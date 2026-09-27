Lamin Yamal Uemblida Angliya darvozasiga tezkor gol urdi

·42·Sport
Lamin Yamal Uemblida Angliya darvozasiga tezkor gol urdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Lamin Yamal Uembli stadionida Angliya darvozasiga oʻyinning ikkinchi daqiqasida gol urib, hisobni ochdi.
  • Ushbu gol Angliya terma jamoasining oʻz uyida oʻtkazib yuborgan uchinchi eng tezkor goli boʻldi.
  • Ispaniya terma jamoasi koʻplab qulay imkoniyatlarni, jumladan Ferran Torres tomonidan bir nechta zarbalarni koʻkka sovurdi.

Ispaniya terma jamoasi Uembli stadionida boʻlib oʻtayotgan bahsda Angliya ustidan dastlabki daqiqalardanoq ustunlikka erishdi. Goal.com xabar berishicha, uchrashuvning boshlanishi ispaniyaliklar uchun juda omadli keldi va Lamin Yamal raqib xatosidan unumli foydalanib, hisobni ochdi. Oʻyin mezbonlari esa himoyadagi qoʻpol xatolar sababli qiyin ahvolda qoldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning atigi ikkinchi daqiqasida markaziy himoyachi Mark Gehi oʻz jarima maydonchasi yaqinida toʻpni ortiqcha ushlab turdi. Bu vaziyatda hushyorlik koʻrsatgan Lamin Yamal toʻpni olib qoʻyib, darvoza tomon olgʻa intildi va ajoyib zarba bilan ustunning ichki qismiga tekizgan holda toʻpni darvozaga yoʻlladi. Ushbu tezkor gol oʻyin taqsiriga jiddiy taʼsir koʻrsatdi.

Tarixiy koʻrsatkich va himoyadagi xatolar

OptaJoe statistik maʼlumotlariga koʻra, Lamin Yamal tomonidan kiritilgan ushbu gol Angliya terma jamoasining oʻz uyida, yaʼni Uembli stadionida oʻtkazib yuborgan uchinchi eng tezkor goli boʻldi. Bu boradagi antirekordlar 1953-yilda Vengriya va 1957-yilda Shotlandiya terma jamoalari tomonidan birinchi daqiqadayoq urilgan gollarga tegishli boʻlib qolmoqda.

Shunga qaramay, Ispaniya terma jamoasi uchrashuvning dastlabki oʻttiz daqiqaligida hisobni yirik koʻrinishga olib kelishi mumkin edi. Biroq hujumchi Ferran Torres bir qancha qulay imkoniyatlarni koʻkka sovurdi. Xususan, u Fabian Ruisning uzatmasidan keyin gol urganiga qaram സ്വാd, hakam vaziyatda oʻyindan tashqari holat qayd etilganini maʼlum qildi va gol hisobga olinmadi.

Torresning foydalanilmagan imkoniyatlari

Oradan koʻp oʻtmay, Yamalning ajoyib uzatmasidan soʻng Ferran Torres yana bir bor qulay vaziyatga chiqib bordi. Jarell Kuansa himoya chizigʻida xatoga yoʻl qoʻyib, Torresni oʻyinda qoldirgan edi. Biroq hujumchining darvozaga bergan zarbasini inglizlar darvozaboni Jeyms Trafford oyoq bilan qaytarib, jamoasini muqarrar goldan saqlab qoldi.

Oʻyinning 27-daqiqasida Rodri maydon markazidan ajoyib kesib oʻtuvchi uzatma amalga oshirdi. Bu safar ham himoyachilarning xatosi evaziga yakkama-yakka vaziyatga chiqqan Ferran Torres noaniq zarba berib, toʻpni darvoza ustunidan oʻtkazib yubordi. Ushbu vaziyatlar Ispaniya ustunligini yanada oshirishiga toʻsqinlik qildi.

Angliya terma jamoasi murabbiylar shtabi yirik magʻlubiyatdan qochish uchun himoyadagi boʻshliqlarni zudlik bilan bartaraf etishi talab etiladi. Ispaniya esa Torres koʻkka sovurgan imkoniyatlar yakunda ularga qimmatga tushmasligiga umid qilmoqda. Uchrashuvning qolgan qismi qanday yakunlanishi muxlislar va mutaxassislarda katta qiziqish uygʻotmoqda.

Lamin YamalAngliyaIspaniyaUembliFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamin Yamal: „Oʻzim kabi oʻynaydigan futbolchilar juda kam“Lamin Yamal: „Oʻzim kabi oʻynaydigan futbolchilar juda kam“24 sentabr 21:56Fabian Ruiz Millatlar ligasi oldidan Ispaniya yangi gʻalabalarga intilishini aytdiFabian Ruiz Millatlar ligasi oldidan Ispaniya yangi gʻalabalarga intilishini aytdiKecha 13:34Lamin Yamal jahon chempionatidagi oʻyinidan nega norozi boʻlganini aytdiLamin Yamal jahon chempionatidagi oʻyinidan nega norozi boʻlganini aytdi14 sentabr 14:16Rafinya Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga asosiy da’vogar deb atadiRafinya Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga asosiy da’vogar deb atadi22 sentabr 02:11Harri Keyn Lamin Yamalning so‘zlariga vazmin munosabat bildirdiHarri Keyn Lamin Yamalning so‘zlariga vazmin munosabat bildirdi20 sentabr 15:34Manchester Siti oʻtgan titul va sovrinlaridan mahrum etilmaydimiManchester Siti oʻtgan titul va sovrinlaridan mahrum etilmaydimiKecha 22:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya