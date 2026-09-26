Xiaomi smartfonlar uchun Pocket Guitar nomli gajetni taqdim etdi

·11·Texno
Xiaomi smartfonlar uchun Pocket Guitar nomli gajetni taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi smartfonlar uchun Pocket Guitar nomli yangi aksessuarini taqdim etdi, bu qurilma foydalanuvchilarga smartfon yordamida musiqiy koʻnikmalarini sinab koʻrish imkonini beradi.
  • Mazkur gajet Xiaomi 18 Pro va 18 Pro Max flagmanlari uchun moʻljallangan boʻlib, Bluetooth orqali Changba karaoke ilovasi bilan ishlaydi.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xiaomi kompaniyasi mobil qurilmalar uchun oʻziga xos va noodatiy Pocket Guitar nomli choʻntak giper-aksessuarini namoyish etdi. Mazkur qurilma asos sifatida yangi Xiaomi 18 Pro hamda 18 Pro Max flagmanlariga moʻljallangan boʻlib, foydalanuvchilarga smartfon yordamida musiqiy koʻnikmalarni sinab koʻrish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Aksessuar korpusi smartfonning orqa paneliga maxsus magnit yordamida mustahkam oʻrnatiladi. U yigʻilgan holatda qurilmaning qoʻshimcha ekranini yopib turadi, ochilganda эса ikkita funksional qismga ajraladi. Birinchi qismda I dan VII gacha belgilangan akkord tugmalari joylashgan boʻlsa, ikkinchi qism relef sirt tufayli gitara torlarini muvaffaqiyatli imitatsiya qiladi.

Qurilmaning ishlash rejim va imkoniyatlari

Pocket Guitar smartfonga Bluetooth orqali simsiz ulanadi va maxsus Xitoyning Changba karaoke ilovasi yordamida ishlaydi. Gajet foydalanuvchilarga ikkita asosiy rejimni taklif etadi:

  • Chord rejimi: foydalanuvchi bir qoʻli bilan tugmalar orqali kerakli akkordlarni tanlaydi, ikkinchi qoʻli bilan torlarda chalishni simulyatsiya qiladi.
  • Rhythm rejimi: bu rejimda akkord tanlash talab etilmaydi, faqatgina ritmga mos tushish kifoya, qolgan barcha harakatlarni mobil ilova bajarib beradi.
Oʻyin jarayonida Xiaomi 18 Pro orqa ekrani boshqaruv elementlari va zarur maʼlumotlarni koʻrsatish uchun ishlatiladi. Bunday yondashuv displeyning qoʻl bilan toʻsib qoʻyilishining oldini oladi.

Moslik va texnik xususiyatlar

Garchi qurilma Xiaomi flagmanlari uchun maxsus yaratilgan boʻlsa-da, uning imkoniyatlaridan boshqa Xiaomi modellarida hamda iOS 14 va undan yangi versiyadagi iPhone qurilmalarida ham foydalanish mumkin. Buning uchun Changba ilovasi oʻrnatilgan boʻlishi yetarli.

Texnik jihatdan, yangi choʻntak gitara 630 mA•ch sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu quvvat zaxirasi bir martalik toʻliq quvvatlanish bilan 30 kungacha ishlashga yetadi. Batareyani toʻldirish uchun zamonaviy USB-C porti koʻzda tutilgan.

Hozirgi vaqtda Xiaomi Pocket Guitar allaqachon Xitoy bozorida sotuvga chiqarildi. Mamlakat ichki bozorida mazkur gajetning narxi 599 yuan yoki taxminan 90 AQSh dollarini tashkil etmoqda.

XiaomiPocket GuitarSmartfon aksessuarlariTexnologiyalarGadgetlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 18 Pro ekranining yorqinligi oʻtmishdoshidan past chiqdiXiaomi 18 Pro ekranining yorqinligi oʻtmishdoshidan past chiqdiKecha 15:26Xiaomi 18 Pro global versiyalari akkumulyatori kichikroq boʻladiXiaomi 18 Pro global versiyalari akkumulyatori kichikroq boʻladiKecha 00:55Xiaomi kompaniyasi qizil rangli Transparent Special Edition modellarini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi qizil rangli Transparent Special Edition modellarini taqdim etdi24 sentabr 03:56Xiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi Watch S5 aqlli soatlarini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi Watch S5 aqlli soatlarini taqdim etdi23 sentabr 22:51Xiaomi 18 Pro Max taqdim etildi: dunyodagi ilk Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 smartfoniXiaomi 18 Pro Max taqdim etildi: dunyodagi ilk Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 smartfoni23 sentabr 19:53Xiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladiXiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladi21 sentabr 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi