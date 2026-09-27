Lamin Yamal Uemblida Angliya darvozasiga tezkor gol urdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Lamin Yamal Uembli stadionida Angliya darvozasiga oʻyinning ikkinchi daqiqasida gol urib, hisobni ochdi.
- Ushbu gol Angliya terma jamoasining oʻz uyida oʻtkazib yuborgan uchinchi eng tezkor goli boʻldi.
- Ispaniya terma jamoasi koʻplab qulay imkoniyatlarni, jumladan Ferran Torres tomonidan bir nechta zarbalarni koʻkka sovurdi.
Ispaniya terma jamoasi Uembli stadionida boʻlib oʻtayotgan bahsda Angliya ustidan dastlabki daqiqalardanoq ustunlikka erishdi. Goal.com xabar berishicha, uchrashuvning boshlanishi ispaniyaliklar uchun juda omadli keldi va Lamin Yamal raqib xatosidan unumli foydalanib, hisobni ochdi. Oʻyin mezbonlari esa himoyadagi qoʻpol xatolar sababli qiyin ahvolda qoldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning atigi ikkinchi daqiqasida markaziy himoyachi Mark Gehi oʻz jarima maydonchasi yaqinida toʻpni ortiqcha ushlab turdi. Bu vaziyatda hushyorlik koʻrsatgan Lamin Yamal toʻpni olib qoʻyib, darvoza tomon olgʻa intildi va ajoyib zarba bilan ustunning ichki qismiga tekizgan holda toʻpni darvozaga yoʻlladi. Ushbu tezkor gol oʻyin taqsiriga jiddiy taʼsir koʻrsatdi.
Tarixiy koʻrsatkich va himoyadagi xatolarOptaJoe statistik maʼlumotlariga koʻra, Lamin Yamal tomonidan kiritilgan ushbu gol Angliya terma jamoasining oʻz uyida, yaʼni Uembli stadionida oʻtkazib yuborgan uchinchi eng tezkor goli boʻldi. Bu boradagi antirekordlar 1953-yilda Vengriya va 1957-yilda Shotlandiya terma jamoalari tomonidan birinchi daqiqadayoq urilgan gollarga tegishli boʻlib qolmoqda.
Shunga qaramay, Ispaniya terma jamoasi uchrashuvning dastlabki oʻttiz daqiqaligida hisobni yirik koʻrinishga olib kelishi mumkin edi. Biroq hujumchi Ferran Torres bir qancha qulay imkoniyatlarni koʻkka sovurdi. Xususan, u Fabian Ruisning uzatmasidan keyin gol urganiga qaram സ്വാd, hakam vaziyatda oʻyindan tashqari holat qayd etilganini maʼlum qildi va gol hisobga olinmadi.
Torresning foydalanilmagan imkoniyatlariOradan koʻp oʻtmay, Yamalning ajoyib uzatmasidan soʻng Ferran Torres yana bir bor qulay vaziyatga chiqib bordi. Jarell Kuansa himoya chizigʻida xatoga yoʻl qoʻyib, Torresni oʻyinda qoldirgan edi. Biroq hujumchining darvozaga bergan zarbasini inglizlar darvozaboni Jeyms Trafford oyoq bilan qaytarib, jamoasini muqarrar goldan saqlab qoldi.
Oʻyinning 27-daqiqasida Rodri maydon markazidan ajoyib kesib oʻtuvchi uzatma amalga oshirdi. Bu safar ham himoyachilarning xatosi evaziga yakkama-yakka vaziyatga chiqqan Ferran Torres noaniq zarba berib, toʻpni darvoza ustunidan oʻtkazib yubordi. Ushbu vaziyatlar Ispaniya ustunligini yanada oshirishiga toʻsqinlik qildi.
Angliya terma jamoasi murabbiylar shtabi yirik magʻlubiyatdan qochish uchun himoyadagi boʻshliqlarni zudlik bilan bartaraf etishi talab etiladi. Ispaniya esa Torres koʻkka sovurgan imkoniyatlar yakunda ularga qimmatga tushmasligiga umid qilmoqda. Uchrashuvning qolgan qismi qanday yakunlanishi muxlislar va mutaxassislarda katta qiziqish uygʻotmoqda.
Izohlar 0
…