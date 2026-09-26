Xiaomi smartfonlar uchun Pocket Guitar nomli gajetni taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi smartfonlar uchun Pocket Guitar nomli yangi aksessuarini taqdim etdi, bu qurilma foydalanuvchilarga smartfon yordamida musiqiy koʻnikmalarini sinab koʻrish imkonini beradi.
- Mazkur gajet Xiaomi 18 Pro va 18 Pro Max flagmanlari uchun moʻljallangan boʻlib, Bluetooth orqali Changba karaoke ilovasi bilan ishlaydi.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xiaomi kompaniyasi mobil qurilmalar uchun oʻziga xos va noodatiy Pocket Guitar nomli choʻntak giper-aksessuarini namoyish etdi. Mazkur qurilma asos sifatida yangi Xiaomi 18 Pro hamda 18 Pro Max flagmanlariga moʻljallangan boʻlib, foydalanuvchilarga smartfon yordamida musiqiy koʻnikmalarni sinab koʻrish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Aksessuar korpusi smartfonning orqa paneliga maxsus magnit yordamida mustahkam oʻrnatiladi. U yigʻilgan holatda qurilmaning qoʻshimcha ekranini yopib turadi, ochilganda эса ikkita funksional qismga ajraladi. Birinchi qismda I dan VII gacha belgilangan akkord tugmalari joylashgan boʻlsa, ikkinchi qism relef sirt tufayli gitara torlarini muvaffaqiyatli imitatsiya qiladi.
Qurilmaning ishlash rejim va imkoniyatlariPocket Guitar smartfonga Bluetooth orqali simsiz ulanadi va maxsus Xitoyning Changba karaoke ilovasi yordamida ishlaydi. Gajet foydalanuvchilarga ikkita asosiy rejimni taklif etadi:
- Chord rejimi: foydalanuvchi bir qoʻli bilan tugmalar orqali kerakli akkordlarni tanlaydi, ikkinchi qoʻli bilan torlarda chalishni simulyatsiya qiladi.
- Rhythm rejimi: bu rejimda akkord tanlash talab etilmaydi, faqatgina ritmga mos tushish kifoya, qolgan barcha harakatlarni mobil ilova bajarib beradi.
Moslik va texnik xususiyatlarGarchi qurilma Xiaomi flagmanlari uchun maxsus yaratilgan boʻlsa-da, uning imkoniyatlaridan boshqa Xiaomi modellarida hamda iOS 14 va undan yangi versiyadagi iPhone qurilmalarida ham foydalanish mumkin. Buning uchun Changba ilovasi oʻrnatilgan boʻlishi yetarli.
Texnik jihatdan, yangi choʻntak gitara 630 mA•ch sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu quvvat zaxirasi bir martalik toʻliq quvvatlanish bilan 30 kungacha ishlashga yetadi. Batareyani toʻldirish uchun zamonaviy USB-C porti koʻzda tutilgan.
Hozirgi vaqtda Xiaomi Pocket Guitar allaqachon Xitoy bozorida sotuvga chiqarildi. Mamlakat ichki bozorida mazkur gajetning narxi 599 yuan yoki taxminan 90 AQSh dollarini tashkil etmoqda.
Izohlar 0
…