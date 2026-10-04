Qiz farzandning karyeraga ta’siri: Erkak rahbarlar xulqida g‘aroyib o‘zgarish aniqlandi
Korporativ dunyoda ayollarning karyera pillapoyalaridan ko‘tarilishi va gender tengligi ko‘p yillardan buyon qizg‘in bahslarga sabab bo‘lib keladi. Yaqinda o‘tkazilgan keng ko‘lamli ijtimoiy va iqtisodiy tadqiqot erkak rahbarlarning kadrlar siyosatiga ta’sir ko‘rsatuvchi mutlaqo kutilmagan, ammo juda ta’sirli omilni yuzaga chiqardi.
Ma’lum bo‘lishicha, oilada qiz farzandning dunyoga kelishi erkak boshqaruvchilarning psixologiyasi va ish joyidagi qarorlarini tubdan o‘zgartirib yuboradi.
«Qiz farzand effekti»: To‘ng‘ich qiz otaning biznesdagi qarashlarini o‘zgartiradi
Olimlar va tahlilchilar yuzlab kompaniyalarning boshqaruv tizimi hamda kadrlar statistikasini o‘rganib chiqib, hayratlanarli qonuniyatni qayd etishdi:
Ishga qabul qilish ko‘rsatkichi: Oilasida to‘ng‘ich farzand sifatida qiz tug‘ilgan erkak top-menejerlar boshqaruvidagi kompaniyalarda ayol xodimlarni ishga olish sezilarli darajada oshgan;
Yuqori lavozimlar va karyera: Ayollar nafaqat oddiy shtat birliklariga ko‘proq jalb etilgan, balki ularning rahbarlik lavozimlariga ko‘tarilish, strategik qarorlar qabul qiluvchi bo‘g‘inlarga o‘tish imkoniyatlari keskin kengaygan;
Maosh va baholashdagi adolat: Tadqiqot natijalariga ko‘ra, bunday rahbarlar boshqarayotgan jamoalarda ayollar mehnatiga munosabat va ularni baholash mezonlari ancha adolatli hamda obyektiv ko‘rinish olgan.
Bu fenomenning sababi nimada? Psixologlar sharhi
Mutaxassislarning fikricha, bu o‘zgarish shunchaki tasodif emas, balki chuqur psixologik transformatsiya natijasidir:
Empatiyaning kuchayishi: Qiz tarbiyalayotgan ota jamiyatda, ta’limda va mehnat bozorida xotin-qizlar duch keladigan to‘siqlar, stereotiplar hamda adolatsizliklarni o‘z farzandi kelajagi misolida chuqurroq anglay boshlaydi.
Kelajak mas’uliyati: Rahbar o‘z qizi ham qachondir katta hayotga qadam qo‘yishi, o‘z mehnati bilan muvaffaqiyatga erishishga haqli ekanini his etib, bu muhitni o‘z kompaniyasida shakllantirishga ongli yoki ongsiz ravishda intiladi.
Stereotiplarning sinishi: Oilada qiz farzandning rivojlanishi, qobiliyati va intilishlarini yaqindan kuzatish erkaklardagi ayollar faqat ma’lum sohalarga mos degan eskirgan qarashlarni yo‘qqa chiqaradi.
Mazkur tadqiqot xulosalari shaxsiy hayot va oilaviy qadriyatlar katta biznes siyosati, korporativ madaniyat hamda minglab insonlarning karyera taqdiriga qanchalik kuchli ta’sir ko‘rsata olishini yana bir bor isbotladi.
Izohlar 0
…