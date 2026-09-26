Kilian Mbappe jarohati jiddiy emas va El-Klasikoda maydonga tushadi

·36·Sport
Kilian Mbappe jarohati jiddiy emas va El-Klasikoda maydonga tushadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kylian Mbappe'ning tizza jarohati kutilganidan yengilroq bo'lib chiqdi va u El-Klasikoda maydonga tushishi kutilmoqda.
  • Chap tizza bo'g'imi orqa kapsulasidagi cho'zilish taxminan 10-12 kunlik tiklanishni talab qiladi.
  • Mbappe La Liganing Villarreal va Chempionlar ligasining Roma bilan o'yinlarini o'tkazib yuborishi mumkin, ammo oktyabr oxiridagi El-Klasikoga qadar to'liq tiklanishi kutilmoqda.

Madridning Real klubi muxlislari va murabbiylar shtabi yengil nafas oldi: jamoaning asosiy yulduzi Kylian Mbappe terma jamoadagi tanaffus vaqtida orttirib olgan tizza jarohati kutilganidan ancha yengil boʻlib chiqdi. Goal.com xabar berishicha, fransuz hujumchisi mavsumdagi ilk El-Klasikoda Barselona qarshisida toʻliq safda boʻlishi kutilmoqda va bu xabarqirol klubi qarorgohidagi xavotirlarga chek qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, Fransiya terma jamoasining Millatlar ligasidagi oʻyinida 25 yoshli futbolchi maydonni muddatidan avval tark etgandi. Kocaeli shahrida kechgan bahsdan soʻng barchani eng koʻp qoʻrqitgani bu tizza bogʻlamlarining jiddiy uzilishi ehtimoli edi. Biroq Madridga qaytgach oʻtkazilgan chuqurlashtirilgan tibbiy koʻriklar eng yomon ssenariyning oldi olinganini tasdiqladi.

Tibbiy xulosa va tiklanish muddati

Real Madrid rasmiy bayonotiga koʻra, futbolchining chap tizza boʻgʻimi orqa kapsulasida choʻzilish aniqlangan. Ushbu turdagi jarohat odatda 10 kundan 12 kungacha boʻlgan tiklanish davrini talab qiladi. Shifokorlar mavsum boshidan buyon 8 ta uchrashuvda 8 ta gol urishga ulgurgan hujumchini ehtiyotkorlik bilan safga qaytarishni rejalashtirmoqda.

Jarohatning vaqti hisobga olinsa, Kylian Mbappe La Liganing Villarrealga qarshi bahsini va Chempionlar ligasi doirasidagi Roma safaridagi oʻyinni oʻtkazib yuborishi deyarli aniq. Shunga qaramay, uning oktyabr oyi oxirida boʻlib oʻtadigan asosiy toʻqnashuvga qadar toʻliq tiklanishiga ishonch yuqori.

El-Klasiko oldidan muhim yangilik

Barselona va Real Madrid oʻrtasidagi mavsumdagi ilk qarama-qarshilik 25-oktyabr kuni Spotify Camp Nou stadionida boʻlib oʻtishi belgilangan. Hujumchining ushbu oʻyingacha deyarli bir oylik vaqti borligi va uning tiklanish jarayoni ijobiy kechayotgani murabbiylar shtabiga taktik rejalarni oʻzgartirmaslik imkonini beradi.

Fransiya terma jamoasi lagerida esa vaziyat dastlab juda xavotirli koʻringan edi. Terma jamoa boshqaruvini yangi qabul qilib olgan Zinedine Zidane oʻz yetakchisining gʻalaba toʻpini kiritganidan koʻp oʻtmay oqsoqlanib chiqib ketganidan qattiq tashvishga tushgandi. Shundan soʻng Fransiya futbol federatsiyasi futbolchiga terma jamoaning Belgiya va Italiyaga qarshi oʻyinlarida qatnashmasdan, Ispaniyaga davolanish uchun qaytishga ruxsat berdi.

Kylian Mbappe oʻtgan mavsumda ham tizzasidagi muammolar sabab ayrim oʻyinlarda qiynalgan edi. Shu bois, Real Madrid tibbiy xodimlari futbolchining sogʻligiga oʻta ehtiyotkorlik bilan yondashmoqda va uni asosiy tarkib mashgʻulotlariga shoshilmasdan qoʻshib olishni rejalashtirgan. Bu esa Madridderbi va boshqa muhim oʻyinlar oldidan klub uchun eng maqbul qaror hisoblanadi.

Kylian MbappeReal MadridEl-KlasikoLa LigaFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid Kylian Mbappe jarohati sabab xavotirdaReal Madrid Kylian Mbappe jarohati sabab xavotirdaKecha 16:51Kylian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardiKylian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardi18 sentabr 14:38Vinisius Junior Real Madrid tarkibidagi raqobat va oʻz oʻyinidan xavotirdaVinisius Junior Real Madrid tarkibidagi raqobat va oʻz oʻyinidan xavotirda17 sentabr 21:37Kylian Mbappe Seuta shahridagi vaziyat boʻyicha tanqidlarga javob qaytardiKylian Mbappe Seuta shahridagi vaziyat boʻyicha tanqidlarga javob qaytardi17 sentabr 14:11Kylian Mbappe Real Madrid safidagi ilk mukofotini qoʻlga kiritdiKylian Mbappe Real Madrid safidagi ilk mukofotini qoʻlga kiritdi11 sentabr 10:12Real Madrid va Real Betis uchrashuvidagi hakamlik mojarosiReal Madrid va Real Betis uchrashuvidagi hakamlik mojarosi5 sentabr 02:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya