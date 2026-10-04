Qiz farzandning karyeraga ta’siri: Erkak rahbarlar xulqida g‘aroyib o‘zgarish aniqlandi

·0·Jamiyat
Qiz farzandning karyeraga ta’siri: Erkak rahbarlar xulqida g‘aroyib o‘zgarish aniqlandi

Korporativ dunyoda ayollarning karyera pillapoyalaridan ko‘tarilishi va gender tengligi ko‘p yillardan buyon qizg‘in bahslarga sabab bo‘lib keladi. Yaqinda o‘tkazilgan keng ko‘lamli ijtimoiy va iqtisodiy tadqiqot erkak rahbarlarning kadrlar siyosatiga ta’sir ko‘rsatuvchi mutlaqo kutilmagan, ammo juda ta’sirli omilni yuzaga chiqardi.

Ma’lum bo‘lishicha, oilada qiz farzandning dunyoga kelishi erkak boshqaruvchilarning psixologiyasi va ish joyidagi qarorlarini tubdan o‘zgartirib yuboradi.

«Qiz farzand effekti»: To‘ng‘ich qiz otaning biznesdagi qarashlarini o‘zgartiradi

Olimlar va tahlilchilar yuzlab kompaniyalarning boshqaruv tizimi hamda kadrlar statistikasini o‘rganib chiqib, hayratlanarli qonuniyatni qayd etishdi:

  • Ishga qabul qilish ko‘rsatkichi: Oilasida to‘ng‘ich farzand sifatida qiz tug‘ilgan erkak top-menejerlar boshqaruvidagi kompaniyalarda ayol xodimlarni ishga olish sezilarli darajada oshgan;

  • Yuqori lavozimlar va karyera: Ayollar nafaqat oddiy shtat birliklariga ko‘proq jalb etilgan, balki ularning rahbarlik lavozimlariga ko‘tarilish, strategik qarorlar qabul qiluvchi bo‘g‘inlarga o‘tish imkoniyatlari keskin kengaygan;

  • Maosh va baholashdagi adolat: Tadqiqot natijalariga ko‘ra, bunday rahbarlar boshqarayotgan jamoalarda ayollar mehnatiga munosabat va ularni baholash mezonlari ancha adolatli hamda obyektiv ko‘rinish olgan.

Bu fenomenning sababi nimada? Psixologlar sharhi

Mutaxassislarning fikricha, bu o‘zgarish shunchaki tasodif emas, balki chuqur psixologik transformatsiya natijasidir:

  1. Empatiyaning kuchayishi: Qiz tarbiyalayotgan ota jamiyatda, ta’limda va mehnat bozorida xotin-qizlar duch keladigan to‘siqlar, stereotiplar hamda adolatsizliklarni o‘z farzandi kelajagi misolida chuqurroq anglay boshlaydi.

  2. Kelajak mas’uliyati: Rahbar o‘z qizi ham qachondir katta hayotga qadam qo‘yishi, o‘z mehnati bilan muvaffaqiyatga erishishga haqli ekanini his etib, bu muhitni o‘z kompaniyasida shakllantirishga ongli yoki ongsiz ravishda intiladi.

  3. Stereotiplarning sinishi: Oilada qiz farzandning rivojlanishi, qobiliyati va intilishlarini yaqindan kuzatish erkaklardagi ayollar faqat ma’lum sohalarga mos degan eskirgan qarashlarni yo‘qqa chiqaradi.

Mazkur tadqiqot xulosalari shaxsiy hayot va oilaviy qadriyatlar katta biznes siyosati, korporativ madaniyat hamda minglab insonlarning karyera taqdiriga qanchalik kuchli ta’sir ko‘rsata olishini yana bir bor isbotladi.

Qiz farzand effektikorporativ gender tengligiyerkak rahbarlarayollar rahbarlik lavozimlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mirobodda alimentchi otaga nisbatan chora ko‘rilib, qarzdorlik undirildiMirobodda alimentchi otaga nisbatan chora ko‘rilib, qarzdorlik undirildi30 sentabr 12:22Endi farzandingizning maktabdagi baholarini to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatish mumkinEndi farzandingizning maktabdagi baholarini to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzatish mumkin17 sentabr 19:44«Eringga g‘azab qilma, ko‘zidagi charchoqqa boq!»: Oila baxtining nozik siri«Eringga g‘azab qilma, ko‘zidagi charchoqqa boq!»: Oila baxtining nozik siri20 sentabr 18:08Uy sotaman deb ikkinchi xotinli bo‘lib qoldi: Angrenda notarial bazadagi ayanchli xatolikUy sotaman deb ikkinchi xotinli bo‘lib qoldi: Angrenda notarial bazadagi ayanchli xatolik19 sentabr 17:46Erkaklar tilining yashirin «tarjimasi» fosh bo‘ldi — psixologlar 9 ta asl haqiqatni oshkor qildiErkaklar tilining yashirin «tarjimasi» fosh bo‘ldi — psixologlar 9 ta asl haqiqatni oshkor qildi5 sentabr 18:27Navoiyda og'ir yo'qotish: Tomdi tuman sudi raisi YTHda halok bo'ldiNavoiyda og'ir yo'qotish: Tomdi tuman sudi raisi YTHda halok bo'ldi15 avgust 20:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi