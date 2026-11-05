Firibgarlik sxemasi: Termizda yuzlab odamlarni chuv tushirgan avtosalon xodimlari qamaldi

·33·Jamiyat
Firibgarlik sxemasi: Termizda yuzlab odamlarni chuv tushirgan avtosalon xodimlari qamaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Termiz shahar sudi 700 nafardan ortiq fuqaroni arzon avtomobil va’dasi bilan aldab, 35 milliard so‘mdan ziyod mablag‘ini o‘zlashtirgan «Surkhan autocenter»
  • MCHJ rahbariyati va ularning sheriklariga nisbatan hukm chiqardi.
  • Akmal To‘rayev va uning yaqinlaridan iborat jinoiy guruh o‘ta yirik miqdorda firibgarlik, soliqlardan bo‘yin tovlash hamda hujjatlarni soxtalashtirishda aybli deb topilib, 5 nafari turlicha muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi.

Surxondaryo viloyatida yuzlab fuqarolarni arzon avtomobil va’dasi bilan aldab, milliardlab so‘m mablag‘larini o‘zlashtirgan “Surkhan autocenter” MCHJ rahbarlari va ularning sheriklariga nisbatan sud hukmi chiqarildi. Tergov va sud jarayonida ushbu jinoiy tarmoq orqali 700 nafardan ortiq fuqaroning 35 milliard so‘mdan ziyod mablag‘i firibgarlik yo‘li bilan qo‘lga kiritilgani to‘liq fosh etildi.

Jamoatchilikda katta shov-shuv va noroziliklarga sabab bo‘lgan ushbu yirik moliyaviy sxema bo‘yicha jinoyat ishlari bo‘yicha Termiz shahar sudi qat’iy qaror qabul qildi.

Sud hukmi: 9,5 yilgacha qamoq va apellyatsiya qarori

Jinoyat ishlari bo‘yicha Termiz shahar sudining hukmi bilan jinoiy guruhning 5 nafar a’zosiga jazo tayinlandi:

  • Ozodlikdan mahrum qilish jazolari: Sudlanuvchilarning biriga 9,5 yil, yana biriga 5 yil, qolgan uch nafariga esa 6 yil 2 oydan ozodlikdan mahrum etish jazosi berilgan;

  • Qo‘yilgan ayblovlar: Ular o‘ta yirik miqdorda firibgarlik, soliqlardan bo‘yin tovlash, fuqarolarning pul mablag‘larini noqonuniy jalb etish hamda rasmiy hujjatlarni soxtalashtirish jinoyatlarida aybli deb topilgan;

  • Apellyatsiya o‘zgartirishi: Keyinchalik apellyatsiya instansiyasi sudlanuvchilardan birining (N.Ye.) jazosini 2,5 yil axloq tuzatish ishlariga almashtirgan va u sud zalidan ozod qilingan.

«Oilaviy biznes»: Firibgarlik sxemasi qanday ishlagan?

Surishtiruvlar jarayonida ushbu firibgarlik piramidasi aslida oilaviy manfaatlar ustiga qurilgani aniqlandi:

  • Qarindosh-urug‘lar tarmog‘i: Korxona rahbari Akmal To‘rayev o‘z jinoiy rejasiga yaqinlari — opasi, akasi, turmush o‘rtog‘i va qaynisinglisini jalb etgan;

  • Qopqonga tushirish usuli: Guruh 2022 yildan boshlab odamlarga navbatsiz, juda arzon narxlarda va turli «yutuqli o‘yinlar» niqobi ostida avtomobil yetkazib berishni va’da qilib, fuqarolarning pullarini tizimli ravishda o‘zlashtirib kelgan.

35 milliardlik zarar va kompensatsiya masalasi

Mazkur jinoyat oqibatida jabr ko‘rgan yuzlab oilalarning pullarini qaytarish jarayoni eng og‘riqli masala bo‘lib turibdi:

  • Dastlabki to‘lov: Tergov mobaynida viloyat IIB depozit hisob raqamiga undirilgan 155 million 979 ming so‘m mablag‘ 462 nafar jabrlanuvchiga atigi 337 ming so‘mdan taqsimlab berilishi belgilangan;

  • Qolgan zarar undiruvi: Sud qaroriga binoan, qolgan 35 milliard so‘mdan ortiq ulkan zarar ham bosqichma-bosqich sudlanuvchilarning mol-mulklari va daromadlari hisobidan jabrlanuvchilar foydasiga to‘liq undirilishi ko‘zda tutilgan.

Mutaxassislar fuqarolarni norasmiy dilerlar va haddan tashqari arzon avtomobil va’da qiluvchi turli shubhali korxonalar tuzog‘iga tushmaslikka, faqat qonuniy va ishonchli shartnomalar orqali xarid qilishga chaqirmoqda.

Surkhan autocenterSurxondaryoTermiz shahar sudiAkmal To‘rayev
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda “kiberbunker” fosh etildi: fuqarolarni “aksiya” bilan chuv tushirgan guruh ushlandiToshkentda “kiberbunker” fosh etildi: fuqarolarni “aksiya” bilan chuv tushirgan guruh ushlandi30 sentabr 11:56«Foizsiz kredit» va’dasi ortidagi 17 mlrd so‘mlik firibgarlik: 400 nafar fuqaro aldandi«Foizsiz kredit» va’dasi ortidagi 17 mlrd so‘mlik firibgarlik: 400 nafar fuqaro aldandi13 sentabr 09:52Koreyaga ishga yuborishni va’da qilgan firibgarlar tuzoqqa tushdiKoreyaga ishga yuborishni va’da qilgan firibgarlar tuzoqqa tushdi2 iyun 22:35Shirinlik janjalida vafot etgan 19 yoshli Madinaning jasadi qabrdan qazib olindiShirinlik janjalida vafot etgan 19 yoshli Madinaning jasadi qabrdan qazib olindiBugun 21:41Shov-shuvli video 7 sutkalik qamoq bilan tugadi: bloger Nilufar Hamidova sud qilindiShov-shuvli video 7 sutkalik qamoq bilan tugadi: bloger Nilufar Hamidova sud qilindiBugun 20:41Hamkasbiga shahvoniy gaplar aytgan 59 yoshli o‘qituvchi 5 sutkaga qamaldiHamkasbiga shahvoniy gaplar aytgan 59 yoshli o‘qituvchi 5 sutkaga qamaldiBugun 17:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?