Huawei Mate 90 RS Ultimate Design smartfonining ilk renderlari eʼlon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Huawei Mate 90 RS Ultimate Design smartfonining ilk renderlari eʼlon qilindi, bu qurilmaning tashqi koʻrinishi haqida ilk taassurotlarni shakllantirish imkonini beradi.
- Yangi modelning eng koʻzga tashlanadigan oʻziga xosligi — ikki rangli orqa paneli boʻlib, yuqori qismi yorqin qizil, pastki qismi esa ochroq ton bilan ishlangan.
- Kamera bloki sakkiz burchakli shaklini saqlab qolgan, ammo ichida toʻrtta diagonal chiziqlar mavjud.
Huawei kompaniyasining boʻlajak flagmani — Mate 90 RS Ultimate Design modeli boʻyicha ilk tasvirlar keng jamoatchilik eʼtiboriga havola etildi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu yangi renderlar kompaniyaning isteʼmol biznesi rahbari Richard Yu qoʻlida koʻrinish bergan maxfiy smartfon suratlari asosida maxsus tayyorlangan boʻlib, qurilmaning tashqi koʻrinishi borasidagi ilk taassurotlarni shakllantirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumki, flagman smartfonlarning taqdimoti oldidan sizdirib yuboriladigan maʼlumotlar texnologiya ixlosmandlarida katta qiziqish uygʻotadi. Ayniqsa, Huawei brendining eng qimmatbaho va ilgʻor texnologiyalarni oʻzida mujassam etuvchi RS Ultimate Design seriyasi har doim oʻziga xos dizayni bilan ajralib turgan. Yangi modelning tarqalgan suratlari esa bu safar muhandislar va dizaynerlar jiddiy oʻzgarishlarga qoʻl urganini koʻrsatib turibdi.
Dizayndagi tub oʻzgarishlar va ikki rangli korpusNashr maʼlumotlariga koʻra, boʻlajak Huawei Mate 90 RS Ultimate Design modelining eng asosiy va koʻzga tashlanadigan oʻziga xosligi bu uning ikki rangli orqa paneli hisoblanadi. Avvalgi avlod Mate RS Ultimate Design qurilmalari asosan bir xil tusdagi bir xiltonli korpuslar bilan chiqarilgan boʻlsa, bu galgi flagmanda boshqacha yondashuv qoʻllanilgani sezilmoqda.
Yangi smartfon korpusining yuqori qismi oʻta toʻyingan va yorqin qizil tusda ishlangan boʻlsa, pastki qismi esa sezilarli darajada ochroq ton bilan qoplangan. Bunday ranglar uygʻunligi qurilmaga yanada jozibali va zamonaviy koʻrinish bagʻishlab, uni bozordagi boshqa premium toifadagi raqobatchilardan yaqqol ajratib turadi.
Kamera bloki va kutilayotgan texnik yangilanishlarTashqi koʻrinishidagi boshqa oʻzgarishlar qatorida kamera modulining shaklini ham alohida taʼkidlab oʻtish joiz. Manbaga koʻra, qurilmaning kamera bloki oʻzining sakkiz burchakli shaklini saqlab qolgan. Shu bilan birga, uning ichida toʻrtta diagonal tarzda joylashgan полосы (chiziqlar) mavjud boʻlib, bu 2025-yilgi model dizaynini eslatib yuboradi.
Mutaxassislar va tahlilchilarning prognozlariga koʻra, Huawei Mate 90 RS Ultimate modeli oʻzidan oldingi avlodga nisbatan boshqa muhim texnik oʻzgarishlarni ham olib keladi. Jumladan, foydalanuvchilar orasida yuqori baholanadigan keramika orqa panelining qaytarilishi kutilmoqda. Shuningdek, qurilmaning apparat platformasi unumdorligi sezilarli darajada oshirilgani taxmin qilinmoqda, bu esa zamonaviy mobil ilovalar va vazifalarni bajarishda yuqori tezlikni taʼminlaydi.
Izohlar 0
…