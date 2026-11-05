Firibgarlik sxemasi: Termizda yuzlab odamlarni chuv tushirgan avtosalon xodimlari qamaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Termiz shahar sudi 700 nafardan ortiq fuqaroni arzon avtomobil va’dasi bilan aldab, 35 milliard so‘mdan ziyod mablag‘ini o‘zlashtirgan «Surkhan autocenter»
- MCHJ rahbariyati va ularning sheriklariga nisbatan hukm chiqardi.
- Akmal To‘rayev va uning yaqinlaridan iborat jinoiy guruh o‘ta yirik miqdorda firibgarlik, soliqlardan bo‘yin tovlash hamda hujjatlarni soxtalashtirishda aybli deb topilib, 5 nafari turlicha muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi.
Surxondaryo viloyatida yuzlab fuqarolarni arzon avtomobil va’dasi bilan aldab, milliardlab so‘m mablag‘larini o‘zlashtirgan “Surkhan autocenter” MCHJ rahbarlari va ularning sheriklariga nisbatan sud hukmi chiqarildi. Tergov va sud jarayonida ushbu jinoiy tarmoq orqali 700 nafardan ortiq fuqaroning 35 milliard so‘mdan ziyod mablag‘i firibgarlik yo‘li bilan qo‘lga kiritilgani to‘liq fosh etildi.
Jamoatchilikda katta shov-shuv va noroziliklarga sabab bo‘lgan ushbu yirik moliyaviy sxema bo‘yicha jinoyat ishlari bo‘yicha Termiz shahar sudi qat’iy qaror qabul qildi.
Sud hukmi: 9,5 yilgacha qamoq va apellyatsiya qarori
Jinoyat ishlari bo‘yicha Termiz shahar sudining hukmi bilan jinoiy guruhning 5 nafar a’zosiga jazo tayinlandi:
Ozodlikdan mahrum qilish jazolari: Sudlanuvchilarning biriga 9,5 yil, yana biriga 5 yil, qolgan uch nafariga esa 6 yil 2 oydan ozodlikdan mahrum etish jazosi berilgan;
Qo‘yilgan ayblovlar: Ular o‘ta yirik miqdorda firibgarlik, soliqlardan bo‘yin tovlash, fuqarolarning pul mablag‘larini noqonuniy jalb etish hamda rasmiy hujjatlarni soxtalashtirish jinoyatlarida aybli deb topilgan;
Apellyatsiya o‘zgartirishi: Keyinchalik apellyatsiya instansiyasi sudlanuvchilardan birining (N.Ye.) jazosini 2,5 yil axloq tuzatish ishlariga almashtirgan va u sud zalidan ozod qilingan.
«Oilaviy biznes»: Firibgarlik sxemasi qanday ishlagan?
Surishtiruvlar jarayonida ushbu firibgarlik piramidasi aslida oilaviy manfaatlar ustiga qurilgani aniqlandi:
Qarindosh-urug‘lar tarmog‘i: Korxona rahbari Akmal To‘rayev o‘z jinoiy rejasiga yaqinlari — opasi, akasi, turmush o‘rtog‘i va qaynisinglisini jalb etgan;
Qopqonga tushirish usuli: Guruh 2022 yildan boshlab odamlarga navbatsiz, juda arzon narxlarda va turli «yutuqli o‘yinlar» niqobi ostida avtomobil yetkazib berishni va’da qilib, fuqarolarning pullarini tizimli ravishda o‘zlashtirib kelgan.
35 milliardlik zarar va kompensatsiya masalasi
Mazkur jinoyat oqibatida jabr ko‘rgan yuzlab oilalarning pullarini qaytarish jarayoni eng og‘riqli masala bo‘lib turibdi:
Dastlabki to‘lov: Tergov mobaynida viloyat IIB depozit hisob raqamiga undirilgan 155 million 979 ming so‘m mablag‘ 462 nafar jabrlanuvchiga atigi 337 ming so‘mdan taqsimlab berilishi belgilangan;
Qolgan zarar undiruvi: Sud qaroriga binoan, qolgan 35 milliard so‘mdan ortiq ulkan zarar ham bosqichma-bosqich sudlanuvchilarning mol-mulklari va daromadlari hisobidan jabrlanuvchilar foydasiga to‘liq undirilishi ko‘zda tutilgan.
Mutaxassislar fuqarolarni norasmiy dilerlar va haddan tashqari arzon avtomobil va’da qiluvchi turli shubhali korxonalar tuzog‘iga tushmaslikka, faqat qonuniy va ishonchli shartnomalar orqali xarid qilishga chaqirmoqda.
Izohlar 0
…