mutaxassislarga rasman «tibbiyot og‘asi» malakaviy kvalifikatsiyasi beriladi.
O‘zbekiston milliy sog‘liqni saqlash va tibbiy ta’lim tizimida ko‘p yillik an’anaviy qoidalarni tubdan o‘zgartiruvchi ulkan islohotlar davri boshlanmoqda. Ma’lum bo‘lishicha, keyingi o‘quv yilidan boshlab mamlakatdagi tibbiyot texnikumlari va kollejlarida ikki yillik o‘quv dasturlari asosida hamshiralarni tayyorlash amaliyoti rasman to‘xtatiladi. Bu shuni anglatadiki, hozirgi ikki yillik texnikumlar faqatgina joriy o‘quv yilida so‘nggi bor talabalarni qabul qila oladi. Yangi tartibga ko‘ra, eskirgan «hamshiralik ishi» yo‘nalishi to‘liq qayta ko‘rib chiqilib, uning negizida «tibbiy hamrohlik ishi» mutaxassisligi, shuningdek, oliy ta’lim muassasalarida «oliy tibbiy hamrohlik ishi» bakalavriat yo‘nalishi keng joriy etiladi.
Eng e’tiborli jihati, ushbu yo‘nalishni tamomlagan bitiruvchilarga hamshira, erkak mutaxassislarga esa rasman «tibbiyot og‘asi» malakaviy kvalifikatsiyasi berilishi belgilandi. Sohada oliy ma’lumotli kadrlar ulushini keskin oshirish maqsadida mazkur yo‘nalish bo‘yicha davlat granti va buyurtmasi 2030/2031 o‘quv yiliga qadar har yili kamida 20 foizdan oshirib boriladi. Xo‘sh, texnikumlar nega hamshira tayyorlashdan to‘xtatilmoqda, «tibbiyot og‘asi» maqomi erkak tibbiyotchilar uchun nimani o‘zgartiradi va yangi bakalavriat tizimi sog‘liqni saqlash sohasiga qanday yangi nafas olib kiradi?
«Ikki yillik dasturlarga so‘nggi qabul»: Tibbiyot texnikumlaridagi tarixiy o‘zgarish
O‘rta bo‘g‘in tibbiyot kadrlarini tayyorlash bo‘yicha joriy etilayotgan yangi tartib:
2 yillik qabulning bekor qilinishi: Tibbiyot texnikumlarida o‘rta tibbiyot xodimlarini ikki yillik qisqa o‘quv dasturlari asosida o‘qitish va qabul qilish to‘xtatiladi;
So‘nggi imkoniyat: Mavjud tibbiyot texnikumlari eski tizim va ikki yillik standartlar bo‘yicha o‘quvchilarni faqatgina mana shu yil qabul qilish huquqiga ega bo‘ladi;
Xalqaro standartlarga moslashuv: Qaror tibbiyotda palata va muolaja hamshiralarining malakasini oshirish, bemorlarni parvarishlashda ilg‘or xorijiy klinik amaliyotlarni o‘zlashtirish maqsadida qabul qilinmoqda.
«Tibbiy hamrohlik» va «Tibbiyot og‘asi»: Yangi yo‘nalishlar mohiyati
Ta’lim tizimida yaratilayotgan yangi mutaxassisliklar tafsiloti:
«Tibbiy hamrohlik ishi»: An’anaviy «hamshiralik ishi» yo‘nalishi o‘rnida zamonaviy klinik parvarish va monitoring ko‘nikmalarini o‘z ichiga olgan ixtisoslashgan yo‘nalish shakllantiriladi;
«Oliy tibbiy hamrohlik ishi» bakalavriati: Oliy hamshiralik ishi negizida to‘laqonli oliy ma’lumotli bakalavr darajasidagi mutaxassislar tayyorlash tizimi kengaytiriladi;
«Tibbiyot og‘asi» kvalifikatsiyasi: Bakalavriatni bitirgan ayollarga hamshira, erkak mutaxassislarga esa rasmiy ravishda «tibbiyot og‘asi» (medbrat) malakaviy maqomi beriladi;
Har yili 20 foizlik grant o‘sishi: Oliy tibbiy hamrohlik bo‘yicha davlat buyurtmasi 2030/2031 o‘quv yiliga qadar uzluksiz ravishda yiliga kamida 20 foizga oshirilib, budjet asosida o‘qitish ko‘lami kengayadi.
Oliy tibbiyotning yangi bosqichi: Bemorlar va shifoxonalar nima yutadi?
Soha mutaxassislari kutayotgan strategik natijalar:
Malaka va mas’uliyatning ortishi: Oliy ma’lumotli hamshira va tibbiyot og‘alari oddiy muolajalar bilan cheklanmay, murakkab reanimatsion, diagnostik va terapevtik jarayonlarda shifokorning teng huquqli ko‘makchisiga aylanadi;
Erkaklarning sohaga qiziqishi: Rasmiy «tibbiyot og‘asi» maqomining qonuniy mustahkamlanishi va oliy ta’lim berilishi tibbiyotda erkak kadrlar soni ortishiga xizmat qiladi;
Chet el klinikalarida tan olinishi: Oliy bakalavriat diplomi o‘zbek hamshiralarining xalqaro tibbiy hamjamiyatda bemalol ishlashi va nostrifikatsiya jarayonlaridan oson o‘tishini ta’minlaydi.
O‘zbekiston tibbiyotida amalga oshirilayotgan ushbu tub burilish sog‘liqni saqlashning quyi bo‘g‘inini oliy darajaga ko‘tarish va har bir bemorga yuksak malakali tibbiy hamrohlik xizmatini ko‘rsatish yo‘lidagi dadil qadam bo‘ldi.
Sizningcha, oddiy hamshira bo‘lish uchun texnikumning 2 yillik o‘quvi kamlik qilarmidi — tizimni oliy bakalavriat darajasiga ko‘tarish shifoxonalarda xizmat sifatini oshira oladimi? Erkak mutaxassislarga «tibbiyot og‘asi» maqomi berilishiga qanday qaraysiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va tibbiy ta’limdagi ushbu tarixiy o‘zgarish tafsilotlarini barcha tibbiyot xodimlari, abituriyentlar hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…