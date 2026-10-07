297 million so‘mlik qalbaki banknotlarni 148 million so‘mga pullagan shaxs qo‘lga olindi

·38·Jamiyat
297 million so‘mlik qalbaki banknotlarni 148 million so‘mga pullagan shaxs qo‘lga olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Andijonlik 1987-yilda tug‘ilgan fuqaro 297 million so‘mlik qalbaki banknotlarni haqiqiy pulning 50 foizi, ya’ni 148 million so‘mga sotayotgan vaqtida qo‘lga olindi.
  • Uning yashash manzili uy sharoitida soxta pul yasash ustaxonasiga aylantirilgan bo‘lib, zamonaviy kompyuter jamlanmasi, «Epson» printeri va professional qog‘oz kesish dastgohlari topildi.

O‘zbekistonda moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy tizimga raxna soluvchi yirik noqonuniy sxema fosh etildi. Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar va Andijon viloyati bo‘yicha boshqarmalari xodimlari tomonidan o‘tkazilgan hamkorlikdagi tezkor tadbirda uy sharoitida soxta pullarni bosib chiqarish hamda ularni muomalaga chiqarish bilan shug‘ullanib kelgan shaxs qo‘lga olindi.

Ma’lum bo‘lishicha, gumonlanuvchi katta miqdordagi soxta banknotlarni haqiqiy pulning 50 foizi qiymatida muomalaga chiqarishga uringan.

Qo‘lga olish lahzasi: 297 million so‘m 148 millionga baholandi

Amaliyot tafsilotlariga ko‘ra, tezkor tadbir rejali ravishda tashkil etilgan:

  • Shaxsiga aniqlik: Ushbu jinoyatni Andijon viloyati Asaka tumanida istiqomat qiluvchi, 1987 yilda tug‘ilgan fuqaro sodir etgan. U muqaddam firibgarlik bilan bog‘liq jinoyat uchun sudlangan bo‘lib, yana eski qing‘ir ishiga qaytgan;

  • Savdo ustida qo‘lga olish: Gumonlanuvchi sifati yuqori darajada taqlid qilingan 100 va 200 ming so‘mlik soxta banknotlardan iborat jami 297 million so‘mlik qalbaki pullarni maxsus shartli xaridorga 148 million so‘m haqiqiy pulga sotayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan jinoyat ustida qo‘lga olindi.

Xonadondagi yashirin ustaxona: Printer, maxsus qog‘ozlar va tayyorlanayotgan yangi partiyalar

Tezkor xodimlar tomonidan gumonlanuvchining yashash manzili ko‘zdan kechirilganda, xonadon chinakam soxta pul yasash ustaxonasiga aylantirilgani ma’lum bo‘ldi:

  • Texnik vositalar: Uydan qalbaki banknotlarni chop etish va qayta ishlash uchun mo‘ljallangan zamonaviy kompyuter jamlanmasi hamda «Epson» rusumli maxsus printer topildi;

  • Yarim tayyor kupyuralar: Tintuv davomida «A4» hajmdagi maxsus qog‘ozlarga ikki tomonlama bosilgan, hali muomalaga tayyorlanmagan yarim tayyor holatdagi 50 va 100 ming so‘mlik qalbaki kupyuralar aniqlandi;

  • Kesuvchi uskunalar: Banknotlarni standart o‘lchamda aniq kesish uchun ishlatilgan professional qog‘oz kesish dastgohlari ham tegishli tartibda protsessual rasmiylashtirib olib qo‘yildi.

15 yilgacha ozodlikdan mahrum etish xavfi: Tergov harakatlari boshlandi

Mazkur holat yuzasidan qonunchilikning eng qat’iy normalari bo‘yicha ish ochildi:

  • Modda va jazo: Hozirda DXX Toshkent shahar bo‘yicha boshqarmasi tomonidan ushbu fuqaro va uning ehtimoliy sheriklariga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 176-moddasi 3-qismi «a» bandi (juda yirik miqdorda qalbaki pul, aksiz markasi yoki qimmatli qog‘ozlar yasash, ularni o‘tkazish) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi;

  • Sheriklarni qidirish: Qonunchilikka ko‘ra, mazkur band bo‘yicha aybdor deb topilgan shaxslar 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Hozirda tergov guruhi tomonidan jinoyatchining hududlar bo‘ylab tarqalgan ehtimoliy jinoiy aloqalari va tarmoq ishtirokchilarini fosh etish bo‘yicha surishtiruv ishlari olib borilmoqda.

Andijon viloyatiToshkent shaharqalbaki pul sxemasiqalbaki banknot
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Namanganda 51,5 mln so‘mlik qalbaki pullar aniqlandiNamanganda 51,5 mln so‘mlik qalbaki pullar aniqlandi3 oktabr 12:45Keshbek ortida 4,7 mlrd so‘mlik o‘g‘irlik: Toshkentda yashirin sxema fosh bo‘ldiKeshbek ortida 4,7 mlrd so‘mlik o‘g‘irlik: Toshkentda yashirin sxema fosh bo‘ldi6 avgust 11:0421 tonna antibiotikda shubha o‘yg‘ondi: 7,3 mlrd so‘mlik yuk ushlandi21 tonna antibiotikda shubha o‘yg‘ondi: 7,3 mlrd so‘mlik yuk ushlandi4 avgust 08:34Namanganda yirik miqdordagi qalbaki valyuta savdosi fosh etildiNamanganda yirik miqdordagi qalbaki valyuta savdosi fosh etildi20 iyun 15:40Toshkent viloyatida 120 ming qalbaki dollarni sotmoqchi bo‘lganlar ushlandiToshkent viloyatida 120 ming qalbaki dollarni sotmoqchi bo‘lganlar ushlandi13 iyun 15:35Chustda qalbaki dollar savdosi fosh etildi, ikki shaxs qoʻlga olindiChustda qalbaki dollar savdosi fosh etildi, ikki shaxs qoʻlga olindi2 may 21:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi