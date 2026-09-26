Navoiyda uch egizak dunyoga keldi: ikki o‘g‘il va bir qiz
Navoiy shahrida yashovchi M. Farmonova uchun oilaviy hayotidagi unutilmas kunlardan biri bo‘ldi. Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Navoiy filialida ayol uch egizak — ikki o‘g‘il va bir qizni dunyoga keltirdi.
Tug‘ruq kesarcha kesish amaliyoti orqali amalga oshirilgan. Jarayonda filialning malakali akusher-ginekolog, neonatolog va reanimatologlari ishtirok etgan.
Shifokorlar jamoasi tomonidan tug‘ruq jarayoni muvaffaqiyatli o‘tkazilgan.
Chaqaloqlarning vazni qancha?
Dunyoga kelgan uch egizakning vazni turlicha bo‘lgan:
Chaqaloq Jinsi Vazni
1-chaqaloq O‘g‘il 2 300 gramm
2-chaqaloq O‘g‘il 2 160 gramm
3-chaqaloq Qiz 1 670 gramm
Ona va chaqaloqlarning ahvoli yaxshi
Hozirda ona va uchala chaqaloq malakali tibbiyot xodimlari nazoratida. Ma’lumotlarga ko‘ra, ularning barchasi o‘zlarini yaxshi his qilmoqda.
Bir oilada birdaniga uch nafar farzandning dunyoga kelishi yaqinlari uchun katta quvonchli voqeaga aylandi.
Izohlar 0
…