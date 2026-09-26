AQShda ayrim iPhone 18 Pro Max egalari aloqasiz qoldi

·33·Texno
AQShda ayrim iPhone 18 Pro Max egalari aloqasiz qoldi

AQShda yangi iPhone 18 Pro Max smartfonlarining ayrim egalari uyali aloqa ishida jiddiy uzilishlarga duch kelmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, foydalanuvchilar AT&T tarmogʻiga ulanish va eSIMʼni faollashtirishda qiyinchiliklar kuzatilayotganidan shikoyat qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Muammo yuzaga kelgach, qurilma qoʻngʻiroq qilish, SMS yuborish va mobil internetdan foydalanish imkoniyatini toʻliq yoʻqotmoqda. Bu esa kundalik vazifalarni bajarishda va aloqada qolishda qator noqulayliklarni keltirib chiqarmoqda.

Aloqa muammolari va texnik tafsilotlar

Dastlabki shikoyatlar Reddit platformasi va Apple qoʻllab-quvvatlash forumlarida ommaviy ravishda paydo boʻldi. Mazkur holat koʻpchilikning eʼtiborini tortdi, chunki AQShdagi iPhone 18 Pro Max modeli bu avlod ichida Qualcomm modemiga ega boʻlgan yagona versiya hisoblanadi.

Shu bilan birga, AQSh uchun moʻljallangan iPhone 18 Pro va iPhone Duo hamda boshqa mamlakatlar uchun chiqarilgan iPhone 18 Pro Max modellarida Apple kompaniyasining oʻzining C2 modemi qoʻllanilgani maʼlum qilindi.

Mutaxassislar xulosasi va kutilayotgan yangilanish

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ulanishdagi muammolar va Qualcomm modemi oʻrtasida hozircha toʻgʻridan-toʻgʻri bogʻliqlik aniqlangani yoʻq. Nosozlikning aniq sababi nomaʼlum boʻlib qolmoqda, shuning uchun qurilmaning apparat qismida nuqson borligi haqida xulosa chiqarishga hali erta.

Hozirgi vaqtda Apple kompaniyasi iOS 27.0.1 operatsion tizimini sinovdan oʻtkazmoqda va uning tarqatilishi kelasi haftaga rejalashtirilgan. Mutaxassislar ushbu muammo yangi dasturiy taʼminot yangilanishi yoki operator konfiguratsiyasi orqali bartaraf etilishini taxmin qilmoqda.

AppleiPhone 18 Pro MaxSmartfonlarAloqa uzilishiTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro Max sinovlarda Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлдиiPhone 18 Pro Max sinovlarda Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлди18 sentabr 13:26iPhone 18 narxi ma’lum bo‘ldi: yangi Pro modellari yanada qimmatlashadi!iPhone 18 narxi ma’lum bo‘ldi: yangi Pro modellari yanada qimmatlashadi!13 sentabr 01:41Apple taqdimoti oldidan iPhone 18 Pro Max va bukiladigan Ultra maketlari koʻrsatildiApple taqdimoti oldidan iPhone 18 Pro Max va bukiladigan Ultra maketlari koʻrsatildi2 sentabr 00:21iPhone 18 Pro Max ichki tuzilishi: mis yostiqcha va ulkan kameraiPhone 18 Pro Max ichki tuzilishi: mis yostiqcha va ulkan kamera20 sentabr 22:53iPhone 18 Pro Max batareyasi uchun maxsus rejim joriy etildiiPhone 18 Pro Max batareyasi uchun maxsus rejim joriy etildi19 sentabr 20:28iPhone 18 Pro Max akkumulyatori hajmi fosh etildiiPhone 18 Pro Max akkumulyatori hajmi fosh etildi11 avgust 13:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi