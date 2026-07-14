Issiq kunlarda elektrdan tejab foydalanish tavsiya etildi
Poytaxtda ekstremal issiq ob-havo sabab elektr energiyasi iste’moli oshgan. Shu bois Toshkentning ayrim hududlarida qisqa muddatli elektr uzilishlari yoki avariyaviy o‘chishlar kuzatilishi mumkin.
«Toshkent shahar magistral elektr tarmoqlari» filiali ma’lum qilishicha, mutaxassislar elektr tizimi barqaror ishlashini ta’minlash uchun kuchaytirilgan rejimda ish olib bormoqda.
Agar tarmoqlarda nosozliklar yuzaga kelsa, ularni tezkor bartaraf etish choralari ko‘riladi. Shu bilan birga, yuklamani kamaytirishda aholining tejamkorligi ham muhim hisoblanadi.
Jiteleydan konditsioner, elektr plitalar, suv isitkichlar va boshqa energiya ko‘p sarflaydigan qurilmalardan zaruratga qarab foydalanish so‘ralmoqda.
Elektr energiyasidan oqilona foydalanish tarmoqlardagi bosimni kamaytiradi va uzluksiz ta’minotni saqlashga xizmat qiladi.
…