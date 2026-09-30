Mirobodda alimentchi otaga nisbatan chora ko‘rilib, qarzdorlik undirildi

·42·Jamiyat
Mirobodda alimentchi otaga nisbatan chora ko‘rilib, qarzdorlik undirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Mirobod tumanlararo sudining qaroriga ko‘ra, qarzdor B.G.
  • Ermatovdan bir nafar farzandi ta’minoti uchun oylik ish haqi va boshqa daromadlarining 1/4 qismi miqdorida aliment undirish belgilangan edi.
  • Qarzdor 2024 yil 1 dekabrdan 2026 yil 1 sentyabrgacha bo‘lgan davrda aliment majburiyatini bajarmasdan, 13 894 ming so‘m qarzdorlik yuzaga keltirgan.
  • Ushbu qarzdorlik sababli B.G.

Farzandning munosib ta’minoti va kelajagi uchun g‘amxo‘rlik qilish har bir ota-onaning eng muhim mas’uliyatlaridan biridir. Ayniqsa, aliment to‘lovlari farzandning kundalik ehtiyojlari, ta’lim-tarbiyasi va munosib sharoitda ulg‘ayishi uchun muhim ahamiyatga ega.

Fuqarolik ishlari bo‘yicha Mirobod tumanlararo sudining sud buyrug‘iga asosan qarzdor B.G. Ermatovdan undiruvchi A.R. Ermatova foydasiga bir nafar farzandi ta’minoti uchun qarzdorning oylik ish haqi va boshqa daromadlarining 1/4 qismi miqdorida har oy aliment undirish belgilangan.

Biroq qarzdor 2024 yil 1 dekabrdan 2026 yil 1 sentyabrga qadar bo‘lgan davrda aliment majburiyatini bajarmasdan, farzandi ta’minoti uchun belgilangan mablag‘larni to‘lashdan bo‘yin tovlab kelgan. Natijada alimentdan 13 894 ming so‘m qarzdorlik yuzaga kelgan.

Ijro harakatlari davomida qarzdorga o‘z majburiyatini bajarish zarurligi bir necha bor tushuntirilganiga qaramay, aliment qarzdorligi bartaraf etilmagan.

Shu sababli qarzdorga nisbatan qonunchilikda belgilangan tartibda chora ko‘rilgan. Jumladan, jinoyat ishlari bo‘yicha Mirobod tuman sudining 2026 yil 10 sentyabrdagi qaroriga asosan, O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksining 474-moddasiga muvofiq 15 sutka ma’muriy qamoq jazosi tayinlangan.

Farzand uchun to‘lanadigan aliment — shunchaki qarz emas. Bu farzandning bugungi ehtiyojlari va ertangi kelajagi uchun zarur bo‘lgan mablag‘dir. Shu bois har bir ota-ona o‘z farzandi oldidagi majburiyatini o‘z vaqtida va vijdonan bajarishi muhim.

Zero, farzand ta’minoti kechiktirilishi mumkin bo‘lgan majburiyat emas. Farzandning haqqi — o‘z vaqtida ta’minlanishi kerak.

Mirobod tumanlararo sudB.G. ErmatovA.R. ErmatovaAliment
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2,2 mlrd. so‘mlik qarzdorlikni undirish uchun garov mulki E-AUKSION savdosiga chiqariladi2,2 mlrd. so‘mlik qarzdorlikni undirish uchun garov mulki E-AUKSION savdosiga chiqariladi26 sentabr 16:49Qarzdordan 150 million so‘mlik qarzdorlik undirildiQarzdordan 150 million so‘mlik qarzdorlik undirildi14 avgust 18:15Boshqaruv servis kompaniyalari foydasiga undiruvlar tashkil qilinmoqdaBoshqaruv servis kompaniyalari foydasiga undiruvlar tashkil qilinmoqda10 avgust 12:47Shina tortgan bola videosi ortidan otaga tekshiruv boshlandiShina tortgan bola videosi ortidan otaga tekshiruv boshlandi24 may 16:15Arzon dori va’dasi : javobgardan salkam 63,5 mln. so‘mlik jarima undirildiArzon dori va’dasi : javobgardan salkam 63,5 mln. so‘mlik jarima undirildi2 iyul 20:11«Ijtimoiy daftarlar» doirasida 82 mlrd so‘mdan ortiq mablag‘ undirildi«Ijtimoiy daftarlar» doirasida 82 mlrd so‘mdan ortiq mablag‘ undirildi10 avgust 20:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)