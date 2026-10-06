Toshkent viloyatida bank xodimi 100 ming dollar bilan ushlandi

·40·Jamiyat
Toshkent viloyatida bank xodimi 100 ming dollar bilan ushlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent viloyatida bank tizimida rahbarlik lavozimida ishlagan xodim 20 gektardan ortiq yer masalasini hal qilish evaziga xaridordan 4 million 250 ming dollar talab qilgan vaqtda 100 ming dollar olganida qo'lga olindi.
  • Tezkor tadbir DXX va Bosh prokuratura huzuridagi Departament xodimlari hamkorligida o'tkazildi.
  • Hozirda jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, tergov harakatlari davom etmoqda va barcha tafsilotlar aniqlanmoqda.

Toshkent viloyatida bank tizimida rahbarlik lavozimida ishlagan xodim katta miqdorda pul talab qilishda gumonlanib, tezkor tadbir vaqtida ushlandi. U Quyichirchiq tumanidagi jami 20 gektardan ortiq yer masalasini hal qilib berish evaziga xaridordan millionlab dollar talab qilgani aytilmoqda.

Holat DXX hamda Bosh prokuratura huzuridagi Departament xodimlari hamkorligida o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida fosh etilgan.

4 million 250 ming dollar talab qilingan

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, bank mintaqaviy markazi bo‘limi boshlig‘i Quyichirchiq tumanidagi 16,05 gektar yer maydonini sotish, shuningdek, hokimlik zaxirasida bo‘lgan yana 4 gektar yerni rasmiylashtirib berish masalasini hal qilishni va’da qilgan.

Bu xizmatlar evaziga u xaridordan 4 million 250 ming dollar talab qilgani ma’lum qilindi.

Tezkor tadbir davomida gumonlanuvchi talab qilingan mablag‘ning bir qismini — 100 ming dollarni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan.

Tergov harakatlari boshlandi

Qayd etilishicha, holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Hozirda ish doirasida zarur tergov harakatlari olib borilmoqda.

Ayni paytda voqeaning barcha tafsilotlari, pul talab qilish sabablari va yer maydonlari bilan bog‘liq kelishuvning boshqa ishtirokchilari bor-yo‘qligiga aniqlik kiritilmoqda.

Shuningdek, gumonlanuvchining harakatlariga huquqiy baho tergov natijalari va sud qaroridan keyin beriladi.

Millionlab dollarlik talab ortida nima bor?

Mazkur holatda e’tiborni tortayotgan jihat — talab qilingan mablag‘ miqdorining nihoyatda kattaligidir. Gap bir martalik 100 ming dollar haqida emas, balki dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 4 million 250 ming dollarlik kelishuv haqida bormoqda.

Tezkor tadbir esa ushbu mablag‘ning birinchi qismi olinayotgan vaqtda o‘tkazilgan.

Hozir tergov organlari yer maydonlarining huquqiy maqomi, ularni sotish yoki rasmiylashtirish vakolati kimga tegishli ekani va gumonlanuvchi bu jarayonda qanday imkoniyatlarga ega bo‘lganini ham o‘rganishi kutilmoqda.

Eng muhimi, mazkur ish bo‘yicha yakuniy xulosa tergov va sud jarayonlari natijasida ma’lum bo‘ladi. Hozircha esa shaxsning aybi sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan tasdiqlanmagan.

Toshkent viloyatiQuyichirchiq tumaniBank tizimiBosh prokuratura
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandiToshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandi25 iyun 10:05Facebook ijtimoiy tarmog‘ida qoldirilgan murojaat yuzasidan AVO bankning rasmiy bayonotiFacebook ijtimoiy tarmog‘ida qoldirilgan murojaat yuzasidan AVO bankning rasmiy bayonoti29 sentabr 22:52Omonatga xiyonat: Toshkentda bank mas’ullari fuqaroning 300 000 dollarini "tuya" qildiOmonatga xiyonat: Toshkentda bank mas’ullari fuqaroning 300 000 dollarini "tuya" qildi21 sentabr 12:37P2P o‘tkazmalar mojarosi: bank siri masalasi ochiq qoldiP2P o‘tkazmalar mojarosi: bank siri masalasi ochiq qoldi13 iyul 13:48«Bank asoschisi xalqaro qidiruvda!»: Mo‘minjon Yo‘ldashevga ochilgan jinoyat ishi«Bank asoschisi xalqaro qidiruvda!»: Mo‘minjon Yo‘ldashevga ochilgan jinoyat ishi20 sentabr 17:55Markaziy bankka 6 oyda 4,1 mingdan ortiq murojaat: Moliya bozorida nimalar bo‘lmoqda?Markaziy bankka 6 oyda 4,1 mingdan ortiq murojaat: Moliya bozorida nimalar bo‘lmoqda?19 sentabr 17:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi