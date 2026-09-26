AQShda ayrim iPhone 18 Pro Max egalari aloqasiz qoldi
AQShda yangi iPhone 18 Pro Max smartfonlarining ayrim egalari uyali aloqa ishida jiddiy uzilishlarga duch kelmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, foydalanuvchilar AT&T tarmogʻiga ulanish va eSIMʼni faollashtirishda qiyinchiliklar kuzatilayotganidan shikoyat qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Muammo yuzaga kelgach, qurilma qoʻngʻiroq qilish, SMS yuborish va mobil internetdan foydalanish imkoniyatini toʻliq yoʻqotmoqda. Bu esa kundalik vazifalarni bajarishda va aloqada qolishda qator noqulayliklarni keltirib chiqarmoqda.
Aloqa muammolari va texnik tafsilotlarDastlabki shikoyatlar Reddit platformasi va Apple qoʻllab-quvvatlash forumlarida ommaviy ravishda paydo boʻldi. Mazkur holat koʻpchilikning eʼtiborini tortdi, chunki AQShdagi iPhone 18 Pro Max modeli bu avlod ichida Qualcomm modemiga ega boʻlgan yagona versiya hisoblanadi.
Shu bilan birga, AQSh uchun moʻljallangan iPhone 18 Pro va iPhone Duo hamda boshqa mamlakatlar uchun chiqarilgan iPhone 18 Pro Max modellarida Apple kompaniyasining oʻzining C2 modemi qoʻllanilgani maʼlum qilindi.
Mutaxassislar xulosasi va kutilayotgan yangilanishMutaxassislarning taʼkidlashicha, ulanishdagi muammolar va Qualcomm modemi oʻrtasida hozircha toʻgʻridan-toʻgʻri bogʻliqlik aniqlangani yoʻq. Nosozlikning aniq sababi nomaʼlum boʻlib qolmoqda, shuning uchun qurilmaning apparat qismida nuqson borligi haqida xulosa chiqarishga hali erta.
Hozirgi vaqtda Apple kompaniyasi iOS 27.0.1 operatsion tizimini sinovdan oʻtkazmoqda va uning tarqatilishi kelasi haftaga rejalashtirilgan. Mutaxassislar ushbu muammo yangi dasturiy taʼminot yangilanishi yoki operator konfiguratsiyasi orqali bartaraf etilishini taxmin qilmoqda.
Izohlar 0
…