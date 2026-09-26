Bill Geytsdan jiddiy ogohlantirish: AI milliardlab insonlarga xavf tug‘dirishi mumkin
Microsoft asoschilaridan biri Bill Geyts sun’iy intellektning (SI) jadal rivojlanishi bilan bog‘liq xavflardan xavotir bildirdi. U hukumatlar texnologiya olib keladigan o‘zgarishlarga yetarlicha tayyor emasligini ta’kidlagan.
Geytsning fikricha, SI imkoniyatlarining kengayishi yovuz niyatli shaxslar tomonidan noto‘g‘ri ishlatilsa, jiddiy xavflarni yuzaga keltirishi mumkin. Shu bilan birga, u sun’iy intellektning tibbiyot, ta’lim va qishloq xo‘jaligida katta foyda berish imkoniyatlarini ham ta’kidlagan.
Geyts hukumatlar SI bilan bog‘liq xavflarni boshqarish uchun yetarlicha tayyor emasligini aytgan.
Geyts SI rivojini xalqaro miqyosda muvofiqlashtirish va davlatlar o‘rtasida hamkorlikni kuchaytirish zarurligini ilgari surgan. U ayniqsa kiberxavfsizlik va jamiyatga ta’sir kabi yo‘nalishlarda hukumatlar nazorati muhimligini qayd etgan. Hozircha SI sabab milliardlab odamlar halok bo‘lishi muqarrar degan ilmiy xulosa mavjud emas. Bunday ssenariylar sun’iy intellektning uzoq muddatli xavflari haqidagi bahs-munozaralarning bir qismidir; ekspertlar uning ehtimoli va vaqtiga doir yagona fikrga ega emas.
Izohlar 0
…