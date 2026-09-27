Huawei Mate 90 RS Ultimate Design smartfonining ilk renderlari eʼlon qilindi

·22·Texno
Huawei Mate 90 RS Ultimate Design smartfonining ilk renderlari eʼlon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Huawei Mate 90 RS Ultimate Design smartfonining ilk renderlari eʼlon qilindi, bu qurilmaning tashqi koʻrinishi haqida ilk taassurotlarni shakllantirish imkonini beradi.
  • Yangi modelning eng koʻzga tashlanadigan oʻziga xosligi — ikki rangli orqa paneli boʻlib, yuqori qismi yorqin qizil, pastki qismi esa ochroq ton bilan ishlangan.
  • Kamera bloki sakkiz burchakli shaklini saqlab qolgan, ammo ichida toʻrtta diagonal chiziqlar mavjud.

Huawei kompaniyasining boʻlajak flagmani — Mate 90 RS Ultimate Design modeli boʻyicha ilk tasvirlar keng jamoatchilik eʼtiboriga havola etildi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu yangi renderlar kompaniyaning isteʼmol biznesi rahbari Richard Yu qoʻlida koʻrinish bergan maxfiy smartfon suratlari asosida maxsus tayyorlangan boʻlib, qurilmaning tashqi koʻrinishi borasidagi ilk taassurotlarni shakllantirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumki, flagman smartfonlarning taqdimoti oldidan sizdirib yuboriladigan maʼlumotlar texnologiya ixlosmandlarida katta qiziqish uygʻotadi. Ayniqsa, Huawei brendining eng qimmatbaho va ilgʻor texnologiyalarni oʻzida mujassam etuvchi RS Ultimate Design seriyasi har doim oʻziga xos dizayni bilan ajralib turgan. Yangi modelning tarqalgan suratlari esa bu safar muhandislar va dizaynerlar jiddiy oʻzgarishlarga qoʻl urganini koʻrsatib turibdi.

Dizayndagi tub oʻzgarishlar va ikki rangli korpus

Nashr maʼlumotlariga koʻra, boʻlajak Huawei Mate 90 RS Ultimate Design modelining eng asosiy va koʻzga tashlanadigan oʻziga xosligi bu uning ikki rangli orqa paneli hisoblanadi. Avvalgi avlod Mate RS Ultimate Design qurilmalari asosan bir xil tusdagi bir xiltonli korpuslar bilan chiqarilgan boʻlsa, bu galgi flagmanda boshqacha yondashuv qoʻllanilgani sezilmoqda.

Yangi smartfon korpusining yuqori qismi oʻta toʻyingan va yorqin qizil tusda ishlangan boʻlsa, pastki qismi esa sezilarli darajada ochroq ton bilan qoplangan. Bunday ranglar uygʻunligi qurilmaga yanada jozibali va zamonaviy koʻrinish bagʻishlab, uni bozordagi boshqa premium toifadagi raqobatchilardan yaqqol ajratib turadi.

Kamera bloki va kutilayotgan texnik yangilanishlar

Tashqi koʻrinishidagi boshqa oʻzgarishlar qatorida kamera modulining shaklini ham alohida taʼkidlab oʻtish joiz. Manbaga koʻra, qurilmaning kamera bloki oʻzining sakkiz burchakli shaklini saqlab qolgan. Shu bilan birga, uning ichida toʻrtta diagonal tarzda joylashgan полосы (chiziqlar) mavjud boʻlib, bu 2025-yilgi model dizaynini eslatib yuboradi.

Mutaxassislar va tahlilchilarning prognozlariga koʻra, Huawei Mate 90 RS Ultimate modeli oʻzidan oldingi avlodga nisbatan boshqa muhim texnik oʻzgarishlarni ham olib keladi. Jumladan, foydalanuvchilar orasida yuqori baholanadigan keramika orqa panelining qaytarilishi kutilmoqda. Shuningdek, qurilmaning apparat platformasi unumdorligi sezilarli darajada oshirilgani taxmin qilinmoqda, bu esa zamonaviy mobil ilovalar va vazifalarni bajarishda yuqori tezlikni taʼminlaydi.

HuaweiMate 90 RS UltimateSmartfonTexnologiyalarYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Mate 90 Pro Max flagmani tashqi 1-dyuymli kamera moduli bilan chiqadiHuawei Mate 90 Pro Max flagmani tashqi 1-dyuymli kamera moduli bilan chiqadi25 sentabr 13:20Huawei Pura X View: noodatiy formatdagi yangi smartfon taqdim etildiHuawei Pura X View: noodatiy formatdagi yangi smartfon taqdim etildi21 avgust 09:58Huawei Pura X View: noyob ekranli ilk monoblok smartfon taqdim etildiHuawei Pura X View: noyob ekranli ilk monoblok smartfon taqdim etildi20 avgust 18:00Huawei Mate 90 Pro Max flagmani kuchli kamera va linzaga ega boʻladiHuawei Mate 90 Pro Max flagmani kuchli kamera va linzaga ega boʻladi17 sentabr 20:57Huawei Mate XT 2 taqdim etildi: 3,5 mm qalinlikdagi uch qismli buklamaHuawei Mate XT 2 taqdim etildi: 3,5 mm qalinlikdagi uch qismli buklama7 sentabr 16:54Huawei yangi Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdiHuawei yangi Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdi7 sentabr 13:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi