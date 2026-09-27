Qashqadaryoda nechta elektromobil bor? Rasmiy ma’lumot berildi

·1·Avto
Qashqadaryoda nechta elektromobil bor? Rasmiy ma’lumot berildi

2026 yil 1 iyul holatiga ko‘ra, O‘zbekistonda 122,7 mingta elektromobil ro‘yxatga olingan. Bu haqda Milliy statistika qo‘mitasi ma’lum qildi.

Hududlar kesimida eng ko‘p elektromobil Toshkent shahrida qayd etilgan — 88 496 ta. Keyingi o‘rinlarda Toshkent viloyati — 9 546 ta, Samarqand viloyati — 4 870 ta va Xorazm viloyati — 3 784 ta bilan qayd etilgan.

Qashqadaryo viloyatida esa 3 045 ta elektromobil mavjud. Bu ko‘rsatkich bilan viloyat O‘zbekiston hududlari orasida elektromobillar soni bo‘yicha 5-o‘rinni egallagan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Qashqadaryoda elektromobillar soni 2026 yil 1 aprel holatiga 2 611 tani tashkil etgan edi. Uch oy davomida ularning soni 434 taga yoki 16,6 foizga ko‘paygan.

Shu tariqa, 2026 yilning birinchi yarmida Qashqadaryoda elektromobillar soni sezilarli darajada oshgan.

Milliy statistika qo‘mitasiElektromobillarToshkentQashqadaryo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Har 10 tadan 7 tasi elektromobil: O‘zbekiston avtobozorida misli ko‘rilmagan «yashil inqilob»Har 10 tadan 7 tasi elektromobil: O‘zbekiston avtobozorida misli ko‘rilmagan «yashil inqilob»18 sentabr 17:01Saudiya Arabistoni «Tron» filmi uslubidagi Ceer elektrokarlarini namoyish qildi (foto)Saudiya Arabistoni «Tron» filmi uslubidagi Ceer elektrokarlarini namoyish qildi (foto)23 sentabr 06:38O‘zbekistonda elektromobillar soni jadal o‘sishda davom etmoqdaO‘zbekistonda elektromobillar soni jadal o‘sishda davom etmoqda25 iyun 15:51Yangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javobYangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javob23 iyul 16:49O‘zbekistonda elektromobillarga bo‘lgan qiziqish sezilarli darajada ortib bormoqdaO‘zbekistonda elektromobillarga bo‘lgan qiziqish sezilarli darajada ortib bormoqda20 may 13:57Xitoy elektromobillari Yevropa bozorida rekord o‘rnatdiXitoy elektromobillari Yevropa bozorida rekord o‘rnatdi28 may 14:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi