Saida Rametova «Qara, pochtachi kelyapti» filmi rejissyori Yuksel Aksuga mukofot topshirdi
Kecha, 26 sentyabr kuni Toshkentda «Turk kino kunlari» doirasida tadbir bo‘lib o‘tdi. Unda O‘zbekiston xalq artisti Saida Rametova turkiyalik rejissyor Yuksel Aksuga mukofot topshirdi.
Yuksel Aksuda turk kinosidan rejissyor va ssenariy muallifi sifatida faoliyat yuritadi. U 2025 yilda suratga olingan «Bak Postacı Geliyor» («Qara, pochtachi kelyapti») filmining rejissyori va ssenariy muallifi hisoblanadi. Shuningdek, u 2006 yilda namoyish etilgan «Dondurmam Gaymak» («Muzqaymog‘im qaymoq») filmi bilan ham tanilgan.
«Turk kino kunlari» tadbiri 25–29 sentyabr kunlari O‘zbekiston Milliy kino san’ati saroyida o‘tkazilmoqda. Dasturdan Yuksel Aksuning «Qara, pochtachi kelyapti» filmi ham o‘rin olgan.
Izohlar 0
…