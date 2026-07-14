Issiq kunlarda elektrdan tejab foydalanish tavsiya etildi

·21·Jamiyat
Issiq kunlarda elektrdan tejab foydalanish tavsiya etildi

Poytaxtda ekstremal issiq ob-havo sabab elektr energiyasi iste’moli oshgan. Shu bois Toshkentning ayrim hududlarida qisqa muddatli elektr uzilishlari yoki avariyaviy o‘chishlar kuzatilishi mumkin.

«Toshkent shahar magistral elektr tarmoqlari» filiali ma’lum qilishicha, mutaxassislar elektr tizimi barqaror ishlashini ta’minlash uchun kuchaytirilgan rejimda ish olib bormoqda.

Agar tarmoqlarda nosozliklar yuzaga kelsa, ularni tezkor bartaraf etish choralari ko‘riladi. Shu bilan birga, yuklamani kamaytirishda aholining tejamkorligi ham muhim hisoblanadi.

Jiteleydan konditsioner, elektr plitalar, suv isitkichlar va boshqa energiya ko‘p sarflaydigan qurilmalardan zaruratga qarab foydalanish so‘ralmoqda.

Elektr energiyasidan oqilona foydalanish tarmoqlardagi bosimni kamaytiradi va uzluksiz ta’minotni saqlashga xizmat qiladi.

TashkentTashkent City Main Electrical Networks
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident 95 yoshli metallurg otaxonni elektromobil bilan mukofotladi (video)Prezident 95 yoshli metallurg otaxonni elektromobil bilan mukofotladi (video)Bugun, 12:25Metrodagi tekshiruv: qidiruvdagi uch shaxs ushlandiMetrodagi tekshiruv: qidiruvdagi uch shaxs ushlandiBugun, 12:22O‘zbekistonda «kredit piramidasi» xavfi: Har ikkinchi qarz oluvchining bir nechta krediti borO‘zbekistonda «kredit piramidasi» xavfi: Har ikkinchi qarz oluvchining bir nechta krediti borBugun, 12:16Eski yuk mashinalarni “yoshartirgan” fuqaroga sud 3 yil qamoq jazosi berdiEski yuk mashinalarni “yoshartirgan” fuqaroga sud 3 yil qamoq jazosi berdiBugun, 12:13+43°da ishlayotganlar uchun qo‘shimcha tanaffus beriladimi?+43°da ishlayotganlar uchun qo‘shimcha tanaffus beriladimi?Bugun, 12:10Andijondagi ko‘p qavatli uyda yong‘in sodir bo‘ldiAndijondagi ko‘p qavatli uyda yong‘in sodir bo‘ldiBugun, 11:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda