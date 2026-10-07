297 million so‘mlik qalbaki banknotlarni 148 million so‘mga pullagan shaxs qo‘lga olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Andijonlik 1987-yilda tug‘ilgan fuqaro 297 million so‘mlik qalbaki banknotlarni haqiqiy pulning 50 foizi, ya’ni 148 million so‘mga sotayotgan vaqtida qo‘lga olindi.
- Uning yashash manzili uy sharoitida soxta pul yasash ustaxonasiga aylantirilgan bo‘lib, zamonaviy kompyuter jamlanmasi, «Epson» printeri va professional qog‘oz kesish dastgohlari topildi.
O‘zbekistonda moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy tizimga raxna soluvchi yirik noqonuniy sxema fosh etildi. Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar va Andijon viloyati bo‘yicha boshqarmalari xodimlari tomonidan o‘tkazilgan hamkorlikdagi tezkor tadbirda uy sharoitida soxta pullarni bosib chiqarish hamda ularni muomalaga chiqarish bilan shug‘ullanib kelgan shaxs qo‘lga olindi.
Ma’lum bo‘lishicha, gumonlanuvchi katta miqdordagi soxta banknotlarni haqiqiy pulning 50 foizi qiymatida muomalaga chiqarishga uringan.
Qo‘lga olish lahzasi: 297 million so‘m 148 millionga baholandi
Amaliyot tafsilotlariga ko‘ra, tezkor tadbir rejali ravishda tashkil etilgan:
Shaxsiga aniqlik: Ushbu jinoyatni Andijon viloyati Asaka tumanida istiqomat qiluvchi, 1987 yilda tug‘ilgan fuqaro sodir etgan. U muqaddam firibgarlik bilan bog‘liq jinoyat uchun sudlangan bo‘lib, yana eski qing‘ir ishiga qaytgan;
Savdo ustida qo‘lga olish: Gumonlanuvchi sifati yuqori darajada taqlid qilingan 100 va 200 ming so‘mlik soxta banknotlardan iborat jami 297 million so‘mlik qalbaki pullarni maxsus shartli xaridorga 148 million so‘m haqiqiy pulga sotayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan jinoyat ustida qo‘lga olindi.
Xonadondagi yashirin ustaxona: Printer, maxsus qog‘ozlar va tayyorlanayotgan yangi partiyalar
Tezkor xodimlar tomonidan gumonlanuvchining yashash manzili ko‘zdan kechirilganda, xonadon chinakam soxta pul yasash ustaxonasiga aylantirilgani ma’lum bo‘ldi:
Texnik vositalar: Uydan qalbaki banknotlarni chop etish va qayta ishlash uchun mo‘ljallangan zamonaviy kompyuter jamlanmasi hamda «Epson» rusumli maxsus printer topildi;
Yarim tayyor kupyuralar: Tintuv davomida «A4» hajmdagi maxsus qog‘ozlarga ikki tomonlama bosilgan, hali muomalaga tayyorlanmagan yarim tayyor holatdagi 50 va 100 ming so‘mlik qalbaki kupyuralar aniqlandi;
Kesuvchi uskunalar: Banknotlarni standart o‘lchamda aniq kesish uchun ishlatilgan professional qog‘oz kesish dastgohlari ham tegishli tartibda protsessual rasmiylashtirib olib qo‘yildi.
15 yilgacha ozodlikdan mahrum etish xavfi: Tergov harakatlari boshlandi
Mazkur holat yuzasidan qonunchilikning eng qat’iy normalari bo‘yicha ish ochildi:
Modda va jazo: Hozirda DXX Toshkent shahar bo‘yicha boshqarmasi tomonidan ushbu fuqaro va uning ehtimoliy sheriklariga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 176-moddasi 3-qismi «a» bandi (juda yirik miqdorda qalbaki pul, aksiz markasi yoki qimmatli qog‘ozlar yasash, ularni o‘tkazish) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi;
Sheriklarni qidirish: Qonunchilikka ko‘ra, mazkur band bo‘yicha aybdor deb topilgan shaxslar 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Hozirda tergov guruhi tomonidan jinoyatchining hududlar bo‘ylab tarqalgan ehtimoliy jinoiy aloqalari va tarmoq ishtirokchilarini fosh etish bo‘yicha surishtiruv ishlari olib borilmoqda.
Izohlar 0
…