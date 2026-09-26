Kilian Mbappe jarohati jiddiy emas va El-Klasikoda maydonga tushadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kylian Mbappe'ning tizza jarohati kutilganidan yengilroq bo'lib chiqdi va u El-Klasikoda maydonga tushishi kutilmoqda.
- Chap tizza bo'g'imi orqa kapsulasidagi cho'zilish taxminan 10-12 kunlik tiklanishni talab qiladi.
- Mbappe La Liganing Villarreal va Chempionlar ligasining Roma bilan o'yinlarini o'tkazib yuborishi mumkin, ammo oktyabr oxiridagi El-Klasikoga qadar to'liq tiklanishi kutilmoqda.
Madridning Real klubi muxlislari va murabbiylar shtabi yengil nafas oldi: jamoaning asosiy yulduzi Kylian Mbappe terma jamoadagi tanaffus vaqtida orttirib olgan tizza jarohati kutilganidan ancha yengil boʻlib chiqdi. Goal.com xabar berishicha, fransuz hujumchisi mavsumdagi ilk El-Klasikoda Barselona qarshisida toʻliq safda boʻlishi kutilmoqda va bu xabarqirol klubi qarorgohidagi xavotirlarga chek qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, Fransiya terma jamoasining Millatlar ligasidagi oʻyinida 25 yoshli futbolchi maydonni muddatidan avval tark etgandi. Kocaeli shahrida kechgan bahsdan soʻng barchani eng koʻp qoʻrqitgani bu tizza bogʻlamlarining jiddiy uzilishi ehtimoli edi. Biroq Madridga qaytgach oʻtkazilgan chuqurlashtirilgan tibbiy koʻriklar eng yomon ssenariyning oldi olinganini tasdiqladi.
Tibbiy xulosa va tiklanish muddatiReal Madrid rasmiy bayonotiga koʻra, futbolchining chap tizza boʻgʻimi orqa kapsulasida choʻzilish aniqlangan. Ushbu turdagi jarohat odatda 10 kundan 12 kungacha boʻlgan tiklanish davrini talab qiladi. Shifokorlar mavsum boshidan buyon 8 ta uchrashuvda 8 ta gol urishga ulgurgan hujumchini ehtiyotkorlik bilan safga qaytarishni rejalashtirmoqda.
Jarohatning vaqti hisobga olinsa, Kylian Mbappe La Liganing Villarrealga qarshi bahsini va Chempionlar ligasi doirasidagi Roma safaridagi oʻyinni oʻtkazib yuborishi deyarli aniq. Shunga qaramay, uning oktyabr oyi oxirida boʻlib oʻtadigan asosiy toʻqnashuvga qadar toʻliq tiklanishiga ishonch yuqori.
El-Klasiko oldidan muhim yangilikBarselona va Real Madrid oʻrtasidagi mavsumdagi ilk qarama-qarshilik 25-oktyabr kuni Spotify Camp Nou stadionida boʻlib oʻtishi belgilangan. Hujumchining ushbu oʻyingacha deyarli bir oylik vaqti borligi va uning tiklanish jarayoni ijobiy kechayotgani murabbiylar shtabiga taktik rejalarni oʻzgartirmaslik imkonini beradi.
Fransiya terma jamoasi lagerida esa vaziyat dastlab juda xavotirli koʻringan edi. Terma jamoa boshqaruvini yangi qabul qilib olgan Zinedine Zidane oʻz yetakchisining gʻalaba toʻpini kiritganidan koʻp oʻtmay oqsoqlanib chiqib ketganidan qattiq tashvishga tushgandi. Shundan soʻng Fransiya futbol federatsiyasi futbolchiga terma jamoaning Belgiya va Italiyaga qarshi oʻyinlarida qatnashmasdan, Ispaniyaga davolanish uchun qaytishga ruxsat berdi.
Kylian Mbappe oʻtgan mavsumda ham tizzasidagi muammolar sabab ayrim oʻyinlarda qiynalgan edi. Shu bois, Real Madrid tibbiy xodimlari futbolchining sogʻligiga oʻta ehtiyotkorlik bilan yondashmoqda va uni asosiy tarkib mashgʻulotlariga shoshilmasdan qoʻshib olishni rejalashtirgan. Bu esa Madridderbi va boshqa muhim oʻyinlar oldidan klub uchun eng maqbul qaror hisoblanadi.
Izohlar 0
…