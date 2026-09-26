30 ming yildan ortiq vaqt muzlikda saqlangan mamont bolasi to‘liq saqlangan holda topilgan

·87·Dunyo
30 ming yildan ortiq vaqt muzlikda saqlangan mamont bolasi to‘liq saqlangan holda topilgan

Kanadaning Yukon hududidagi Klondike oltin konlarida 30 ming yildan ortiq vaqt avval nobud bo‘lgan mamont bolasi deyarli to‘liq saqlangan holda topilgan. Qadimiy topilma 2022 yilda aniqlangan bo‘lib, uning holati tadqiqotchilarni hayratga solgan.

Mamont bolasi abadiy muzlik ichida tabiiy ravishda saqlanib qolgan. Unga mahalliy Hän tilida "Nun Cho Ga", ya’ni "katta hayvon bolasi" degan nom berilgan.

Tadqiqotchilar uning 30 ming yildan ortiq vaqt avval nobud bo‘lganini aniqlagan.

Muzlik sharoiti tufayli mamont bolasining tanasi deyarli to‘liq holda saqlanib qolgan. Bunday topilmalar olimlarga qadimgi hayvonlarning hayoti va o‘sha davrdagi tabiiy muhit haqida yangi ma’lumotlar olish imkonini beradi.

Mamont bolasi haqida nimalar ma’lum?

Tadqiqotlar natijasida uning urg‘ochi ekani va taxminan 30–35 kunlik bo‘lgan paytida nobud bo‘lgani aniqlangan. "Nun Cho Ga"ning deyarli to‘liq saqlanib qolgani uni paleontologiya uchun qimmatli topilmalardan biriga aylantiradi. Minglab yillar davomida muzlik bag‘rida yotgan mamont bolasi bugungi kungacha qadimgi dunyoning noyob guvohi sifatida yetib kelgan.

KlondikeYukonmamontNun Cho Ga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Mask mittigina mamont boqmoqchi: Gen muhandisligi moʻjizasi amalga oshishi mumkinIlon Mask mittigina mamont boqmoqchi: Gen muhandisligi moʻjizasi amalga oshishi mumkin2 iyul 10:21"Colossal" yo'qolgan hayvonlarni tiriltirish o'rniga tirik turlarni qutqarishga o'tdi"Colossal" yo'qolgan hayvonlarni tiriltirish o'rniga tirik turlarni qutqarishga o'tdi4 may 08:22Kenguru bolalari ona xaltasida qanday ulg‘ayadi? Qiziqarli faktlar (video)Kenguru bolalari ona xaltasida qanday ulg‘ayadi? Qiziqarli faktlar (video)14 sentabr 20:19Lapshadan tirik kalamush bolasi chiqdi: mijoz shokdaLapshadan tirik kalamush bolasi chiqdi: mijoz shokda13 sentabr 10:34Mamontlar qaytishi mumkinmi? Olimlar kutilmagan rejani boshladiMamontlar qaytishi mumkinmi? Olimlar kutilmagan rejani boshladi30 avgust 11:45Polshaning Plotsk shahrida kamayib borayotgan tapir bolasi birinchi marta ommaga ko‘rsatildiPolshaning Plotsk shahrida kamayib borayotgan tapir bolasi birinchi marta ommaga ko‘rsatildi19 iyul 05:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota