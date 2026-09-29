Facebook ijtimoiy tarmog‘ida qoldirilgan murojaat yuzasidan AVO bankning rasmiy bayonoti

·32·Jamiyat
Facebook ijtimoiy tarmog‘ida qoldirilgan murojaat yuzasidan AVO bankning rasmiy bayonoti
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AVO bank mijozning hisobvaraqlaridagi mablag‘larga cheklov qo‘yilgani haqidagi xabarlarga rasmiy munosabat bildirdi.
  • Ushbu cheklov huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tergov doirasida qo‘yilgan bo‘lib, bank uni mustaqil ravishda bekor qila olmaydi.
  • Bank mijozga bir necha bor tushuntirishlar bergan va cheklovni bekor qilish uchun vakolatli organlarga murojaat qilishni tavsiya etgan.
  • Cheklov bekor qilinguniga qadar omonat bo‘yicha foizlar hisoblanishda davom etadi.

AVO bank ijtimoiy tarmoqlarda mijozning hisobvaraqlari va omonatlari bo‘yicha operatsiyalarga cheklov qo‘yilgani haqida tarqalayotgan axborot munosabati bilan rasmiy tushuntirish berishni zarur deb hisoblaymiz, deya o‘z rasmiy sahifasi orqali ushbu bayonotni e’lon qildi.

Cheklov qanday asosda qo‘yilgan

Mijozning hisobvaraqlari va omonatlaridagi pul mablag‘larini tasarruf etishga cheklov huquqni muhofaza qiluvchi organ tomonidan o‘tkazilayotgan tergov tadbirlari doirasidagi talabi asosida qo‘yilgan.

O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq, huquqni muhofaza qiluvchi organlar bankdan har qanday hisobvaraqlar, jumladan omonatlar, talab qilib olinguncha saqlanadigan hisobvaraqlar va karta hisoblari bo‘yicha operatsiyalarga cheklov qo‘yishni talab qilish huquqiga ega.

Shu bilan birga, bank huquqni muhofaza qiluvchi organlarining o‘z vakolatlari doirasida qabul qilingan talablarini ijro etishi shart.

Bank qo‘yilgan cheklovni mustaqil ravishda bekor qilishga haqli emas. Bu faqat vakolatli huquqni muhofaza qiluvchi organning tegishli hujjati asosida amalga oshirilishi mumkin. Hatto cheklov xato qo‘yilgan bo‘lsa ham, bank uni vakolatli huquqni muhofaza qiluvchi organning bevosita tegishli ko‘rsatmasisiz bekor qila olmaydi.

Ma’lumki, mijoz davlat organidan olgan xatiga tayanmoqda. Bank taqdim etilgan hujjatni ko‘rib chiqdi va mijozga ushbu hujjat vakolatli huquqni muhofaza qiluvchi organning cheklovni bekor qilish to‘g‘risidagi hujjati emasligini hamda O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko‘ra pul mablag‘larini blokdan chiqarish uchun asos bo‘la olmasligini yozma ravishda xabar bergan.

Bank mijozga bir necha bor tushuntirishlar bergan

«AVO bank» AJ mijozning murojaatlarini e’tiborsiz qoldirmagan. Bank mijozga bir necha bor yozma va og‘zaki tushuntirishlar bergan bo‘lib, ularda qo‘yilgan cheklovning sabablari, uni qo‘llash asoslari, bank vakolatlari hamda cheklovni bekor qilish uchun zarur harakatlar tartibini izchil tushuntirib kelgan, jumladan vakolatli huquqni muhofaza qiluvchi organlarga va sud instansiyalariga murojaat qilishni tavsiya etgan.

Nega bank davlat organlaridan olingan ayrim hujjatlarni taqdim eta olmaydi

Bank shuni ham ta’kidlaydiki, vakolatli huquqni muhofaza qiluvchi organlardan kelib tushadigan, maxfiy yoxud xizmat doirasidagi xususiyatga ega hujjatlar O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko‘ra bank tomonidan taqdim etilishi mumkin emas.

Shuningdek, Bank huquqni muhofaza qiluvchi organlardan jismoniy shaxs mol-mulkidan xatlovni bekor qiluvchi protsessual hujjatlar chiqarilishini talab qilish yoki so‘rash huquqiga ega emas. Bunday hujjatlar berilishini so‘rab iltimosnoma kiritish va ularni talab qilish – mablag‘lar egasi sifatida fuqaroning o‘ziga tegishli huquqdir.

Davlat organlari bilan o‘zaro hamkorlik

Bank taqdim etilgan axborotni tekshirish va cheklov qo‘yilishi holatlarini aniqlashtirish maqsadida huquqni muhofaza qiluvchi organlarga, shuningdek O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankiga murojaat qilgan. Ta’kidlash kerakki, cheklovni bekor qilish to‘g‘risidagi hujjat bankka hozirgi kunga qadar kelib tushmagan. Cheklovni bekor qilish muddatlari bankka bog‘liq emas va vakolatli huquqni muhofaza qiluvchi organning qarori bilan belgilanadi.

Bank bu borada davlat organlari bilan hamkorlikni davom ettirmoqda va vaziyatning imkon qadar tez hal etilishiga ko‘maklashmoqda.

Bankning ushbu masala bo‘yicha pozitsiyasi o‘zgargani yo‘q: bank tegishli hujjatni olgach, pul mablag‘larini blokdan chiqarish bo‘yicha zarur harakatlarni zudlik bilan bajaradi.

Omonat bo‘yicha foizlarning hisoblanishi

Alohida e’tiboringizni qaratamizki, depozit hisobvarag‘idagi pul mablag‘larini tasarruf etishga cheklov qo‘yilishi omonat bo‘yicha foizlar hisoblanishini to‘xtatmaydi.

Foizlar bank tomonidan bank omonati shartnomasi shartlari va bankning amaldagi tartib-taomillariga muvofiq omonat shartnomasining amal qilish muddati tugagunga qadar hisoblab borilgan.

Mijozning sud orqali himoyalanish huquqi

Bank har bir mijozning o‘z manfaatlarini, shu jumladan sud tartibida himoya qilish huquqini hurmat qiladi. Bankning barcha harakatlari qonunchilik talablariga asoslangan va bank ularning qonuniyligini belgilangan tartibda asoslab berishga tayyor.

Tarqatilayotgan xabarlar haqida

Bank axborot makoni ishtirokchilari e’tiborini bank, uning mijozlari va moliyaviy operatsiyalari to‘g‘risidagi axborotni tarqatishga mas’uliyat bilan yondashish zarurligiga ham qaratadi.

O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq, ishonchsiz axborotni, jumladan yuridik shaxsning ishchanlik obro‘siga putur yetkazuvchi ma’lumotlarni tarqatish qonunchilikda nazarda tutilgan javobgarlikka sabab bo‘lishi mumkin.

Shu munosabat bilan «AVO bank» AJ ommaviy axborot vositalari vakillari, blogerlar, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari va axborot makonining boshqa ishtirokchilarini ushbu vaziyatni yoritishda bankning rasmiy pozitsiyasini inobatga olishga hamda ma’lumotlarni e’lon qilishdan oldin tekshirishga chaqiradi.

Bank pozitsiyasi

Bank bundan buyon ham O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi doirasida qat’iy harakat qiladi hamda ayni paytda mijozlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini hurmat qilgan holda yuzaga kelayotgan masalalarni hal etishda ularga imkon qadar tezkor va to‘g‘ri ko‘maklashishga intiladi.

Bank xizmati bilan bog‘liq masalalar yuzasidan «AVO bank» AJ Call-markaziga (78) 888-78-87 telefon raqami orqali murojaat qilish mumkin.

AVO bankBank cheklovHuquqni muhofaza qiluvchi organMijozning hisobvaraqlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Markaziy bank mijozlar eng ko‘p shikoyat qilgan banklarni e’lon qildiMarkaziy bank mijozlar eng ko‘p shikoyat qilgan banklarni e’lon qildi9 avgust 18:03Inson vafot etsa, uning Facebook va Instagram sahifasi nima bo‘ladi?Inson vafot etsa, uning Facebook va Instagram sahifasi nima bo‘ladi?6 iyul 13:05Omonatga xiyonat: Toshkentda bank mas’ullari fuqaroning 300 000 dollarini "tuya" qildiOmonatga xiyonat: Toshkentda bank mas’ullari fuqaroning 300 000 dollarini "tuya" qildi21 sentabr 12:37Toshkentda asfalt o‘pirilib, mashinalar pachoqlandi — idoralarning ziddiyatli bayonotlariToshkentda asfalt o‘pirilib, mashinalar pachoqlandi — idoralarning ziddiyatli bayonotlari3 sentabr 19:07Ipoteka uyiga "propiska": endi bank roziligi shart emasIpoteka uyiga "propiska": endi bank roziligi shart emas16 iyul 20:55Qashqadaryoda bank bilan bog‘liq uchta firibgarlik fosh etildiQashqadaryoda bank bilan bog‘liq uchta firibgarlik fosh etildi15 iyul 11:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)