Bill Geytsdan jiddiy ogohlantirish: AI milliardlab insonlarga xavf tug‘dirishi mumkin

·69·Texno
Bill Geytsdan jiddiy ogohlantirish: AI milliardlab insonlarga xavf tug‘dirishi mumkin

Microsoft asoschilaridan biri Bill Geyts sun’iy intellektning (SI) jadal rivojlanishi bilan bog‘liq xavflardan xavotir bildirdi. U hukumatlar texnologiya olib keladigan o‘zgarishlarga yetarlicha tayyor emasligini ta’kidlagan.

Geytsning fikricha, SI imkoniyatlarining kengayishi yovuz niyatli shaxslar tomonidan noto‘g‘ri ishlatilsa, jiddiy xavflarni yuzaga keltirishi mumkin. Shu bilan birga, u sun’iy intellektning tibbiyot, ta’lim va qishloq xo‘jaligida katta foyda berish imkoniyatlarini ham ta’kidlagan.

Geyts hukumatlar SI bilan bog‘liq xavflarni boshqarish uchun yetarlicha tayyor emasligini aytgan.

Geyts SI rivojini xalqaro miqyosda muvofiqlashtirish va davlatlar o‘rtasida hamkorlikni kuchaytirish zarurligini ilgari surgan. U ayniqsa kiberxavfsizlik va jamiyatga ta’sir kabi yo‘nalishlarda hukumatlar nazorati muhimligini qayd etgan. Hozircha SI sabab milliardlab odamlar halok bo‘lishi muqarrar degan ilmiy xulosa mavjud emas. Bunday ssenariylar sun’iy intellektning uzoq muddatli xavflari haqidagi bahs-munozaralarning bir qismidir; ekspertlar uning ehtimoli va vaqtiga doir yagona fikrga ega emas.

Bill GeytsMicrosoftSun’iy intellektkiberxavfsizlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt gigantlari AQSH hukumatini ochiq kodli modellarni cheklamaslikka chaqirdiSunʼiy intellekt gigantlari AQSH hukumatini ochiq kodli modellarni cheklamaslikka chaqirdi24 iyul 20:56Microsoft rekord oʻrnatdi: Sunʼiy intellekt yordamida Windowsʻdagi 570 ta xatolik yopildiMicrosoft rekord oʻrnatdi: Sunʼiy intellekt yordamida Windowsʻdagi 570 ta xatolik yopildi17 iyul 23:55Microsoft rekord darajadagi zaifliklarni bartaraf etdi: Sunʼiy intellekt yordamga keldiMicrosoft rekord darajadagi zaifliklarni bartaraf etdi: Sunʼiy intellekt yordamga keldi15 iyul 21:59Xitoyning LLM-routeridan 6 TB maʼlumot sizib chiqdi va maxfiy kalitlar topildiXitoyning LLM-routeridan 6 TB maʼlumot sizib chiqdi va maxfiy kalitlar topildi12 sentabr 00:21Sunʼiy intellekt xavfsizligi: Claude biologik tadqiqotlarda suiisteʼmol qilindiSunʼiy intellekt xavfsizligi: Claude biologik tadqiqotlarda suiisteʼmol qilindi11 sentabr 22:29Microsoft ilk kiberxavfsizlik modeli va Perception agent tizimini taqdim etdiMicrosoft ilk kiberxavfsizlik modeli va Perception agent tizimini taqdim etdi27 iyul 23:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi