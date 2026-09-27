Qashqadaryoda nechta elektromobil bor? Rasmiy ma’lumot berildi
2026 yil 1 iyul holatiga ko‘ra, O‘zbekistonda 122,7 mingta elektromobil ro‘yxatga olingan. Bu haqda Milliy statistika qo‘mitasi ma’lum qildi.
Hududlar kesimida eng ko‘p elektromobil Toshkent shahrida qayd etilgan — 88 496 ta. Keyingi o‘rinlarda Toshkent viloyati — 9 546 ta, Samarqand viloyati — 4 870 ta va Xorazm viloyati — 3 784 ta bilan qayd etilgan.
Qashqadaryo viloyatida esa 3 045 ta elektromobil mavjud. Bu ko‘rsatkich bilan viloyat O‘zbekiston hududlari orasida elektromobillar soni bo‘yicha 5-o‘rinni egallagan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, Qashqadaryoda elektromobillar soni 2026 yil 1 aprel holatiga 2 611 tani tashkil etgan edi. Uch oy davomida ularning soni 434 taga yoki 16,6 foizga ko‘paygan.
Shu tariqa, 2026 yilning birinchi yarmida Qashqadaryoda elektromobillar soni sezilarli darajada oshgan.
Izohlar 0
…