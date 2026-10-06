Toshkent viloyatida bank xodimi 100 ming dollar bilan ushlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent viloyatida bank tizimida rahbarlik lavozimida ishlagan xodim 20 gektardan ortiq yer masalasini hal qilish evaziga xaridordan 4 million 250 ming dollar talab qilgan vaqtda 100 ming dollar olganida qo'lga olindi.
- Tezkor tadbir DXX va Bosh prokuratura huzuridagi Departament xodimlari hamkorligida o'tkazildi.
- Hozirda jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, tergov harakatlari davom etmoqda va barcha tafsilotlar aniqlanmoqda.
Toshkent viloyatida bank tizimida rahbarlik lavozimida ishlagan xodim katta miqdorda pul talab qilishda gumonlanib, tezkor tadbir vaqtida ushlandi. U Quyichirchiq tumanidagi jami 20 gektardan ortiq yer masalasini hal qilib berish evaziga xaridordan millionlab dollar talab qilgani aytilmoqda.
Holat DXX hamda Bosh prokuratura huzuridagi Departament xodimlari hamkorligida o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida fosh etilgan.
4 million 250 ming dollar talab qilingan
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, bank mintaqaviy markazi bo‘limi boshlig‘i Quyichirchiq tumanidagi 16,05 gektar yer maydonini sotish, shuningdek, hokimlik zaxirasida bo‘lgan yana 4 gektar yerni rasmiylashtirib berish masalasini hal qilishni va’da qilgan.
Bu xizmatlar evaziga u xaridordan 4 million 250 ming dollar talab qilgani ma’lum qilindi.
Tezkor tadbir davomida gumonlanuvchi talab qilingan mablag‘ning bir qismini — 100 ming dollarni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan.
Tergov harakatlari boshlandi
Qayd etilishicha, holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Hozirda ish doirasida zarur tergov harakatlari olib borilmoqda.
Ayni paytda voqeaning barcha tafsilotlari, pul talab qilish sabablari va yer maydonlari bilan bog‘liq kelishuvning boshqa ishtirokchilari bor-yo‘qligiga aniqlik kiritilmoqda.
Shuningdek, gumonlanuvchining harakatlariga huquqiy baho tergov natijalari va sud qaroridan keyin beriladi.
Millionlab dollarlik talab ortida nima bor?
Mazkur holatda e’tiborni tortayotgan jihat — talab qilingan mablag‘ miqdorining nihoyatda kattaligidir. Gap bir martalik 100 ming dollar haqida emas, balki dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 4 million 250 ming dollarlik kelishuv haqida bormoqda.
Tezkor tadbir esa ushbu mablag‘ning birinchi qismi olinayotgan vaqtda o‘tkazilgan.
Hozir tergov organlari yer maydonlarining huquqiy maqomi, ularni sotish yoki rasmiylashtirish vakolati kimga tegishli ekani va gumonlanuvchi bu jarayonda qanday imkoniyatlarga ega bo‘lganini ham o‘rganishi kutilmoqda.
Eng muhimi, mazkur ish bo‘yicha yakuniy xulosa tergov va sud jarayonlari natijasida ma’lum bo‘ladi. Hozircha esa shaxsning aybi sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan tasdiqlanmagan.
Izohlar 0
…